Döntött a kormány, jön a többlettámogatás a ragadós száj- és körömfájás miatt

A hétfői Magyar Közlönyben jelent meg a kormány döntése a ragadós száj- és körömfájás többlettámogatásáról, ugyanis a magyar állam a betegség gyors megfékezésében és felszámolásában érdekelt, ezért a kártételek csökkentése érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek számára biztosítani kell a betegség elleni védekezéshez szükséges feltételeket.

A többlettámogatás biztosítására Orbán Viktor Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert bízta meg, akinek a 2025. évi központi költségvetésből 307 millió forintot kell az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal számára átadnia az állat-, növény- és GMO-kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére nem finanszírozható költségek fedezésére. Emellett ennek érdekében a korábbi eszközbeszerzési tilalom alól is mentesítik a szaktárcát.

A kormány ezen kívül az állategészségügyi járványhelyzet minimalizálása, a gyors és megbízható laborvizsgálati eredmények, a gazdálkodók, az élelmiszeripar és a széles közvélemény tájékoztatása, valamint az exporttevékenység minél gyorsabb helyreállítása érdekében a Nébih számára további többletforrást biztosít, melynek összege 2,763 milliárd forint, melyből a hatósági állatorvosi rendszer növelésére is költenek, valamint több szakembert képeznének az élelmiszerlánc-felügyeletnek. Az említett összegből 982,2 millió forintot pedig már a 2026. évi központi költségvetésből csoportosítanak át.

Tombol a járvány

A március elején kezdődött járvány miatt több környező ország is lépéseket tett a terjedés megakadályozása érdekében, hétvégén Ausztria jelentett be korlátozásokat, emiatt több határátkelőnél alakult ki komolyabb torlódás.

Emellett folytatódott a járművek fertőtlenítése, valamint Nagy István agrárminiszter közölte, hogy további intézkedéseket hoztak, melyek szerint

Az érintett telepeket zárlat alá vették, valamint védőzónákat hoztak létre. A gépjárművek csak fertőtlenítés után tudnak be-, illetve kimenni.

A határátkelőhelyeken Hegyeshalomtól Esztergomig fertőtlenítés zajlik, ahogy az autópálya-felhajtóknál is.

Az érintett telepek településeire is csak fertőtlenítés után lehet bejutni vagy onnan kihajtani.

A telepek köré a vadállomány távoltartására villanypásztort telepítettek.

A kistermelőknek a védekezéshez szükséges fertőtlenítőszereket ingyen biztosítják. Az adott önkormányzatnál lehet jelezni az igényt, a szereket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szállítja.

Ausztria mellett pedig Szlovákiában is terjed a ragadós száj- és körömfájás járvány, amely már hat marhatelep állatait fertőzte meg bizonyítottan. Richard Kovacs mezőgazdasági miniszter szerint ez ugyan nem okoz ellátásproblémát, sem áremelkedést, viszont állatok ezreit érinti. Emellett többen be sem jelentik a fertőzést, és éjszaka, titokban szállítják az állatokat. Matus Sutaj Estok belügyminiszter pedig határlezárásokat lengetett be Magyarország felé, amelyet a szlovák kormány hétfőn el is fogadott.

