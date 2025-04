Nem hátrál ki az IKEA a Pride mögül, továbbra is gyártják a szivárványos táskákat

Egy Facebook-poszt alapján elterjedt a hír, miszerint az IKEA megszüntetné szivárványos termékeit, és kihátrálna a Pride támogatásából is, valótlannak bizonyult. A cég megerősítette, hogy bár a Storsomma táskák készlete limitált a budaörsi áruházban, ahol „ezt a terméket már nem gyártjuk” feliratot helyeztek ki a táskára, a tervek szerint jövőre is folytatják a termék értékesítését.

Több portál is foglalkozott a hírrel, miszerint az IKEA megszabadulhat szivárványos termékeitől, és kihátrál a Pride mögül is, miután a fejleményre először Skrabski Fruzsina dokumentumfilmes, Novák Katalin korábbi köztársasági elnöki tanácsadója hívta fel a figyelmet vasárnapi Facebook-bejegyzésében.

A bejegyzés szerint a táskán az a felirat szerepelt, hogy az „utolsó lehetőség, hogy megvásárold”, valamint az, hogy „ezt a terméket már nem gyártjuk”. Ezután több hírportál is megírta, hogy az IKEA megszabadul a szivárványos termékeitől, és kihátrál a Pride mögül is, azonban a cég csak a budaörsi áruházban helyezte ki a képen is látható feliratot, a másik két budapesti áruházban nem. A Storstomma táskák magyarországi készlete valóban limitált, de a tervek szerint jövőre is folytatják a termék értékesítését – erősítették meg a Telexnek.

Az IKEA évek óta nyíltan támogatja az LMBTQ+ közösséget: 2023-ban és 2024-ben is részt vett a felvonuláson, A szeretet otthon kezdődik címmel pedig saját kampányt indított, és a szivárványos bevásárlótáskákat 2020 óta forgalmazza. A táskák eladásából származó bevételt pedig olyan programok és szervezetek számára ajánlották fel, amelyek a krízishelyzetben lévő LMBTQ+ személyeket támogatják.

A téma különösen érzékeny most, miután a fideszes többségű Országgyűlés március 18-án elfogadta a gyülekezési jogot korlátozó törvénymódosítást, amelynek nyilvánvaló célja a Pride betiltása. A döntés óta több nagyszabású tüntetést is tartottak már hidakat elfoglalva, a javaslat elfogadása ellen pedig a parlamentben füstgyertyákkal is tiltakoztak ellenzéki képviselők.

Korábban a Szikra Mozgalom éles kritikával illette azokat a multinacionális cégeket, amelyek az LMBTQ+ jogok mellett kampányoltak, de most, amikor a Fidesz alkotmánymódosítása ellehetetleníti a Pride-felvonulást, mély hallgatásba burkolóznak. A szervezet levélküldő akciót hirdetett, hogy rákényszerítse ezeket a cégeket: egyértelműen álljanak ki, vagy vállalják a csendjük következményeit. Ezután a HVG is megkereste a cégeket, azonban a legtöbb helyről nem kaptak választ.