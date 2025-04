Éles vita a Parlamentben az új drogtörvényről

Ahogy arról az Indexen korábban beszámoltunk április 1-jén, kedd délelőtt Horváth László drogügyi kormánybiztos benyújtotta a parlamentnek új, a kábítószer-üldözéssel kapcsolatos törvényjavaslatát. A javaslat preambulumában úgy fogalmaz, „a kormány zéró toleranciát hirdetett a kábítószerek ellen. A tudatmódosító szerek terjedése egyre több embert, egyre fiatalabb korosztályt, akár gyermekeket is veszélyeztet”.

A törvényjavaslat legfontosabb sarokpontjai:

a jövőben a dizájnerdrogok használata is bűncselekmény lenne,

a rendőrség ezentúl akár három napra is őrizetbe veheti azokat, akik nyilvános helyen módosult tudatállapotban viselkednek botrányosan, rendszeresen problémát okoznak, vagy nem működnek együtt a kijózanítóval vagy kórházzal,

aki másodszorra is elköveti a kábítószer-kereskedelem bűncselekményét, többé nem kerülhet feltételes szabadságra,

csak az mehetne elterelésre, aki elárulja, hogy kitől vette a drogot,

elkobozhatók lesznek a kábítószer-kereskedelemhez használt ingatlanok és járművek

és akár egy évre is bezárathatnak üzleteket, ha droggal kapcsolatos bűncselekményekhez volt közük.

A törvénymódosítás szerdai vitáján egyetértettek az ellenzéki és a kormánypárti képviselők, hogy a droghasználat komoly probléma Magyarországon, elsősorban a vidéki, hátrányos helyzetű közösségekben. Azt viszont több ellenzéki felszólaló is felrótta a kormánynak, hogy a dizájnerdrogok a Fidesz–KDNP 15 éve tartó kétharmados kormányzása alatt terjedtek el járványszerűen. Kapott kritikát a kormány amiatt is, hogy a törvénymódosítás rendészeti szempontból közelíti meg a kábítószer kérdését, a megelőzéssel viszont nem foglalkozik.

Kormányoldal: Meg kell védeni a fiatalokat

A Büntető Törvénykönyvet módosító javaslatcsomagot Horváth László drogügyi kormánybiztos nyújtotta be, ő tartotta az vita expozéját is. A fideszes politikus szerint a kábítószer semmit sem épít, és semmire sem megoldás, a kábítószer azonban mindent lerombol, és roncs embereket, roncs közösségeket hoz létre. A kábítószer elveszi a gyermeket a szülőktől, és a szülőket a gyermekektől – tette hozzá. Horváth László szerint a társadalom meg akarja védeni magát ettől a veszedelemtől, és jogosan várja el a védelmet a törvényhozóktól.

Nem engedhetjük sem a terrorizmust, sem a kábítószert a küszöbön belülre. Nem akarjuk, hogy a kábítószer felméssze a jövőnket. A társadalom jogos elvárása, hogy a drogkereskedőkkel szemben a leghatározottabban lépjünk fel, és ebben a magyar társadalom 92 százaléka is egyetért

– fejtette ki a fideszes képviselő. A kormánybiztos úgy fogalmazott, hogy azokkal a szakemberekkel értenek egyet, akik azt mondják, hogy az újabb és újabb generációkat úgy lehet megvédeni, ha a kábítószer elérhetőségét számoljuk fel, ha kevesebb a kábítószer, kevesebb az azt kipróbáló fiatal. Hozzátette, ez a törvényjavaslat nem a prevencióról szól, hanem a fizikai elérhetőség és a kereskedelem felszámolásáról.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium helyettese az expozéra adott válaszában arról beszélt, hogy a legkisebb gyermekek számára is veszélyt jelentenek a legújabb drogok, és ezért is lép fel a kabinet most határozottabban. Rétvári szerint megbocsáthatatlan a drogkereskedők cselekedete, és mindenkinek a börtönben van a helye, aki így szerzi a jövedelmét. A miniszterhelyettes külön kiemelte, a jövőben a kábítószer-kereskedők összes vagyona elkobozható lesz, szélesítik a vagyonelkobzás lehetőségét.



Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője arról beszélt, hogy elsősorban azokat a gyors lépéseket kell meghozni, amelyek megálljt parancsolnak azon trendnek, hogy olcsó és rettentően káros mérgek kerültek a piacra. A politikus keményen nekiment a fővárosi liberális drogpolitikának, szerinte a főváros vezetése a Tisza Párttal közösen védik Budapesten a drogpárti stratégiát. „Elég volt a közösségek tönkretételéből” – mondta a képviselő, aki szerint Magyarországon a kábítószerekkel szemben csak a zéró tolerancia elfogadható. Nacsa Lőrinc arról is beszélt, hogy a bíróság szabadlábra helyezte a csepeli droglabor irányítóit, szerinte ez felháborító döntés.

Ellenzék: Felderíteni, érzékenyíteni, és nem kriminalizálni

A vitában hozzászóló ellenzéki képviselők közül többen is furcsállták, hogy 15 évnyi kétharmados kormányzás után kezd el a problémával foglalkozni a kormány. Jámbor András, a Párbeszéd frakciójának tagja emlékeztetett, a kormány korábbi drogstratégiája alapján már 2020-ra drogmentessé kellett volna válnia az országnak. Úgy vélte, a kormány folyamatosan csökkenti a megelőzésre fordított pénzt, és ebben a törvényjavaslatban sem foglalkoznak a prevenció kérdésével. Kritizálta a kormányt azért is, mert azzal sem törődik, hogy Magyarországon növekszik az alkohol és a nyugtatók fogyasztása is. Jámbor András szerint a drogproblémát „nem lehet kizárólag rendészeti eszközökkel megfékezni”.

Az MSZP-s Harangozó Tamás szerint is teljes kudarc volt a kormány eddigi drogstratégiája. Jámborhoz hasonlóan ő is felszólította arra a kormányt, hogy ne csak a büntetéssel foglalkozzon, és szánjon több pénzt a megelőzésre. A szocialista képviselő azt is felrótta a kormánynak, hogy Horváth László személyében nem szakértőt kért fel a kabinet a drogprobléma megoldására.

Varga Zoltán, a DK képviselője arról beszélt, hogy nem a büntetési tételek emelése segíti a kábítószer elleni küzdelmet, hanem a sikeres felderítés. Szerinte érzékenyítésre is szükség van ezen a területen.

A párbeszédes Szabó Rebeka úgy fogalmazott, hogy a kormány folyamatosan figyelmen kívül hagyja a szakértők véleményét, és kudarcot vallott az eddigi drogpolitikája. Azzal érvelt, hogy az új törvényjavaslat nem védi meg a fiatalokat, sőt komoly indok nélkül kriminalizálja a fiatalkorú fogyasztókat.

Csárdi Antal, független képviselő támogathatónak tartja a terjesztőkkel szembeni erőteljes fellépést, de a felhasználók esetében körültekintőbb hozzáállást kért. Ander Balázs, a Jobbik képviselője támogatja a szigorú kormányzati fellépést a drogkereskedőkkel szemben. Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselője arról beszélt, hogy támogatják a kábítószer-kereskedőkkel való erőteljesebb fellépést.