Szijjártó Péter elárulta, mik lesznek a magyar külpolitika sarokkövei az új világrendben

„Az utóbbi időszak súlyos krízisei nyomán új világrend van kialakulóban, ilyen körülmények között pedig a magyar kormánynak körültekintő, ugyanakkor határozott külpolitikai stratégiát kell követnie” – közölte az MTI szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Londonban.

A tárcavezető a Royal United Services Institute (RUSI) nevű kutatóintézetben tartott előadásában arról számolt be, hogy az utóbbi időszak válságai nyomán új világrend van kialakulóban, és ilyen körülmények között Magyarországnak határozott külpolitikai stratégiát kell követnie. Tájékoztatása szerint ennek négy fő sarokköve a szuverenitás, a patriotizmus, a valóság felismerése és a kereszténység.

Az első ponttal kapcsolatban arra is emlékeztetett, hogy Magyarország mindig is a szabadságharcosok nemzete volt.

Mindig tiszteletben tartjuk, hogy a többiek is a saját nemzeti érdekeiket képviselik, de ugyanezt várjuk el

– jegyezte meg a miniszter.

Elmondta, hogy egy hasonlóan alacsony lakosságszámú nemzetnek mindig ki kell állnia magáért, így csakis a saját szemüvegén keresztül nézheti a világ történéseit, ami viszont konfliktusokhoz vezethet. Erre példaként hozta fel az illegális bevándorlást és a koronavírus-járványt, amelyekre reagálva kerítést építettek Magyarország déli határán, illetve keleti oltóanyagokat is beszereztek. Hozzátette, hogy ezen krízisek alatt is bebizonyosodott, hogy „a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz”.

Szijjártó Péter a harmadik sarokkővel összefüggésben fontosnak nevezte a valóság felismerését, és arra is kitért, hogy tengerparttal és érdemi energiahordozókkal nem rendelkező országként hazánknak létfontosságú a globális kereskedelem. Kiemelte, hogy ezért a kormány minden földrajzi irányból vonzza a befektetéseket.

Elmondta, hogy Magyarország több mint ezeréves keresztény államisággal rendelkezik, ekként felelősséget érez a világ keresztény közösségei iránt, és ragaszkodik a keresztény értékekhez.

Ragaszkodunk a normalitáshoz, s ragaszkodunk ahhoz a tényhez, hogy vannak olyan meghatározások, amelyek kétezer éve élnek

– szögezte le Szijjártó Péter.

Politikai és gazdasági változások

Fontosnak nevezte a globális politikai és gazdasági változásokat. Előbbivel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ezt jelenleg az amerikai politika irányváltása határozza meg. Sérelmezte, hogy Európában már régóta mindent a nemzetközi liberális mainstream irányít, és ezért a magyar kormány üdvözli a woke ideológiával határozottan szembeszálló Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépését.

Kijelentette, hogy az Európai Unió mostanra elszigetelte magát a világpolitika legfontosabb szereplőitől. A miniszter megjegyezte, hogy az európai vezetők nyolc éven keresztül szidták Donald Trumpot, miközben az EU elvágta a közösség a kapcsolatokat Oroszországgal is, ezzel pedig felszámolta az addigi gazdasági növekedési modellt, amelynek semmi nem lépett a helyébe. Emellett a szavai szerint az EU Kínától is elszigetelődött azáltal, hogy vámokat vezetett be a kelet-ázsiai ország elektromosautó-iparával szemben.

A legkevésbé sem szeretnénk, ha a világot újra tömbökre osztanák, márpedig épp ez az, ami történik. Ezért ehelyett a konnektivitás mellett érvelünk

– összegzett a miniszter.

Majd aláhúzta, hogy ennek eredményeként Magyarország a keleti és a nyugati beruházások találkozási pontjává vált, amiből hazánk sokat profitál, így az európai és a kínai gazdaság szétválasztására irányuló erőfeszítések nagy károkat okoznának az országnak, ezért fontos a gazdasági semlegesség megtartása.