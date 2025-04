Több híd elfoglalására készülnek a tüntetők a hajnalig tartó demonstráción

Cikkünk folyamatosan frissül!

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kedden 17 órára, „Nem hagyjuk abba!” felütéssel szervezett demonstrációt az Erzsébet hídra. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az Erzsébet híd blokkolása csúcsidőben szinte a teljes fővárosi forgalomra kihat, ezért kedden már 16 órától ismét jelentős forgalmi torlódásokra kell számítani.

Azoknak az autósoknak, akiknek kényelmetlenséget okozunk, azt üzenjük: Ugye milyen rossz, ha korlátozzák a szabadságunkat?! Amint visszavonjak a törvényt, nem lesznek lezárások sem, megszűnnek a dugók, és mindenki szabadon mehet, ahova akar

– kommentálta a közleményt Hadházy Ákos.

18:29: Hadházy Ákos szerint azt mondják néhányan, hogy unalmas lesz negyedszerre hidakat foglalni. A képviselő viszont úgy látja, nincs annál izgalmasabb feladat, mint egy „putyini folyamatot” megállítani. A politikus kijelentette, hogy egy lépéssel a hatalom előtt vannak, és nem is hagyják abba, amíg nem teljesül a követelésük. „Nem hagyjuk abba” – skandálták a tüntetők.

18:24: Hadházy Ákos is a rendőrséget hibáztatta a csúszásért, amikor arról beszélt, hogy nem kapták meg délután 3 órára a szerelési engedélyt. A tüntetés a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét.

18:13: Feltűnt a hídon Puzsér Róbert, aki beszédet is mond majd, valamint a Kétfarkú Kutya Párt passzivistái, akik molinóikon a szombati demonstrációjukhoz való csatlakozásra biztatják a jelenlévőket. Közben a színpadnál is hangolnak a tüntetők: „mocskos Fidesz” – skandálja néhányan.

17:57: Sulyok Tamás köztársasági elnök elhíresült idézete is megtestesült a hídon egy 75 éves hölgy kreativitásának köszönhetően, aki minden tüntetésen ott van.

Közben a Momentum aktivistái az április 14-i „parlamenti blokád” elnevezésű tüntetésre hívó szórólapokat osztogatnak a tömegben. Az egyik szervező elnézést kért a tüntetőktől a csúszásért, a rendőrséget hibáztatva elárulta, hogy egy órájuk volt a színpadépítésre.

17:45: Az Erzsébet híd pesti irányából folyamatosan érkeznek a demonstrálók, így a híd feléig elég sűrűvé vált a tömeg, a pesti oldalhoz közel viszont továbbra is csak szellősen álldogálnak kisebb csoportok.

Hangulatjelentés az Erzsébet hídról:

17:34: A hídon egyelőre békés a hangulat, a tüntetők kisebb-nagyobb csoportokban várakoznak, zene szól, miközben nemzeti színű, uniós, DK-s és momentumos zászlókat lenget a szél.

A budai oldal irányába felállított színpadnál még technikusok dolgoznak, a tüntetők továbbra is várakoznak.

17:21: Egyelőre meglehetősen szellős a tüntető tömeg az Erzsébet hídon. A demonstráció mérete az elmúlt hetek első – a Kossuth teret és a Margit hidat érintő – megmozdulásához hasonlít. Éppen ma jött ki a Századvég közvélemény-kutatása, amely szerint a magyar lakosság többsége elutasítóan viszonyul mind a Pride felvonuláshoz, mind pedig a közlekedést megbénító hídfoglaló demonstrációkhoz.

A várható közlekedési nehézségek miatt a rendőrség közleményben arra kérte az autósokat, hogy ne legyenek erőszakosak a tüntetőkkel szemben.

A Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány zsíros kenyérrel készül a tüntetőknek, amiket a beszédek után kezdenek el osztogatni, hogy minél többen kitartsanak a hajnali időpontig.

17:06: Hadházy Ákos már a hídon, és bár egyelőre nincs nagy tolongás, de ezekben a percekben megindult egy nagyobb demonstráló csoport az Erzsébet híd felé. A Demokratikus Koalíció ezúttal is megjelent Hadházy Ákos tüntetésén, a párt aktivistáit Varju László országgyűlési képviselő és Rónai Sándor korábbi európai parlamenti képviselő vezetik.

Az eddig a Március 15. téren gyülekező momentumosok zászlókkal, táblákkal, molinókkal és lila füstgyertyákkal szintén elindultak az Erzsébet hídra.

„A gyülekezés alapjog” - skandálják.

16: 55: Az Index kérdésére Stummer János elárulta, hogy emelik a tétet az előző tüntetéshez képest.

Eggyel több hidat fogunk ma elfoglalni, mint legutóbb. Legalábbis, ha lesz elég ember

– fogalmazott a Momentum politikusa, aki éppen „Nincs hova hátrálni” feliratú kitűzőket osztogatott a demonstrálóknak. A táblák szerint az Erzsébet híd mellett a Lánchíd, a Szabadság híd, a Margit híd és a Petőfi híd a cél.

Stummer János ezután köszöntötte az összegyűlteket, rövid beszédében elmondta, hogy lehet elsőre úgy tűnik, hogy kevesen gyűltek össze a Momentum hívására, de a téren van Petőfi Sándor szobra, aki a márciusi ifjakkal bebizonyította, hogy kevesek is képesek nagy dolgokat is elérni.

„A bátorság nem mennyiségi kategória, hanem minőségjelző” – mondta, majd megköszönte, hogy vannak, akik kiállnak az alapvető jogokért és békés tüntetésre szólította fel a demonstrálóknak.

16:42: A Momentum „tüntetési csomagokat” hozott a Március 15. térre. Minden csomaghoz tartozik egy tábla, rajta az elfoglalni kívánt hidak nevével, mellé pedig molinót, megafont, hangfalat és egy csokor virágot is odakészítettek.

16:28: Gyurcsány Ferenc a Facebookon melegít be a demonstráció előtt: „A DK két kollégáját is megbüntették a múlt heti, Hadházy Ákos szervezte tüntetésen való részvétele miatt. Ja nem! Azért, mert az úttesten tartózkodott. Ez a hivatalos, hazug indokuk. 84 ezer és 104 ezer Ft a büntetés. Pitiáner, kis szerencsétlen banda. Csak a nagyok mocska mellett marad árnyékban ez a szemétség. Na, vigye el a pokol, akkor ma újra ott lesznek dk-sok is. Jóccakát!” – írta a Demokratikus Koalíció elnöke.

16:10: A rendőrség már 16 óra körül lezárta az Erzsébet hidat, de a Március 15. téren még csak az előkészületek zajlanak. Az MSZP sátra már áll, és néhány momentumos aktivista készül megafonokkal és szórólapokkal. Utóbbiak között van egy kisokos is, amely arra ad tippeket, hogyan lehet kijátszani az arcfelismerős kamerákat (fényt és infrafényt visszaverő szemüveggel, arcfestéssel, kapucni és sapka viselésével).

Megérkezett Stummer János, aki azt mondta az aktivistáknak, ha este hétkor elegen vannak, akkor „megindulnak a másik hídnak”. Szerinte a Karmelitához nincs értelme felmenni.

Lezajlott az első kisebb közjáték is: „A k*rva anyátokat egytől egyig mindannyiótoknak!” – kiabálta egy dudáló autós, akinek az elterelés miatt kellett útvonalat változtatnia, így elhaladt a gyülekező demonstrálók mellett.

Hajnali négyig kaptak engedélyt a tüntetők

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő az április elsején tartott tüntetésén jelentette be maratoni hosszúságú tiltakozó akciójának tervét. Eszerint a mai tüntetés 24 órán keresztül tartott volna, azonban a Budapesti Rendőr-főkapitányság ezt nem engedélyezte.

A főváros közlekedését keddenként órákra megbénító tüntetők április 8-án 17 órától másnap 22 óráig újabb gyűlést jelentettek be az Erzsébet hídra, amivel 29 órán keresztül akarták blokkolni a közlekedést

– áll a Budapesti Rendőr-főkapitányság közleményében.

A gyülekezési jogról szóló törvény alapján Budapest rendőrfőkapitánya előíró-korlátozó határozatot hozott, amely szerint a gyűlés április 9-én hajnal 4 óráig tartható meg az Erzsébet hídon. A BRFK határozatát a Kúria hatályban tartotta.

A mostani tiltakozáshullám március közepén kezdődött, amikor az Országgyűlés sürgősségi eljárásban elfogadta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását lehetővé tévő javaslatot. Az elmúlt hetekben több nagyszabású tüntetést tartottak Budapesten, amelyek alkalmával többször hídfoglaló akciókat is tartottak a tiltakozók. A Momentum pedig többször próbálkozott azzal, hogy megakadályozza, hogy Orbán Viktor bejusson az MTVA épületébe és részt vegyen a szokásos péntek reggeli rádiós interjúján.

A tüntetések szervezői szerint az új szabályozás nem egyszerűen a Pride-ot célozza, hanem általánosan alkalmas minden kritikus hang elfojtására és a gyülekezési jog korlátozására. Az új törvény ellen tiltakozók attól tartanak, hogy a hatalom fokozatosan felszámolja a véleménynyilvánítás alapvető demokratikus jogait.

