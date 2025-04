„A világ legnagyobb pénzrablását hajtották végre” – egymásnak estek a parlamentben

A képviselők az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt vitáztak többek között a magyar gazdaság állapotáról, a gyermekek védelméről, az orosz–ukrán háborúról, „a nagy pénzrablásról”, valamint a „közpénztücskökről” is.

Jámbor András azzal kezdte a napirend előtti felszólalások sorát, hogy „baj van, vagy legalábbis baj felé haladunk”. A Párbeszéd – Zöldek képviselője gazdasági válságról beszélt, „azokról a vámokról, amelyeket az önök politikai szövetségese, Donald Trump vetett ki”. Jámbor András a probléma másik részének a kormány gazdaságpolitikáját tartja.

Az egyik állítás pontosan arról, szól, hogy az Európai Unióra kivetett vámok egyik oka a magyar közbeszerzési korrupció, és az, hogy olyan országokat is előnyben részesítenek, amelyek az amerikai érdekeknek annyira nem kedveznek. Ezt nem Soros-ügynökök mondják, ezt az önök szövetséges adminisztrációja mondja

– fogalmazott Jámbor András, aki a végrehajtási rendszerre is kitért. A politikus szerint úgy kellene átalakítani a végrehajtási törvényt, hogy az a bajbajutottakat segítse, ne a végrehajtók profitját.

Válaszában Fónagy János arra hívta fel Jámbor András figyelmét, hogy nem említette meg Magyarország történelmét, benne a világháborúkkal, Trianonnal, valamint a második világháborút követő időszakkal.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a foglalkoztatás csúcson van, majd úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek bizonyos mértéke valószínűleg a jövőben is megmarad, de a mindenkori kormány feladata, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket a társadalmi együttműködés szabályainak keretei között tartsa, és azoknak a rétegeknek is biztosítva legyen a megélhetése, akiknek a jövedelme az alsó harmadban helyezkedik el.

„Visszafordíthatatlan idegrendszeri károsodást okoz”

Dúró Dóra arról beszélt, hogy: „Visszafordíthatatlan idegrendszeri károsodást okoz a hároméves kor alatti digitális eszközhasználat, a kormány mégsem tesz semmit. Nem elég iskolás korban beavatkozni, mert addigra kialakulnak olyan hátrányok, amelyeket a későbbiekben nem, vagy csak rendkívül nehezen lehet kompenzálni.”

A Mi Hazánk hét pontból álló javaslatcsomagot nyújtott be, az alábbi felvetésekkel:

A készülékeken legyenek figyelmeztető feliratok.

A játékokban felugró ablakok.

A boltokban tájékoztató plakátok.

A reklámokban szöveges figyelemfelhívás.

Az állami táborokban okoseszközmentes időszakok.

A védőnőket és a szülőket is informálják.

A gyártókra gyermekvédelmi adót vetnének ki.

Válaszában Rétvári Bence kifejtette, sok évvel ezelőtt indítottak egy intézkedéssorozatot, örülnek, hogy a Mi Hazánk pár év késéssel ugyan, de igyekszik felvenni a ritmust. Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy a gyerekek ne váljanak az ilyen eszközök rabjává. A Digitális Jólét Programban kötelezővé tették, hogy ingyenesen letölthető legyen olyan szoftver, amellyel a gyermekek számára kevesebb tartalom vagy kevesebb ideig érhető el. Korlátozták az iskolai mobilhasználatot, valamint társadalmi egyeztetést indítottak az óvodai nevelés alapprogramjáról.

Ez valós probléma, a felnőttek és a gyerekek életében is. Minél kisebb valaki, annál kevésbé tudja ezt tudatosan kontrollálni. Ahol lehetett, az elmúlt években igyekeztünk a szülőknek segítséget adni az óvodában, az iskolában, és azon kívül is

– hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, minden jó szándékú javaslatot szívesen vesznek.

„A professzor, a kasszafúró rokonai és a neki segédkező állam a világ legnagyobb pénzrablását hajtották végre”

Lukács László György szerint eddig azt hitték, hogy „Magyarország legnagyobb pénzrablása volt, ami az MNB-nél történt, de már bátran kijelenthetjük, hogy a professzor, a kasszafúró rokonai és a neki segédkező állam a világ legnagyobb pénzrablását hajtották végre”. A Jobbik frakcióvezetője szerint a miniszterelnöknek, a kormánynak időben lépnie kellett volna, hogy „ne tűnjenek el ezek a pénzek”.

Válaszában Fónagy János leszögezte, a Magyar Nemzeti Bank független a kormánytól, és független az MNB-t vizsgálni hivatott Állami Számvevőszék is. Az államtitkár az ÁSZ-jelentést ajánlotta Lukács László György figyelmébe.

„Közpénztücskök is vannak”

Komjáthi Imre felidézte Lázár János szavait, az építési és közlekedési miniszter Kisvárdán jelentette ki, hogy elege van a luxizásból. „Ő tehet róla, 2011-ben azt mondta, hogy akinek semmije nincs, annyit is ér. Kedves elvtársai ezt komolyan is vették” – közölte az MSZP elnöke, hozzátéve: „Közpénztücskök is vannak, akik a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából tudtak hazavinni [pénzt].”

Válaszában Fónagy János államtitkár leszögezte, a Szerencsejáték Zrt. támogatási, szponzorálási és marketingtevékenységet is végez. Az ilyen irányú aktivitás fedezetét az értékesítési tevékenységből származó saját bevételekből finanszírozzák, ráadásul számos úton és módon jelentős mértékben támogatnak társadalmilag hasznos ügyeket.

„Megmosolyogtató, amikor Gyurcsány Ferenc pártja osztogat válságkezelési tanácsokat”

Sebián-Petrovszki László úgy látja, hogy megalkuvásból még soha semmi jó nem származott, a megalkuvásra épülő rendszerek mindig rövid ideig éltek és semmi jót nem hoztak az országnak. A Demokratikus Koalíció politikusa szerint a Fidesz rendszerének alapja a megalkuvás, de most „bajban vannak politikailag”, mert „a gazdaság borzasztó állapotban van”.

Politikai szándékaik alapján módosítják a gyülekezési törvényt. Azt remélik, hogy ebben a kiélezett helyzetben, amibe kerültek, a gyülekezési törvény módosítása továbbra is simán átmegy a társadalmon, semmilyen komoly ellenállást nem fog kiváltani. Szerintem önök most tették lapátra a 15 évig épített rendszerüket.

– jelentette ki az ellenzéki képviselő, aki úgy látja, hogy az LMBTQ-közösség nem rendelkezik egyenlő jogokkal, ezért a Pride a jogegyenlőségről is szól.

Válaszában Panyi Miklós közölte:

Megmosolyogtató, amikor Gyurcsány Ferenc pártja osztogat válságkezelési tanácsokat a mindenkori kormánynak. Megmosolyogtató, amikor Gyurcsány Ferenc pártja a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatban osztogat tanácsokat. Ez a két terület, amelyen, ha lehet bizonyítványt adni a Gyurcsány-kormánynak, mindkettőben elégtelenül szerepelt.

Az államtitkár az elmúlt harmincöt év legnagyobb megalkuvásának azt nevezte, hogy a baloldali kormány behívta az országba az IMF-et. Panyi Miklós hangsúlyozta a gyermekvédelem fontosságát, valamint azt is, hogy a gyülekezési törvény módosítása szintén a gyermekek védelméről szól.

Ebben nincs vita?

„Sok vitánk van, de abban talán nincs vita, hogy egészséges magyar gyermekek nélkül nincs jövő” – kezdte felszólalását Hollik István, aki azzal folytatta, hogy mindent meg kell tenni a gyermekek védelme érdekében. Idesorolta a kábítószert is, amelyben zéró toleranciát hirdettek. A KDNP képviselője az Országgyűlés Népjóléti Bizottságában létrehozna egy kábítószer-ellenes albizottságot.

Válaszában Rétvári Bence világossá tette, nincs kegyelem azoknak, akik abból akarnak pénzt szerezni, hogy mások életét tönkreteszik. Az államtitkár jelezte, hogy a kábítószerek népszerűsítése sem elfogadható.

„Szégyen, hogy a magyar baloldal még háromévnyi öldöklés után is háborúpárti”

Utolsó felszólalóként Halász János az orosz–ukrán háborúról beszélt. A fideszes politikus úgy gondolja, hogy Donald Trump elhozta a béke reményét, és az Európai Unió brüsszeli vezetésének is megvolt a lehetősége az amerikai elnök mellé állni, de ez nem történt meg.

Halász János Magyar Péterről és Ukrajna uniós csatlakozásáról kijelentette: „Brüsszel Péternek az a feladata, hogy kimutassa, a magyarok támogatják a csatlakozást. Ennek érdekében még a hamisítás is belefér nekik.” A kormánypárti képviselő rámutatott, hogy a Tisza az Európai Parlamentben már bizonyította ukránpártiságát, idesorolta a DK-t is.

Szégyen, hogy a magyar baloldal még háromévnyi öldöklés után is háborúpárti

– fogalmazott Halász János.

Hidvéghi Balázs szerint „jó lenne, és jó lett volna, ha ilyen súlyú ügyekben lenne egy nemzeti minimum arról, hogy mi a nemzeti érdekünk”. Az államtitkár a békepárti politikát tartja a magyar érdeknek.

Nem lett nemzeti konszenzus ebben sem, az ellenzék folyamatosan a brüsszeli elvárásokat hangoztatta, azokat képviselte az elmúlt évek vitáiban. Támadta a békepárti politikát, fegyverszállításokat követelt és követel

– kritizálta az ellenzéket Hidvéghi Balázs, hozzátéve, hogy a kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított tagfelvételét, és nem hoznak döntést a magyar emberek véleményének megismerése nélkül.

(Borítókép: Jámbor András 2025. március 18-án. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)