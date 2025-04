Az Index az osztrák határzár miatt utazott eredetileg Jánossomorjára, hogy megtudjuk, a helyi és környékbeli lakókat miként érinti, hogy Ausztria lezárta a kishatárait Magyarország irányába, így több ezer ingázónak okozva komoly kellemetlenséget. A jánossomorjaiakat azonban jelenleg sokkal inkább izgatja az, hogy a leölt szarvasmarhákat ne a városuk közelében ássák el.

Nem a határzár a legrosszabb, ami Jánossomorján történhet

„A bátyám naponta jár át Ausztriába, a mezőgazdaságban dolgozik, reggel 6 óra helyett 10 órára érkezett meg, mert Hegyeshalom felé kellett kerülnie, és két órát várakozott a határon” – mondta az Indexnek János a helyi élelmiszerbolt előtt. „A városból legalább kétezren járnak át a szomszédba, nekik most hajnalban el kell indulniuk, ha be akarnak érni a munkahelyükre. Aki teheti, haza sem jön egy ideig, de ezt nem mindenki tudja megoldani. Nem először van határzár, a Covid alatt is ez volt, azt is mondhatnám, hogy hozzászoktunk” – folytatta. Aztán vett egy mély levegőt, érződött rajta, hogy valami nagyon bosszantja.

Tudja, nem ez a legrosszabb, ami most Jánossomorján történik. 3500 szarvasmarhát akarnak a városi szeméttelepen elásni. Megyünk tüntetni, remélem, leszünk annyian, hogy elérjük a célunkat

– emelte fel a hangját.

„Csinálhatunk mi bármit – szólt közbe Csaba. – Ezt már eldöntötték, nem tehetünk mi semmit, vihetnék inkább a dögöket a Parlament elé. A szeméttelep nyáron mindig felgyullad, a szag pedig szinte az egész városban terjed, belegondolni sem akarunk, hogy mi lenne, ha több ezer állati tetemet ásnának ott el.”

Hétfő délután nem találtunk olyan embert a városban, akit ne ez a téma foglalkoztatott volna.

„Hatkor tüntetünk, ezt nem tehetik velünk – mondta egy fiatal nő, aki fél nap szabadságot vett ki csak azért, hogy ott lehessen a demonstráción. – Szomorú, hogy a járvány miatt ennyi állatot le kellett ölni, sajnálom a gazdákat, hiszen ez hatalmas veszteség a számukra. Tisztában vagyok azzal is, hogy a tetemekkel kezdeni kell valamit, de azt nem engedjük, hogy a városunk közelében ássanak el több ezer szarvasmarhát.”

A polgármester is tiltakozik

Este fél hatkor a Binder üzem előtt már gyülekeztek a helyiek. „Jánossomorjára ne tegyetek tehénhullákat!”, „Jánossomorja nem lesz dögtemető” – ilyen és ehhez hasonló táblákkal érkeztek a tiltakozók, ahol megjelent Lőrincz György, Jánossomorja polgármestere is.

„Vasárnap teljesen véletlenül értesültem róla, hogy a honvédség területbejáráson járt nálunk, de erről »elfelejtették« értesíteni az önkormányzatot – mondta a polgármester az Indexnek. – Hétfőn képviselő-testületi ülést tartottunk, ahol döntöttünk arról, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a leölt, fertőzött szarvasmarhákat ne a Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakóba helyezzék el. A hulladéklerakó olyan területen található, ami a város tulajdonában van, ha másképp nem megy, akkor jogi útra tereljük az ügyet.”

Lőrincz György elmondta azt is, hogy napközben beszélt az agrárminiszterrel.

„Felhívtam Nagy István miniszter urat, aki informált, hogy az állategészségügyi operatív törzs még nem döntött, így arról sem születhetett döntés, hogy a 3500 szarvasmarhatetemet Jánossomorjára szállítják. Egyelőre keresik a megfelelő megoldást, és amint meglesz, azonnal tájékoztat.”

A helyiek azonban ettől nem nyugodtak meg túlságosan, szerdára is területfoglalási engedélyt kértek.

A tetemeket ezen az úton vinnék a szeméttelepre, ezért is fontos, hogy szerdán is itt legyünk minél többen, és megakadályozzuk, hogy a városunkból dögtemetőt csináljanak

– mondta egy könnyeivel küszködő nyugdíjas.

Magyarországon március elején észlelték először a száj- és körömfájást, ami később átterjedt Szlovákiára is. A közös határátkelőkön fertőtlenítőpontokat hoztak létre. Múlt pénteken fejezték be a levéli telepen 3000 szarvasmarha leölését.

