Itt a járvány hatása, szinte már át se lehet jutni a határon Ausztriába

A magyar–osztrák határszakaszon több átkelőnél is komolyabb torlódás alakult ki a kilépő irányban a ragadós száj- és körömfájás miatt bevezetett korlátozások következtében – közölte az MTI az Útinform jelentése nyomán. A határon a száj- és körömfájásjárvány miatt vezettek be korlátozásokat.

Az Útinform szerint Hegyeshalomnál az M1-es autópályán három kilométeres a kilépő kamionsor, valamint a mellette lévő 1-es főúti átkelőnél is erős a forgalom. Sopronnál – a 84-es főúti kilépőponton – már 5 kilométeres sor alakult ki, itt akár 40-50 perc is lehet az átjutás, a sor pedig már az M85-ös autóútra is visszanyúlik. A fertőrákosi kishatárnál 5 kilométeres a torlódás, Kőszegnél pedig a 87-es főúton is már 3 kilométeres a kilépésre várakozó sor.

Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata vasárnap közölte, a ragadós száj- és körömfájás vírusfertőzés miatt szombat óta szünetel a határforgalom egyes határátkelőhelyeken a magyar–osztrák határon, a működő határátkelőhelyeken hosszabb várakozási időre kell számítani.

A magyar–osztrák határszakaszon több átkelőt is teljesen lezártak a forgalom elől Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyékben. Emiatt nem lehetséges az átlépés az alábbi határokon:

Ólmod–Borsmonostor,

Ágfalva–Somfalva,

Harka–Sopronnyék,

Sopronkövesd–Malomháza,

Zsira–Locsmánd,

Jánossomorja–Mosontarcsa,

Albertkázmérpuszta–Féltorony,

Rajka–Németjárfalu.

A szlovák–magyar kishatárokat a pozsonyi, nagyszombati és nyitrai régióban a 3,5 tonna feletti járművek előtt zárva tartják, a párosujjú patás állatokat csak Parassapuszta határátkelőn lehet szállítani. A nagy határátkelőkön fertőtlenítő kapus kezelés után szabad az áthaladás a járművek számára Rajka, Vámosszabadi, Komárom, Esztergom, Parassapuszta határállomásokon – írja az Útinform.