Újabb dögtemető létesülhet Bábolna közelében, tiltakozik az önkormányzat

A város önkormányzata a sajtóból értesült a hírről, azonban hivatalos tájékoztatást ezzel kapcsolatban még nem kaptak. Azonnal megkeresték az illetékes szerveket, és határozatot is adtak ki.

Bábolna város hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy a száj- és körömfájásjárvány terjedése miatt újabb állati tetemelhelyezési helyszínre van szükség, s ebben a város melletti területek ismét érintettek lehetnek.

Az elmúlt órákban a sajtóból szereztünk tudomást arról, hogy a Bábolna melletti területek ismét érintettek lehetnek a folyamatban. Fontos kiemelni, hogy hivatalos tájékoztatást az illetékes hatóságoktól eddig nem kaptunk

– hangsúlyozta a bejegyzés.

Valamint hozzátették, hogy azonnal megkeresték az illetékes szerveket, és „haladéktalan tájékoztatást kértünk az ügyben”. Illetve kiemelték, hogy a tetemelhelyezési helyszínekkel kapcsolatos döntéseket a járványhelyzetet kezelő országos hatóságok hozzák meg, nem pedig a helyi önkormányzat.

A hírek hallatán rendkívüli testületi ülést hívott össze Bábolna város önkormányzata a fejlemények tárgyalása és egy közös határozat megvitatása érdekében, amit később szintén megosztottak közösségi oldalukon. Az önkormányzat kinyilvánította, hogy „tudomása szerint a bábolnai állatihulla-lerakó megtelt, oda több, a ragadós száj- és körömfájás betegség miatt elpusztult állatot vinni nem lehet”, továbbá azért sem tartja megfelelő helyszínnek az elpusztult állatok lerakójának a város közigazgatási területét, mert „veszélyeztetheti a Ménesbirtok Shagya arab lovait, illetve a Bábolnán, illetve környékén (Kocs, Nagyszentjános, Komárom, Bőny) működő állattartó telepeket”.

Nagy István tájékoztatót tartott

Nagy István az állategészségügyi operatív törzs ülését követően jelentette be, hogy szerinte eredményes a védekezés Magyarországon a ragadós száj- és körömfájás betegség ellen, új kitörés nem történt, a vírust sikerült keretek között tartani.

A tárcavezető elmondta, hogy a betegséggel érintett négy telep közül kettő mentesítése megtörtént, jelenleg zajlanak a fertőtlenítési munkálatok. Hozzátette, a másik két telepen kedden megkezdődnek a mentesítési, felszámolási folyamatok, amelyek reményei szerint a hétvégére befejeződnek. A megelőzéssel kapcsolatban közölte, hogy 749 telepen 60 ezer vérvizsgálatot végeztek, amelyek közül mindegyik negatív volt a száj- és körömfájás betegségre. A miniszter kiemelte, hogy komoly járványügyi nyomozás zajlik annak érdekében, hogy kiderítsék, hogyan került Magyarországra a vírus.

Nagy István hangsúlyozta, hogy az állam átvállalja a telepeken dolgozók bérét, amihez a bérgarancia-alapot veszik igénybe, továbbá egy évre hiteltörlesztési moratóriumot vezetnek be, ami a tőke mellett a kamatokat is érinti. Emlékeztetett, hogy a háztáji állattartók is ingyen tudnak fertőtlenítőszerekhez jutni a térségben.