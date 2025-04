Drog- és alkoholbotrány tarkította az országos ralibajnokság első, diósgyőri futamát

Alkoholos befolyásoltság alatt ült volánhoz a Diósgyőr-rali egyik versenyzője, miközben navigátoránál (aki egyben felesége is) drogot találtak. A későbbi drogteszt alkalmával kiderült, hogy a sofőr szervezetében is voltak tiltott szerek, így a Miskolci Rendőrkapitányság folytatja az eljárást, és a pár hotelszobáját is átkutatták.