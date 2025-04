Reagált a kormány a rekordalacsony születésszámokra

2025 februárjában minden korábbinál kevesebb gyermek született Magyarországon. A kormány szerint családpolitikai intézkedéseik továbbra is hatékonyak, azonban a statisztikák szerint nem elegendőek a nemzetközi tendenciák visszafordítására. A Családalapítás – A demográfiai változások geopolitikai, kulturális és jogi dimenziói című kétnapos nemzetközi konferencia résztvevői méltatták a kormány intézkedéseit, azonban az MCC kutatója, Kiss-Kozma Georgina leszögezte, hogy nem pusztán gazdasági kérdések hátráltatják a fiatalokat a gyermekvállalásban.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai szerint 2025 februárjában mindössze 5653 gyermek született Magyarországon, ami történelmi mélypontot jelent a havi születésszámok tekintetében. Ez a csökkenő tendencia már 2022 óta megfigyelhető, és komoly aggodalomra ad okot a demográfiai folyamatok alakulását illetően.

A KSH statisztikái arra is rámutatnak, hogy a gyermekszületések számának csökkenése mellett 2021 óta a házasságok száma is csökkenésnek indult – 2021-ben még 73 ezer házasság volt, 2024-ben már csak 46 ezer az előzetes adatok szerint.

Miért fogynak a magyarok?

A születésszám visszaesésének több lehetséges oka is felmerül. Egyrészt a gazdasági környezet változásai jelentős hatással lehetnek a gyermekvállalási kedvre. Az elmúlt években tapasztalt gazdasági bizonytalanságok, mint például a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán konfliktus következményei, negatívan befolyásolhatták a családalapítási terveket.

Felmerül a kérdés, hogy a kormányzat családpolitikai intézkedései mennyire bizonyultak hatékonynak. Bár 2010 óta számos támogatási formát vezettek be a gyermekvállalás ösztönzésére, ezek hosszú távú eredményessége vitatott. Egyes elemzők szerint ezek az intézkedések inkább a gyermekvállalás időzítésére voltak hatással, mintsem a teljes születésszám növelésére.

A teljes termékenységi arányszám (TTA), amely azt mutatja meg, hogy egy nő élete során hány gyermeket szül átlagosan, szintén csökkenő tendenciát mutat. Míg 2010-ben ez az érték 1,25 volt, 2021-re 1,61-re emelkedett, azonban 2024-ben már csak 1,38-at ért el. Ez az adat tovább távolítja Magyarországot az Orbán Viktor által 2030-ra kitűzött 2,1-es céltól, amely a népesség szinten tartásához szükséges.

Csak két európai ország jár előttünk a statisztikában

A Kulturális és Innovációs Minisztérium az Index kérdéseire reagált a születésszám csökkenéséről szóló statisztikákra, hangsúlyozva, a negatív demográfiai trendek Magyarországon jóval enyhébbek, mint más európai országokban. Mint válaszukban fogalmaznak, „Magyarországon jóval kevésbé csökkent a gyermekek születésszáma, mint Európa legtöbb országában”, ugyanis az Eurostat adatai szerint egyedül Bulgáriában és Franciaországban születik több gyerek, mint Magyarországon. Franciaországban ráadásul a bevándorlásnak köszönhető az emelkedő statisztika, de még ennek ellenére is a 2011 óta eltelt időszakban a magyar termékenységi mutató produkálta a legnagyobb növekedést – 24 százalék – az egész EU-ban.

Az elöregedő Európában vannak, akik a migránsok betelepítésével próbálják megoldani a demográfiai kihívásokat, Magyarország a gyermekes családok támogatásával

– olvasható a minisztérium válaszában.

A minisztérium szerint 2010 óta a kormány családbarát fordulatot hajtott végre, amelynek hatására a gyermekvállalási kedv 2024-re több mint 10 százalékkal magasabb lett, mint 2010-ben, a házasságkötések száma 31 százalékkal emelkedett (2010-ben 35 520 házasságkötés történt hazánkban), míg a válásoké 29 százalékkal csökkent. Emellett az abortuszok száma 50 százalékkal esett vissza.

A kormány hangsúlyozta, hogy jelenleg is „Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját hajtja végre”. Ennek részeként

megduplázzák a családi adókedvezményt,

bevezetik a két- és háromgyermekes anyák, valamint a csed és a gyed szja-mentességét,

bővítik a 30 év alatti anyák személyijövedelemadó-mentességét.

Ezeknek elsődleges célja a gyermekes családok anyagi támogatása, hogy több pénz maradjon a családoknál

– olvasható a válaszban.

Mindezek alapján a kormány úgy látja, hogy a családpolitikai intézkedések nem csupán pénzügyi könnyebbséget biztosítanak, hanem hozzájárulnak a gyermekvállalási hajlandóság erősítéséhez is – még akkor is, ha a friss adatok szerint az általános tendencia továbbra is csökkenő.

A 2010-es családbarát fordulatnak köszönhetően hazánkban 200 ezerrel több gyermek született 2024 végéig, miközben korábban a baloldali megszorítások – pl. a Bokros-csomag – következtében 330 ezerrel csökkent a szülőképes korú nők száma Magyarországon

– jelenti ki a minisztérium.

„Egy összetört világban élünk”

„A magyar családpolitika nem csupán a megszületendő, de a már megszületett gyermekekkel is törődik” – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter kedden Budapesten, a Danube Institute rendezésében tartott Családalapítás – A demográfiai változások geopolitikai, kulturális és jogi dimenziói című kétnapos nemzetközi konferencia első napján, április elsején.

A konferencia megnyitóján Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyarország vatikáni nagykövete, saját életéből hozott példákkal érzékeltette, mennyire megváltozott a nyugati világ családképe. Felidézte római éveit, ahol alig látott várandós nőket az utcán, és szembesítette a hallgatóságot a demográfiai hanyatlás valóságával:

Olaszország egykor a gyermekek hazája volt, ma azonban alig látni gyermeket az utcákon. Egy összetört világban élünk – a kérdés az: mit tanítunk a gyermekeinknek?

A nagykövet hangsúlyozta, hogy Magyarországon már a reptéren látszik: „Itt fontos a család. Itt a politikai vezetőknek van családjuk, és nem is rejtik véka alá.” Ezt követően kitért arra, hogy körülbelül a múlt század közepétől megváltozott a hozzáállás a nagycsaládokhoz Európában, meglátása szerint sok helyen értetlenség fogadja azokat a nőket, akik azt mondják, hogy sok gyereket szeretnének.

Hankó Balázs miniszter előadásában kiemelte: a kormány számára a család nemcsak kulturális, hanem stratégiai ügy is. Szerinte a rendszerváltást követő évtizedekben a családpolitika marginális kérdés volt, de 2010-től kezdve új alapokra került, ennek köszönhető, hogy a gyermeknevelés ma Magyarországon adómentes.

A házasságot férfi és nő között ismerjük el. Nem toleráljuk a nemváltoztatást. Mi magyar, keresztény, genderpolitikát visszautasító családok vagyunk

– hangsúlyozta a miniszter.

Kiss-Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézet kutatási vezetője bemutatta a fiatalok családalapítási terveit vizsgáló friss kutatásaikat. Bár a legtöbb fiatal harmonikus házasságban szeretne élni, az adatok aggasztóak.

A 20–24 évesek még 2 vagy több gyermeket terveznek, de végül átlagosan csupán 0,6 gyermek születik meg

– ismertette az adatokat a kutató, majd hangsúlyozta, hogy nemcsak gazdasági, hanem kulturális okai is vannak a gyermekvállalás visszaszorulásának, ugyanis egy olyan világban szocializálódnak, ahol egyre nehezebb felelősséget vállalni.

Kiss-Kozma Georgina arra is kitért, hogy a gyerekvállalásra a legmegfelelőbb a 23–30 éves kor. Azonban a gyermekvállalás ideális időszakát sok más tényező is befolyásolja, ezért az Index cikksorozatot indított, amelyből szakértők segítségével megtudhatjuk, hogy mikor érdemes belefogni a családalapításba, vagy éppen mikorra időzítsük a második vagy harmadik gyermek érkezését.

Cikksorozatunkban nemcsak a gyermekek mentális egészségét tartjuk szem előtt, hanem az édesanyák egészségének megőrzésére is nagy hangsúlyt fektetünk.

(Borítókép: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédet mond a Családalapítás – A demográfiai változások geopolitikai kulturális és jogi dimenziói című nemzetközi konferencián Budapesten 2025. április 1-jén. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)