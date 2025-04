Fertőtlenítőpontokat alakítottak ki az M1-es autópályán, több osztrák határátkelőt is lezártak

A ragadós száj- és körömfájás-megbetegedés miatt az M1-es autópálya több fel- és lehajtóján állított fel fertőtlenítőpontokat a rendőrség. A hatóságok torlódásokra hívták fel a figyelmet, valamint arra kérik a közlekedőket, hogy a korlátozás alá eső útszakaszokon fokozott figyelemmel vezessenek. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a katonák is részt vesznek a védekezésben, ugyanis fertőtlenítő konténereket telepítettek az ország északnyugati részében.

A páros ujjú patásokat érintő ragadós száj- és körömfájás-megbetegedés miatt az M1-es autópálya több fel- és lehajtóján a gépkocsik fertőtlenítése zajlik, ezért a forgalomban átmeneti torlódás alakulhat ki – közölte honlapján a rendőrség.

A fertőtlenítőpontokat az alábbiakban felsorolt csomópontoknál alakították ki:

M1-es autópálya – Hegyeshalom – 168-as kilométernél lévő csomópontba vezető körforgalomba becsatlakozó ág;

M1-es autópálya – Hegyeshalom – 168-as kilométernél lévő csomópontba vezető körforgalomba kicsatlakozó ág;

M1-es autópálya – Mosonújhely – 8417-es út Lébény irányába a 35+170 kilométerszelvénynél;

8417-es út Lébény irányába a 35+170 kilométerszelvénynél; M1-es autópálya – Mosonújhely – 8417-es út 1-es főút irányába a 34+510 kilométerszelvénynél;

8417-es út 1-es főút irányába a 34+510 kilométerszelvénynél; M1-es autópálya – 86-os főút – Mosonmagyaróvár – Mosonmagyaróvárra vezető oldalon;

M1-es autópálya – 86-os főút – Mosonmagyaróvár – Mosonmagyaróvár felől kivezető oldalon.

A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek az érintett útszakaszokon.

A rendőrség arról is írt, hogy a páros ujjú patásokat érintő ragadós száj- és körömfájás-betegség miatt az osztrák társszervek arról tájékoztatták a magyar hatóságokat, hogy Ausztria korlátozásokat vezet be a határforgalomban. Ennek értelmében 2025. április 5-én 0 órától az alábbi határátkelőhelyeken a személy- és járműforgalomat felfüggesztik. A lezárt és nyitva maradt határátkelők listája ide kattintva érhető el.

A katonák is részt vesznek a védekezésben

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szombat este arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a katonák fertőtlenítő konténereket telepítettek az ország északnyugati részében.

A miniszter bejegyzésében azt írta, eddig négy marhatelep érintett, az első kettő Győr-Moson-Sopron vármegyében található. Ezért az északnyugati országrészben a katonák, a megfelelő szakértők bevonásával, tervezetten, ütemszerűen megkezdték a rájuk bízott feladatok végrehajtását.

Székesfehérvárról a katonák fertőtlenítő konténert telepítettek Hegyeshalomnál és Rajkán, ezzel a gépjárművek fertőtlenítését segítik majd. Emellett a katonák biztosítják a kijelölt területeket – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Ahogyan az elmúlt napokban többször is beszámoltunk róla, a ragadós száj- és körömfájásjárvány 50 év után ismét pusztít Magyarországon, Szlovákia – ahol már a dolgozókat sem engedik haza a farmokról – és Ausztria már több határátkelőnél is bevezette a szigorítást vagy a lezárást Magyarország irányába. A kormány egy állategészségügyi operatív törzset hozott létre, és tovább szigorított a szabályokon, hiszen már négy szarvasmarhatelep érintett a fertőzésben. Nagy István agrárminiszter eredményes védekezésről számolt be.