Így változik Budapest közlekedése a keddi tüntetés miatt

A BRFK-tól kapott tájékoztatás alapján lezárják az Erzsébet hidat április 8-án, kedden 15 órától április 9-én, szerdán hajnali 4 óráig.

Április 8-án, kedden várhatóan 17 órától a BKK-járatok az alábbiak szerint közlekednek:

a 107-es autóbusz csak a budai oldalon és terelve, az Infopark – BudaPart és a Móricz Zsigmond körtér M (Szent Gellért tér – Műegyetem M) között közlekedik, a Szent Gellért tér és a Keleti pályaudvar közti megállóhelyeket nem érinti;

az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 108E, a 110-es, a 112-es, a 133E autóbuszok a pesti végállomások és a Blaha Lujza tér, illetve a budai végállomások és a Szent Gellért tér (7-es, 8E, 108E, 133E), a Móricz Zsigmond körtér (110-es, 112-es), valamint a Déli pályaudvar (5-ös) között közlekednek.

Amennyiben a korlátozások mértéke és a forgalmi helyzet lehetővé teszi, április 8-án késő este az Erzsébet hídi járatok ismét teljes vonalon, de a Szabadság hídon át közlekednek. Éjjel a 907-es, 908-as, 908A, 956-os, 973-as autóbuszok az Erzsébet híd helyett a Szabadság hídon közlekednek.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.

29 óra helyett csak 11 órán keresztül tarthatják meg a tüntetést

Április 8-án 17 órától másnap 22 óráig jelentettek be eredetileg gyűlést az Erzsébet hídra, azonban Budapest rendőr-főkapitánya korlátozó határozatot hozott, amely szerint a gyűlés április 9-én hajnali 4 óráig tartható meg az Erzsébet hídon. A BRFK határozatát a Kúria hatályban tartotta.

A rendőrség közölte:

az Erzsébet híd blokkolása csúcsidőben szinte a teljes fővárosi forgalomra kihat, ezért kedden már 16 órától ismét jelentős forgalmi torlódásokra kell számítani.

Egy vonulásos gyűlés miatt ugyanezen a napon 16 és 17 óra között Budapest V. és VIII. kerületében, a Mikszáth Kálmán tér – Reviczky utca – Baross utca – Múzeum körút – Astoria – Kossuth Lajos utca – Szabad sajtó út útvonalat szakaszosan zárják le.

Az Országos Mentőszolgálat arra kéri az autósokat, hogy dugóban és útlezárásnál is biztosítsanak szabad utat a mentésre igyekvő járműveknek. A keddi tüntetés ideje alatt akár egyszerre több fővárosi hídon is szünetelhet a forgalom, ez a mentőknek is akadályt jelenthet, ezért a szervezet a szokásosnál is fokozottabb figyelmet kér.

Tiltakozáshullám a gyülekezési jogért

A mostani tiltakozáshullám március közepén kezdődött, amikor az Országgyűlés sürgősségi eljárásban elfogadta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását lehetővé tévő javaslatot. Az elmúlt hetekben több nagyszabású tüntetést tartottak Budapesten, amelyek alkalmával többször hídfoglaló akciókat is tartottak a tiltakozók.

A tüntetések szervezői szerint az új szabályozás nem egyszerűen a Pride-ot célozza, hanem általánosan alkalmas minden kritikus hang elfojtására és a gyülekezési jog korlátozására. Az új törvény ellen tiltakozók attól tartanak, hogy a hatalom fokozatosan felszámolja a véleménynyilvánítás alapvető demokratikus jogait.