Megvert egy diákot a kollégiumi nevelőtanár Borsodban, az iskola vezetése a fiatalt hibáztatja

Egy 16 éves fiút vitt el a mentő az abaújszántói kollégiumból, aki több helyen megsérült. A kórházi dokumentáció szerint a fején és a karján is zúzódások keletkeztek, testi erővel elkövetett bántalmazás történt. A gyermek édesanyja szerint a támadó a fia felügyelőtanára volt, aki ittas állapotban tört be a szobába.

Kórházi zárójelentéssel a kezében nyilatkozott az RTL Híradónak Kovács Ferencné, akinek a fiát mentő vitte kórházba az abaújszántói kollégiumból. A 16 éves diák több helyen megsérült, a dokumentáció szerint a fején és a karján is zúzódások keletkeztek, testi erővel elkövetett bántalmazás történt.

Az asszony állítása szerint a támadó a fia felügyelőtanára volt, aki ittas állapotban tört be a szobába, miután a fiú tréfából borotvahabot kent a kilincsre. A fiú azóta zaklatott, alvászavarral küzd, és állandóan a történteken rágódik.

Feloltogatta a villanyt, a fekvő fiamhoz odament, elkapta a bal karját, hátracsavarta, rátérdelt a hátára, és a jobb kezével ütötte folyamatosan a fejét. Nagyon jó volt a kapcsolatunk az iskolával. Mi is oda jártunk, a gyerekeink is, soha semmi problémánk nem volt. Most az osztályfőnök már a gyámüggyel fenyeget

– idézte fel a történteket.

A család most azon gondolkodik, hogy másik iskolába íratják át a fiút. Elmondásuk szerint ahelyett, hogy megvédték volna, az iskola vezetése és több osztálytársa is őt hibáztatja, még igazgatói figyelmeztetést is kapott.

A történtek miatt az RTL megkereste az intézményt és a fenntartót is. Választ csak az Agrárminisztériumtól kaptak, amely megerősítette, hogy több tanuló is jelezte, hogy egy tanár megvert egy diákot, ezért riasztották a mentőket és a rendőrséget.

Az iskola az események miatt vizsgálatot indított, és új biztonsági protokollt vezetett be, a bántalmazó pedagógust pedig azonnali hatállyal elbocsátotta. Arra nem tértek ki, valóban hibáztatják-e az áldozatot. A család mindenesetre pert indít a tanár ellen, míg a rendőrség közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás miatt nyomoz.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (h., k., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 8:00–12:00, sze.: 12:00–14:00). Az Egyesület segélyvonala külföldről a 06-1-267-4900 telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.