Folytatódik a zord idő, de már látszik a fény az alagút végén

A következő néhány nap sokszor találkozhatunk felhős látképpel, ugyanis a hideg légtömegben sok gomolyfelhő képződik – írja előrejelzésében a HungaroMet.

A Dunántúl keleti részén és az Alföldön is erőteljessé válik a felhőképződés. Az ország egészére jellemzően közepesen, olykor erősen felhős ég mellett hosszabb-rövidebb napos periódusokra is számíthatunk. Elszórtan fordulhat elő zápor, néhol esetleg hózápor, majd délután északnyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet és vele együtt a csapadékhajlam is.

Bár a fagy területi kiterjedése várhatóan kisebb lesz a következő éjszakán, még nem engednek szorításukból a mínuszok, a fagyzugokban mínusz 5 fok lehet. Azonban már látszik az átlagosnál hidegebb idő vége. Megélénkül az északnyugati, északi szél, amit helyenként erős lökések kísérhetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között valószínű.

Estére tovább szakadozik, csökken a felhőzet, a záporos csapadékgócok az esti órákban megszűnnek, az éjszaka második felében már az ország nagyobb részén derült vagy fátyolfelhős időre számíthatunk. Az északi, északnyugati szél is szinte mindenütt mérséklődik. Késő estére többnyire mínusz 1 és 6 fok közé hűl le a levegő.

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.

