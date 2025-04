62 éves korában meghalt Z. Halmágyi Judit építész. A szakember rövid ideig a Fővárosi Közgyűlés tagja volt, részt vett több irodaház, köztük az ING-székház tervezésében is. A nevéhez is fűződik a Deák-palota rekonstrukciójának megálmodása is, ezért Pro Architectura-díjat kapott. A pasaréti Akadémia Park városfejlesztési koncepcióját külön díjazták a világ legrangosabb ingatlanversenyén.