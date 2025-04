Gulyás Gergely: Közszereplőnek amije van, azzal bizony tudjon elszámolni!

Vasárnap este Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter volt az RTL Házon kívül című műsorának vendége. A beszélgetés azért is tekinthető rendhagyónak, mert nem túl gyakori, hogy kormánypárti politikus szerepel a csatornán.

A politikai-közéleti magazin műsorvezetője, Kéri Barna többek között arról kérdezte a minisztert, hogy mit gondol a Lázár János által bírált luxizásról, vagy van-e köze az utóbbi napok utcai atrocitásainak a Tisza Párt aláírásgyűjtőivel szemben a kormányfő poloskázós beszédéhez. Az első kérdés tehát arról szólt, mit gondol Gulyás Gergely, a NER-kullancsokat tényleg le kell-e rázniuk, és idesorolna-e olyanokat, mint Mészáros Lőrinc.

Válaszában a miniszter azt mondta, erről azt kérdezzék meg, akitől jött a kijelentés, ő maga fenntartja korábbi megállapítását, hogy a NER-kullancsokat bizony le kell rázni, és ők majd az ellenzék soraiban találják meg helyüket, utalva a Tisza Párt vezetőjére.

A névsorolást folytatta a műsorvezető, így Szíjj László neve is felmerült, akiről semmit nem mondott a miniszter, de megjegyezte, hogy magyar nagyvállalkozókra szükség van, ám nekik is ugyanúgy versenyezniük kell, mint a gazdasági élet többi szereplőjének.

Gulyás Gergely: Kisebb jacht, nagyobb szerénység

Szembesítették Gulyást egy korábbi kijelentésével, amit a miniszter most is fenntartott, mert szerinte a szerénység érdem, viszont ennek hiányában bizonyos magatartásformák idehaza ellenszenvet keltenek. Szembesítették Lázár János kastélyával, több száz hektárnyi földtulajdonával, és a végén jött a kérdés: el tud-e mindezzel számolni Gulyás Gergely szerint minisztertársa? Gulyás ekkor csak annyit mondott, vélhetően igen,

De a közszereplő, amije van, azzal mindig tudjon elszámolni.

A műsorvezető felidézte, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely egykoron jó viszonyban voltak, hiszen a miniszter a keresztapja Magyar egyik fiának. A kérdésre, hogy maradt-e kapcsolata Magyar Péterrel, a válasz annyi volt: „Csak a keresztfiával.”

Szóba került a Fidesz és a Tisza Párt országjárása és az eltérő megközelítése a szavazóknak, ami Gulyás szerint azt jelenti a kormánypárt esetében, hogy igyekeznek sokféleképpen megszólítani az embereket. A miniszter úgy véli, hogy a kormányfő március 15-i beszédében elhangzott poloskázásnak nincs köze ahhoz, hogy az utcán gyakorta elszabadulnak az indulatok az ellenzéki aláírásgyűjtő standoknál. Szerinte a Tisza megjelenésével durvult el a közbeszéd, és szerinte az ugyanilyen erőszakos cselekménynek minősül, amikor egyesek például nem akarják engedni, hogy a miniszterelnök a sajtóban, nevezetesen a rádióban beszélhessen.

A vámháború sem maradt ki a kérdések sorából. A felvetésre, hogy Európában a vámtarifák emelésével a második legnagyobb pofont mi kaptuk, a miniszter azt mondta, várhatóan erős éve lesz a gazdaságnak, már most sok a pozitívum, így vélhetően kevéssé érezzük majd meg. Szerencsére egy közös európai gazdasági térnek vagyunk a tagjai, így együtt is kell fellépni és tárgyalni Washingtonnal. Majd hozzátette, hogy mi, magyarok azért külön is tárgyalunk az amerikaiakkal.

(Borítókép: Gulyás Gergely 2021. december 8-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)