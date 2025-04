„Ez nagyon cuki gondolat” – Tompos Márton visszaszólt a hídlezáró tüntetéseket kritizáló Vona Gábornak

Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke közösségi oldalán osztotta meg követőivel, hogy miért nem megy ki a tüntetésekre. Kritikája előtt közölte, minden tisztelete a tüntetéseket szervezőké, de most nagyon nem ért velük egyet.

Természetesen megértem azokat, akik azt mondják, hogy morális kötelességünk kiállni a gyülekezés szabadsága mellett. Ezt én is, mi is megtesszük, akik nem vagyunk ott a hídon. Viszont a hídlezáróknak is meg kellene érteni két dolgot. Egyrészt, ez a konfliktus nem véletlenül lett a Pride ügye köré tervezve. Maga a téma csak eszköz, egy kártya, az egész pedig csapda. A nagy hevületben érdemes lenne azért elgondolkodni ezen. Másrészt, mi ezeknek a tüntetéseknek a célja? A törvény visszavonása? Hogy pár százalékot nőjön a Momentum? Esetleg alkupozíció kiharcolása?