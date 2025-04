Ismét figyelmeztette a Nébih az állattartókat a száj- és körömfájásjárvány miatt

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kedden ismét felhívta az állattartók figyelmét a száj- és körömfájásjárvány miatti védekezésre. Kiemelték, hogy a március eleje óta fertőző betegség miatt milyen hatósági intézkedések vannak érvényben, illetve hogyan terjed. A környező országok is korlátozásokat vezettek be a járvány miatt, valamint nyugat-magyarországi riportjainkban tudósítottunk arról, hogyan éli meg a lakosság a szarvasmarhák leölését, illetve Jánossomorján tüntettek egy dögkút létesítése ellen.

A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésben az állattartók felelősségére hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) keddi sajtóközleményében, hozzátéve, hogy a napi információk mellett tájékoztató kiadvánnyal segítik az állattartókat, hogy megelőzzék a vírus terjedését és időben felismerjék a betegség tüneteit.

Magyarországon négy szarvasmarhatelepen azonosított a Nébih ragadós száj- és körömfájás (RSZKF-) vírussal fertőzött állatokat. A hatóság folyamatosan ellenőrzi az állattartó telepeket. Újabb kitörés eddig nem történt, mind a négy telepen, azok 10 kilométeres körzetében és országosan is célzott hatósági intézkedések vannak életben. Az állategészségügyi hatóság ugyanakkor nyomatékosan felhívja az állattartók figyelmét a megelőzés és a védekezés fontosságára.

A Nébih a már eddig is folyamatosan közzétett napi információk mellett tájékoztató kiadvánnyal segíti az állattartókat, hogy megelőzzék a vírus terjedését, valamint időben felismerjék a betegség tüneteit. Az RSZKF egy rendkívül fertőző betegség, amely a párosujjú patás állatokat − elsősorban a szarvasmarhát, sertést, juhot, kecskét, illetve több vadon élő fajt (őz, vaddisznó) − érinti.

A vírus leggyakrabban közvetlen érintkezéssel − élő állatok közötti fertőzéssel − terjed. A betegség azonban közvetett módon is továbbvihető, például állati termékekkel (kezeletlen nyers tejjel) vagy fertőzött takarmánnyal. Emellett terjesztésében szerepet játszhatnak eszközök, az állatok közelében dolgozó személyek (ruházaton, lábbelin, járművön, állatorvosi eszközökön keresztül) vagy akár a szél is.

Az alábbi tüneteket egyetlen állattartó se hagyja figyelmen kívül, ha akár egy állatán is észleli: étvágytalanság, depresszió, láz, sántaság, csökkent tejtermelés, nyáladzás, újszülöttek hirtelen elhullása, hólyagok és sebek (szájon, nyelven, tőgyön, lábvégeken). Juhok és kecskék esetében a tünetek gyakran enyhék, nehezebben észlelhetők.

Gyanú esetén, amennyiben a fenti tünetek bármelyike jelentkezik az állományban, az állattartó haladéktalanul értesítse az ellátó állatorvost vagy a járási hivatal állategészségügyi osztályát, vagy hívja a Nébih Zöldszámát +36 80 263 244.

Fontos, hogy az állattartók szigorúan és következetesen betartsanak minden állategészségügyi szabályt és járványvédelmi előírást, így

csak az lépjen be az állattartó telepre, akinek jelenléte elengedhetetlen;

minden be- és kihajtó járművet alaposan fertőtlenítsenek;

tisztán tartott munkaruhát és lábbelit használjanak az állatok közelében;

az állatgondozáshoz használt eszközöket, gépeket rendszeresen tisztítsák, és ne adják kölcsön más telepre;

ne használjanak más gazdaságból származó takarmányt, almot vagy eszközt – ezek ne kerüljenek be a saját telepre;

a telepet megfelelően kerítsék körbe, hogy megakadályozzák a vadon élő állatokkal való érintkezést.

A járvány aktuális helyzetéről, a védekezési lehetőségekről és a hatósági előírásokról naprakész információk a Nébih tematikus aloldalán, a portal.nebih.gov.hu/rszkf oldalon olvashatók.

Tombol a járvány

A március elején kezdődött járvány miatt több környező ország is lépéseket tett a terjedés megakadályozása érdekében, hétvégén Ausztria jelentett be korlátozásokat, emiatt több határátkelőnél alakult ki komolyabb torlódás.

Emellett folytatódott a járművek fertőtlenítése, és Nagy István agrárminiszter közölte, hogy további intézkedéseket hoztak, ezek szerint:

Az érintett telepeket zárlat alá vették, valamint védőzónákat hoztak létre. A gépjárművek csak fertőtlenítés után tudnak be-, illetve kimenni.

A határátkelőhelyeken Hegyeshalomtól Esztergomig fertőtlenítés zajlik, ahogy az autópálya-felhajtóknál is.

Az érintett telepek településeire is csak fertőtlenítés után lehet bejutni vagy onnan kihajtani.

A telepek köré a vadállomány távoltartására villanypásztort telepítettek.

A kistermelőknek a védekezéshez szükséges fertőtlenítőszereket ingyen biztosítják. Az adott önkormányzatnál lehet jelezni az igényt, a szereket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szállítja.

Ausztria mellett pedig Szlovákiában is terjed a ragadós száj- és körömfájásjárvány, amely már hat marhatelep állatait fertőzte meg bizonyítottan. Richard Kovacs mezőgazdasági miniszter szerint ez ugyan nem okoz ellátásproblémát, sem áremelkedést, viszont állatok ezreit érinti. Emellett többen be sem jelentik a fertőzést, és éjszaka, titokban szállítják az állatokat. Matus Sutaj Estok belügyminiszter pedig határlezárásokat lengetett be Magyarország felé, amit a szlovák kormány hétfőn el is fogadott.

Az Indexen nemrég egy riport is megjelent arról, miképp élték meg Nyugat-Magyarországon a szarvasmarhák leölése miatti helyzetet. Cikkünk ide kattintva érhető el, valamint kedden Jánossomorján tüntettek az ellen, hogy a város határában tervezik eltemetni a Dunakilitin és Darnózselin a száj- és körömfájás miatt leölésre ítélt mintegy 3500 szarvasmarhát. A kérdés jobban foglalkoztatja a helyieket, mint a mindennapjaikat felborító osztrák határzár, és az sem nyugtatta meg a kedélyeket, hogy az állategészségügyi operatív törzs még nem döntött.