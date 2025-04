Háromszáz év után bezár az ikonikus Megyeri Csárda

A külső Váci úton eddig üzemelő vendéglátóhely most bezárja kapuját, és erősen kérdéses, hogy csárdaként valaha is viszontláthatjuk-e még. A szebb napokat látott épület igazi helytörténeti kuriózum Újpesten, a kerület vezetése most mégis átengedné egy NER-közeli vállalkozónak.

135 millió forint. Csupán ennyiért cserélhet gazdát a Váci út külső szakaszán álló Megyeri Csárda. Újpest legrégebbi épületét még az 1600-as évek végén kezdték építeni, és már több mint 300 éve folyamatosan működik. Helytörténeti feljegyzések szerint Az uradalom 1808-ban a grófi Károlyi család birtokába került, tőlük pedig 1918-ban – több más ingatlannal együtt – az „Egyesült Izzó” érdekeltségébe. A szocializmus éveiben a Vendéglátóipari Vállalat működtette, a rendszerváltozást követően magántulajdonos vitte tovább a vendéglátóhelyet.

A „csikós, gulyás” tematikába illeszkedő, város peremén álló csárda évtizedekig a buszos turisták, illetve az autósok kedvelt célpontja volt, azonban – ahogy mondani szokták – a megváltozott fogyasztói szokások mára nehéz helyzetbe hozták az üzemeltetőt. Nagyon úgy nézett ki, hogy története végére a Covid-időszak tesz pontot, de azt is túlélte. A több évszázados működés minden bizonnyal 2025 tavaszáig tartott. A tulajdonos DROLL Utazásszervező Kft. eladásra hirdette meg.

A Csárda ugyanakkor Újpest egyik ikonikus épülete, sok helyben élő lokálpatrióta számára érzelmi szempontból fontos, ezért már 2018-ban az akkor még fideszes önkormányzati vezetés részéről felvetődött, hogy amennyiben a tulajdonos eladná, úgy (a Kerületi Szabályozási Terv módosításával erre lehetőséget teremtve) elővásárlási jogot jegyeztet be.

Ez végül meg is történt, az akkori elképzelés szerint a csárda önkormányzati megvásárlásával ott helytörténeti vagy egyéb gyűjteménynek, Dunával kapcsolatos, vizes múzeumnak biztosítottak volna helyszínt, egyszersmind megvédve az épületet a ledózerolástól. (2015-ben felmerült, hogy a Fővárosi Önkormányzat az épületet védetté nyilvánítja, de a szakértői javaslat akkor azt állapította meg, hogy olyan értéket nem képvisel, ami miatt építészeti örökségi védelem alá kellene helyezni. Ettől még várostörténeti szempontból pótolhatatlan érzelmi érték lehet.) Az ilyen jellegű, már elsősorban csak helytörténeti jelentőségű vendéglőkre rájár a rúd, a Duna budai oldalán álló egykori Bivalyos Csárdát 2021-ben bontották le.

A Megyeri Csárda helye ingatlanbesorolása szerint Vi-2/4 építési övezet, mely kizárólag vendéglátó és szállás rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. Ebben láthatott fantáziát a reménybeli új vevő. Újpest Önkormányzata úgy szerzett tudomást a tervezett értékesítésről, hogy az adásvételi dokumentumokat számára megküldve, kezdeményezték az elővásárlási jogáról való lemondását. Az önkormányzat képviselő-testülete 2025. március 31-i ülésén Czigler László jobbikos alpolgármester előterjesztése alapján tárgyalta is az ügyet, ám sokak meglepetésére azt kezdeményezte, hogy

az önkormányzat ne éljen az elővásárlási jogával, azaz ne vegye meg a csárda épületét.

Azzal indokolták, hogy a kerület költségvetési tartalékalapjában ingatlanvásárlásra csupán 40 millió forint áll rendelkezésre. Valójában azonban Újpest többmilliárdos tartalékkal rendelkezik. Wintermantel Zsolt (Fidesz) képviselő szerint ez mondvacsinált érv, hiszen ha egy milliárdos értékű ingatlant meg lehetne venni 100 millióért, akkor ez nem lehet hivatkozási alap. A Kutyapárt úgy számolt, hogy „a telek, azzal az épülettel 150-200 millió forintos értéket biztosan képvisel. 2333 négyzetméter + épület + kedvező besorolás (szolgáltatás-szállás). Ez 135 millióért egy megérős üzlet – akkor is, ha az önkormányzat tényleg jobb, ha nem üzemeltet olyat, amiben nincs tapasztalata.” Nagy Dávid, az MKKP helyi vezetője tegnap be is jelentette, felkérték Trippon Norbert polgármestert, hívjon össze rendkívüli testületi ülést Újpesten a Megyeri Csárda helyi értékké nyilvánításának kezdeményezésére.

Ha a jelen formájában az új tulajdonos nem akarja csárdaként működtetni, akkor reális forgatókönyv a bontás. Az önkormányzati előterjesztésből kiderült, hogy a vásárló WW Immobilie Zrt. Ruff Zoltán érdekeltsége. Azé a médiavállalkozóé, aki megfordult a Hír TV-nél, dolgozott az ECHO TV vezetésében, és irányította Mészáros Lőrinc volt felesége, Kelemen Beatrix Life TV-jét és az Ozone TV-t. A K-Monitor adatbázisa szerint neve összefüggésbe hozható egy balatonhenyei birtokkal is, amely Guller Zoltántól, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnökétől került hozzá. Ő a tulajdonosa a tokaji LaBor Bistrónak, amely korábbi tulajdonosai 750 millió forintot kaptak a Kisfaludy-program keretében. A szállásként is működő helyet tavaly szeptemberben zárták be.

A Megyeri Csárda közösségi közlekedéssel nehézkesen közelíthető meg, miközben területének besorolása lehetőséget ad szálloda, vagy akár munkásszálló felépítésére is. Az épület tervezett jövőjével kapcsolatban kerestük Ruff Zoltánt, egyelőre azonban nem kaptunk választ. Ha felvetéseinkre reagál, cikkünket bővítjük.

(Borítókép: A Megyeri Csárda. Fotó: Tövissi Bence / Index)