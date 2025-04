Orbán Viktor beavatkozna, a szervezők nem adják fel, miközben épp újraoszthatják a lapokat

Kedden sorozatban a negyedik hídfoglaló demonstrációt tartják a gyülekezési törvény módosítása óta. Az ügyben már Orbán Viktor is megszólalt, a kormány törvénymódosítást készíthet elő. A Tisza Párt viszont távol marad a tüntetésektől. Elemzőket kérdeztünk arról, hogy a sokszor már „óellenzékiként” emlegetett pártokat, politikai szereplőket újra felemelhetik-e a tüntetések.

Az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők – valamint Hadházy Ákos – füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben.

A tiltakozás a parlamenten kívül folytatódott:

Orbán Viktor péntek reggeli, Kossuth rádiónak adott interjújában bejelentette: „Beadunk egy olyan törvénymódosítást, amely megpróbálja a nem tüntető, tehát az adott demonstrációtól távol maradók jogait is figyelembe venni. Fontos a gyülekezés szabadsága, az a jó, ha mindenki elmondhatja a véleményét, ha akarja, akkor erőteljes formában is, de az nem normális dolog, hogy közben emberek ezrei vagy tízezrei rekednek egy budapesti dugóban, nem tudják élni az életüket, végezni a munkájukat azért, mert néhány száz ember úgy dönt, hogy hidat vagy hidakat zár le. Ezt meg fogjuk akadályozni.”

Szűkre szabott keretek, két lehetséges megoldás

Pék Szabolcs úgy látja, hogy

jelenleg az óellenzék lehetőségei meglehetősen szűkre szabottak. Kevés jó megoldás közül választhatnak, mivel támogatottságuk lement egy olyan szintre, ahonnan nagyon kevés visszatérés történt az 1990 utáni magyar politikatörténetben.

Az Iránytű Intézet vezető elemzője két lehetséges megoldást említett:

A hangerő feltekerése.

Országjárás.

A hangerő feltekerését és a radikálisabb politizálásra történő váltást észlelhetjük a Momentumnál, de „kérdés, ez mennyire lehet sikeres, mivel a magyar társadalom döntő többsége a választásokon a »nyugodt erőt« szokta választani, és nem a harsányabb hangokat. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Momentum semmiképpen nem a kormányzati pozícióra pályázik, hanem a túlélésre játszik. Ehhez jelenlegi tudásunk szerint 5 százalékra lenne szükségük, ám egyelőre ez távolinak tűnik a pártnak.”

Az elemző ugyanakkor rámutatott:

Növekedési potenciállal kecsegtethet számukra, hogy nyíltan és erőteljesen beálltak a Pride támogatása mögé, mert ebben a témában Magyar Péter nem vette fel a Fidesz által elé dobott kesztyűt. A Pride támogatása meggyőzhet nagyvárosi, fiatalabb, iskolázottabb, liberális vagy baloldali szavazókat arról, hogy mégis az erkölcsileg helyes álláspontot képviselő Momentumot támogassák. Ám tegyük gyorsan hozzá, nagy kérdés, hogy ez mennyire lesz kifejezhető százalékokban a Momentum számára.

Pék Szabolcs szerint könnyen lehet, hogy átmenetileg 1-2 százalékponttal emelkedhet a Momentum népszerűsége, viszont 2026-ban, amikor az országos főhatalomról és az Orbán-rendszerről kell dönteni, akkor ezek a szavazók újra megjelenhetnek Magyar Péter mellett. Pontosabb képre a következő hónapokban, a friss pártpreferencia-adatok birtokában számíthatunk.

Gyurcsány Ferenc az országjárás mellett tette le a garast, a Demokratikus Koalíció elnökét el is kísértük lakóautós körútjának egyik napjára. Pék Szabolcs a DK-val kapcsolatban kifejtette, hogy a párt láthatóan számos problémával küzd, a tavaly júniusi választások óta nem igazán találják a megfelelő kommunikációt.

Pék Szabolcs azzal folytatta, „érezhető, hogy Dobrev Klárát kissé visszább vonták a frontvonalból, és inkább újra a pártelnök szerepel többet. Az ellenzéki pártok közül a DK rendelkezett értelmezhető vidéki hálózattal, ám ezekben mintha megingott volna a bizalom a párt iránt, és többek inkább a Tisza-szigetek irányába tendálnak. Továbbá néhány látványos belső villongás is volt a pártban az elmúlt egy évben, amik korábban nem voltak jellemzőek. Emellett a DK szavazóinak több mint a hattizede nyugdíjaskorú, ezzel messze a legidősebb szavazótábor az övék. Ha nem tudnak fiatalodni, ez nem sok jót ígér a párt számára a jövőre nézve. Láthattunk ilyen nyitási kísérleteket Gyurcsány Ferenc részéről a fiatalok felé, ám ezek talán kevéssé hatnak hitelesen az idén 64 éves pártelnöktől.”

A saját méréseinkben éppen a bejutási küszöb alá mérjük a DK-t, tehát még mindig jobb eséllyel indulnak a 2026-os parlamentbe kerülésért, mint a Momentum, mivel az utolsó, vidéki szervezettséggel is rendelkező baloldali pártról beszélhetünk, amelynek jellemzően idős magszavazói hűségesnek tekinthetők

– közölte Pék Szabolcs.

Az elemző arra is felhívta a figyelmünket, hogy a 2026-os politikai földindulásnak lehetnek egyéni túlélői is: „Ilyen lehet például Hadházy Ákos, aki a leghitelesebb óellenzéki politikus. Hadházy hosszú évek óta következetesen tárja fel és mutatja be a legkülönbözőbb korrupciós ügyeket az ország minden pontján, illetve a jelenlegi tüntetésekben játszott szerepe sem elhanyagolható. Emiatt azt gondolom, hogy van olyan nimbusza ellenzéki körökben, hogy megnyerheti zuglói körzetét az egyelőre ismeretlen tiszás, illetve kormánypárti kihívója előtt.”

Nem érték el a kritikus méretet a tüntetések?

Pék Szabolcs a hídfoglaló demonstrációkkal kapcsolatban lapunknak kifejtette:

A tüntetések hiába állnak ki egy erkölcsileg helyes ügy mellett, egyelőre úgy vélem, nem értek el egy kritikus méretet. Nem tudtak annyi embert vonzani, mint a Magyar Péter által szervezett korábbi megmozdulások. Ezen Magyar tudna változtatni, de neki politikailag nem érdeke beleállni az ügybe, mert az lehet, ellenérzéseket váltana ki a körülbelül negyedmillió Fidesztől leszakított jobboldali szavazója körében. Ezért a Tisza elnökének az ilyen identitáspolitikai szempontból kényes ügyekben tojáshéjakon kell lépdelnie. Ez akár még okozhat is neki gondot a következő egy évben, a Fidesz hatalomtechnikusai tehát nem véletlenül állították ezt a politikai csapdát Magyar Péternek; kérdés, hogy belesétál-e. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem, de politikai értelemben nagyon hosszú egy év áll előttünk.

Az elemző arra számít, hogy „a 30. Pride felvonulást idén is megtartják, ami feltehetően az év egyik legnagyobb politikai demonstrációja lesz, mivel számos olyan ember is kimegy szolidaritásból, aki nem tartozik szexuális kisebbséghez. Ebből a vonulásból a Tisza Párt várhatóan kimarad, azonban kérdés, hogy ezt az akciót a kisebb pártok mennyire tudják szavazatra váltani. Ezzel kapcsolatban vannak kétségeim, mivel a nyári Pride és a jövő tavaszi választások között sok hónap telik el, és a szavazófülkékben feltehetően inkább az Orbán-rendszer fennmaradásáról döntenek a választók, nem a Pride-dal kapcsolatos érzéseikről. És a kormányváltásra még mindig a Tiszának van a legnagyobb esélye, tehát azt gondolom, hogy ez fog számítani 2026-ban a leginkább, nem a kormány által mesterségesen és aljas módon gerjesztett identitáspolitikai törésvonalak.”

„Sok eszkimó–kevés fóka helyzet jött létre az ellenzéki oldalon”

Boros Bánk Levente lapunk kérdésére úgy vélekedett,

a hagyományos ellenzéki pártok Magyar Péter fellépésével valóban nehéz helyzetbe kerültek, hiszen ugyanazon mondanivalóval, ugyanazon kormányellenes szavazókörre telepedett rá a Tisza Párt, mint akik eddig bármilyen ellenzéki formációt vagy összeállást támogattak az elmúlt választásokon. Így a tipikus sok eszkimó–kevés fóka helyzet jött létre az ellenzéki oldalon.

A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint „úgy tűnik, akár egyéni politikusokról, akár pártokról van szó, különböző stratégiákat próbálnak ki politikai túlélésük biztosítására. Néhányan a Tisza Párthoz próbálnak átzsilipelni, vannak, akik egy Magyar Péter nélküli új ellenzéki formáció létrehozásában gondolkodnak (Duna-párt?), olyan is akad, aki a Gyurcsány-párthoz csatlakozva látja az újabb politikai pozícióhoz jutás elérését (Jakab Péter), sőt olyanok is, akik süllyedő hajóként ítélik meg a régebbi ellenzéki pártokat és civilnek álcázva próbálnak túlélni (lásd a szombathelyi eset, ahol MSZP-, Momentum-, sőt DK-elhagyók is vannak).”

Szerdán írtunk arról, hogy Szombathely vezetői – köztük az eddig MSZP-s polgármesterrel, Nemény Andrással – egységesen kiléptek pártjaikból, és az Éljen Szombathely Egyesületben folytatják munkájukat.

Boros Bánk Levente úgy értékelt, mindez azt mutatja, „még pontosan nem tisztázottak az ellenzéki oldal belső erőviszonyai, a 2026-as választásokhoz közeledve várhatók még átrendeződések. Sőt az eddig és most látható útkeresések befolyásolhatják majd azt a végleges felállást, ahogy az általunk ismert – és még talán ismeretlen – formációk milyen országos, valamint helybeli alkuk eredményeinek köszönhető felállásban méretik meg magukat 2026 áprilisában.”

„Ezzel annyit már biztosan elértek, hogy némi figyelem irányul a tüntetés szervezőire”

Boros Bánk Levente a tüntetésekkel kapcsolatban úgy gondolja, „mindössze annyit adtak hozzá a fenti folyamatokhoz, hogy a Momentum pártként, Hadházy pedig önjáró politikusként úgy ítélhette meg, azzal, hogy Magyar Péter továbbra sem hajlandó egyértelműen kimondani, hogy – a támogatói elvárásának megfelelően – támogatja a Pride megrendezését, ezért politikai piaci rés keletkezett a balliberális oldalon, amibe igyekeznek benyomulni. Ezzel annyit már biztosan elértek, hogy némi figyelem irányul a tüntetés szervezőire.”

A politológus azzal folytatta, „ugyan talán abban reménykednek, hogy ezzel ismét a bejutási küszöb fölé tornázhatják pártjukat, azonban sokkal inkább arra pályázhatnak, hogy jobb tárgyalási pozíciót szerezzenek maguknak a többi ellenzéki párttal megköthető alkufolyamatban a jövő évi választási indulásra készülve. Minden bizonnyal ez a jelenség a következő egy évben gyakoribbá válhat, azaz várható még, hogy némely ellenzéki párt vagy politikus rátelepszik egy-egy közéleti témára abból a célból, hogy politikai tőkét kovácsoljon magának belőle.”

Ez egyben azt is jelenti, hogy a tüntetések sem nem a gyülekezési törvényről, sem pedig feltétlenül a Pride-ról szólnak (láthattunk ukrán, roma vagy EU-zászlókat is a megjelentek kezében), hanem mindössze egy ellenzéki politikai akció, sőt, láthatóan, a résztvevők egy része számára mindössze egy happening

– mondta Boros Bánk Levente.

(Borítókép: Hídfoglalás 2025. április 1-jén. Fotó: Németh Kata / Index)