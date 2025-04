A népszerű teljesítménytúra megrendezése is veszélybe került a körömfájás-járvány miatt

Nagy István agrárminiszter a szerdai kormányülést követően beszámolt a ragadós száj- és körömfájás fertőzéssel kapcsolatos munkavégzésről. A tárcavezető szerint eredményes a védekezés, továbbra sincs kitörés. Magyarország legnagyobb teljesítménytúrája,a Gerecse 50 viszont biztosan elmarad, a szervezők tervei szerint csupán egy későbbi időpontra tolódik. Amennyiben elmaradna, a kár tízmilliós nagyságrendűre rúgna, de a halasztással is tetemes az anyagi kár. Az új dátumról a Gerecse 50 honlapján adnak majd tájékoztatást.

2025-ben újabb rekord született a Gerecse 50 természetjáró túrával kapcsolatban, ugyanis az esemény előtt már 10 nappal elérték a maximálisan jelentkezhetők létszámát. A túra hivatalos honlapján megjelent tájékoztatás szerint a 8 ezer jelentkezőből sokan külföldről érkeztek volna, ami jelentősen növelné a párosujjú patásokra nézve halálos vírus be- és kihurcolásának veszélyét – olvashatták korábban az Indexen.

Az állategészségügyi operatív törzs szerint a túra útvonala érinti a veszélyeztetett területek szélét is, ezért annak elhalasztásáról döntöttek. A döntést Nagy István agrárminiszter előbb egy mosonmagyaróvári sajtóeseményen, majd kedden az országos sajtótájékoztatón is bejelentette.

Az Index kérdésére a Gerecse 50 szervezői azt a tájékoztatást adták, hogy mindenképp szeretnénk megrendezni a túrát, ahogy egyébként 2021-ben is történt, amikor a koronavírus-járvány miatt kellett új időpontot találni neki. A lehetséges dátumokat még keresik, mert nem csak rajtuk múlik, hogy mikor kerülhet sor a túrára, hanem a partnereiken is, és nem utolsósorban azon, hogy a tatabányai rajt-cél helyszín mikor elérhető. Az új dátumról a Gerecse 50 honlapján adnak majd tájékoztatást.

Ha teljesen elmaradna a túra, az anyagi kárunk forintban kifejezve tízmilliós nagyságrendű lenne, ha viszont elhalasztjuk, ahogy tervezzük, akkor csak pár százezres. Ugyanakkor a nem anyagi veszteségünk mindenképpen jelentős, hiszen egy 8000 fős teljesítménytúra bő fél évnyi előkészítést igényel: engedélyek beszerzése, területfoglalás, a támogatók, a mentők, a biztonságiak, az önkéntesek megszervezése, az eszközök beszerzése, hogy csak néhányat emeljünk ki a számtalan feladat közül. Már rengeteg munkánk van a szervezésben, ami most sajnos jórészt kárba veszett.

– közölte a szervezőcsapat, hozzátéve, hogy nem tudják, hogy az állam tervezi-e őket valamilyen formában kárpótolni, erről eddig nem esett szó. A szervezet mellett egyébként a – versenyre már nagyon készülő – nevezőket is kár érte.

Annak, aki az új időpontban nem tud majd részt venni az eseményen, annak ellenére vissza fogjuk fizetni a nevezési díjat, hogy a halasztás nem a mi döntésünk volt, ez vis major

– húzták alá, bízva abban, hogy a változásokról minden nevező értesült, tekintve, hogy a hírt nemcsak a Gerecse 50 hivatalos honlapján és Facebook-oldalán jelentették meg, amit a túra előtti időszakban a résztvevők jelentős része követ, hanem e-mailben is kiküldték a nevezőknek.

Az agrárminiszter elmondta, hol tart a járvány elleni védekezés

Nagy István agrárminiszer közösségi oldalán közölte, hogy a szerdai Kormányülésen beszámolt a kormánynak a ragadós száj- és körömfájás okozta helyzetről. Elmondta, hogy továbbra sincs kitörés, eredményes a védekezés. Az állategészségügyi operatív törzs és az állategészségügyi hatóság munkálatai továbbra is zajlanak a négy fertőzött telepen, a védelmi körzetükben, valamint az egész országot érintő intézkedéseik is vannak.

Az egész országban vizsgáljuk, mintavételezzük az állattartó telepeket. Újabb fertőzést eddig nem találtunk. Jelenleg a Darnózselin és a Dunakilitin lévő fertőzött szarvasmarhatelepek felszámolása zajlik. Erről a két telepről 3500 szarvasmarhát kell leölni és elföldelni a hatóságok által megszabott, szigorú protokoll szerint. Erre rendkívüli munkavégzést rendelt el az operatív törzs, ez így is napokig tart és nagyon bízunk benne, hogy néhány napon belül be tudjuk fejezni. Az állatok elföldelése szigorú hatósági felügyelet mellett zajlik a bábolnai dögkúton, és a területek őrzését is biztosítják

– közölte Nagy István, arra is felhívva a figyelmet, hogy a hatóságok mellett állattartók felelőssége is óriási, ezért arra kéri őket, hogy figyeljék az állataikat, tartsák be a szabályokat és a protokollnak megfelelően azonnal jelentsék, ha gyanút észlelnek.