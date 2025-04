Két településen is nagyot mentek a Fidesz jelöltjei, esélyük sem volt az ellenfeleknek

Kis szójátékkal élve vasárnap a Tisza hozott szerencsét a Fidesznek, ugyanis Tiszakécskén és Tiszafüreden is a nagyobbik kormánypárt jelöltje nyerte az időközi önkormányzati választást. Mindkét településen egy haláleset miatt kellett kiírni a szavazást, és mindkét városban fölényes győzelmet aratott a Fidesz indulója.

Tiszakécskén egy korábbi visszalépés miatt januárban is tartottak már időközi önkormányzati választást, érdekesség, hogy akkor és most is ugyanazt a jelöltet indította a Fidesz. Babák Ferenc az év elején egyetlen szavazattal maradt el független vetélytársától, ezúttal azonban már magabiztos győzelmet aratott. Babák Ferenc 343, míg a Második Feformkor (2RK) jelöltje, Bolla Zoltán 121 érvényes szavazatot gyűjtött, ami százalékosan 73,92–26,08. A választást Petrik András alpolgármester halála miatt írták ki.

Tiszakécskén maradt az eredeti eloszlás a pártok tekintetében a képviselő-testületben nyolc fideszes és három MSZP-s politikussal.

Tiszafüreden a 2024-es önkormányzati választáson diadalmaskodó Schöckné Kollár Erzsébet decemberi halála miatt kellett ismét az urnákhoz fáradniuk az arra jogosultaknak. Itt szintén két jelölt indult: a Fidesz színeiben Takács Sándorné, míg a Mi Hazánk részéről Somlay Róbert. A kormánypárti induló az érvényes szavazatok kicsivel több mint 92 százalékát szerezte meg 208 vokssal, míg Somlay nevét mindössze 18-an ikszelték be a szavazólapon. Tiszakécskéhez hasonlóan itt is nyolc fideszes képviselő található a testületben, és szintén három ellenzéki, őket a Mi hazánk delegálja.

Korábban már beszámoltunk a harmadik vasárnapi voksolásról: Mosonmagyaróváron az érvényes szavazatok csaknem 80 százalékának megszerzésével tarolt Vida Zsuzsanna, a Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesület (MPKE) jelöltje, míg fideszes vetélytársa csupán 19,49 százalékos eredménnyel zárt.