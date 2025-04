Kiderült, hol ássák el a több ezer leölt szarvasmarhát

Sajtóinformációk szerint sikeresen tiltakoztak Jánossomorján, hogy ne a településen ássák el a mintegy 3500 leölt szarvasmarhát. A helyi televízió közlése szerint egy korábban már bevált helyszínre, Bábolnára viszik a tetemeket. A bábolnai településvezetés is megszólalt az ügyben, tájékoztatást várnak az illetékes hatóságoktól, eddig ugyanis velük még nem közölték ezt az információt.

Jánossomorján több száz helyi tiltakozott azután, hogy a hírek szerint a város határában tervezték elásni a Dunakilitin és Darnózselin a száj- és körömfájás miatt leölésre ítélt mintegy 3500 szarvasmarhát. Úgy tűnik, hogy a demonstráció sikeres volt, ugyanis a kormány meghátrált, és végül nem az osztrák-magyar határnál fekvő településen földelik el a marhatetemeket.

Az információt a jánossomorjai és a mosonmagyaróvári televíziónak is megerősítette az agrárminiszter. Nagy István továbbá azt is elárulta, hogy a tetemeket kijelölt útvonalon Bábolnára szállítják el, ahol a ragadós száj- és körömfájás vírus kitörése után már ástak el szarvasmarhákat. A hírre a bábolnai önkormányzat is reagált, Facebook-bejegyzésükben azt írták, hogy a döntésről nem értesítette senki őket, de „haladéktalan tájékoztatást” kértek az illetékes szervektől.

Nagy István és Gál Kristóf rendőrségi szóvivő kedden ismét közös sajtótájékoztatót tartottak. Az agrárminiszter elmondta, szerinte eredményes a védekezés, az érintett négy telep mentesítése teljes állami kártalanítás mellett zajlik. További 749 telepen végeztek vérvizsgálatokat, az eredmény mindenhol negatív lett. Rengeteg embert érintő bejelentés is született, a tárcavezető ugyanis bejelentette, hogy elhalasztják az idei Gerecse túrát, ahová már 8 ezer ember regisztrált.