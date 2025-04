Ahogy a meteorológusok megjósolták, valóban megérkezett a szibériai, fagyos légtömeg az ország fölé, ez pedig magával hozta a havat is. Bár az ország legnagyobb része jelenleg is napsütéses időben élvezheti a viharos szelet és a téli hideget, az északkeleti országrészen ehhez még némi hó is csatlakozott. A füzéri várra felszerelt kamera pedig rögzítette, hogy fehéredett ki a táj.