Rossz hír az Ausztriába tartóknak, több kilométeres sor alakult ki Hegyeshalomnál

Több kilométeres kocsisor alakult ki a hegyeshalmi határátkelőnél, mivel az osztrák hatóságok fertőtlenítik az áthaladó járműveket. A korlátozásokat a ragadós száj- és körömfájás megfékezése miatt vezették be. A járvány miatt Ausztriába és Szlovákiába is hosszabb időbe telhet az átkelés.

A ragadós száj- és körömfájás elleni fertőtlenítés miatt több kilométeres a kocsisor a hegyeshalmi határátkelőnél – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedd reggel a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy az osztrák hatóság fertőtlenítési tevékenysége lassítja az Ausztriába vezető forgalmat.

A magyar rendőrség azon dolgozik, hogy a közlekedést segítse, a kialakult helyzetet lehetőségeikhez mérten gyorsítsa – tették hozzá. Hegyeshalomnál kedd reggel is több kilométeres a torlódás – áll a közleményben.

Az Útinform azt közölte, hogy Hegyeshalomnál az M1-es autópályán csaknem 6 kilométeres a torlódás, míg a kis határon, az 1-es főúton 2 kilométeres a sor. Megjegyezték, hogy az M15-ös rajkai határátkelőnél még nem alakult ki torlódás.

Ausztriában és Szlovákiában is terjed a járvány, a korlátozások miatt több kilométeres sor alakulhat ki a határátlépésnél

A hétfői Magyar Közlöny szerint a kormány többlettámogatásról döntött a ragadós száj- és körömfájás megfékezése érdekében. A március elején kezdődött járvány miatt több környező ország is lépéseket tett a terjedés megakadályozása érdekében, hétvégén Ausztria jelentett be korlátozásokat, emiatt több határátkelőnél alakult ki komolyabb torlódás.

Emellett folytatódott a járművek fertőtlenítése, valamint Nagy István agrárminiszter közölte, hogy további intézkedéseket hoztak, melyek szerint

Az érintett telepeket zárlat alá vették, valamint védőzónákat hoztak létre. A gépjárművek csak fertőtlenítés után tudnak be-, illetve kimenni.

A határátkelőhelyeken Hegyeshalomtól Esztergomig fertőtlenítés zajlik, ahogy az autópálya-felhajtóknál is.

Az érintett telepek településeire is csak fertőtlenítés után lehet bejutni vagy onnan kihajtani.

A telepek köré a vadállomány távoltartására villanypásztort telepítettek.

A kistermelőknek a védekezéshez szükséges fertőtlenítőszereket ingyen biztosítják. Az adott önkormányzatnál lehet jelezni az igényt, a szereket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szállítja.

Ausztria mellett pedig Szlovákiában is terjed a ragadós száj- és körömfájásjárvány, amely már hat marhatelep állatait fertőzte meg bizonyítottan. Richard Kovacs mezőgazdasági miniszter szerint ez ugyan nem okoz ellátásproblémát, sem áremelkedést, viszont állatok ezreit érinti. Emellett többen be sem jelentik a fertőzést, és éjszaka, titokban szállítják az állatokat. Matus Sutaj Estok belügyminiszter pedig határlezárásokat lengetett be Magyarország felé, amelyet a szlovák kormány hétfőn el is fogadott.

