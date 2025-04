A Kutyapárt pénisz alakú útvonalon fogja tartani a saját békemenetét

„A mássággal csak a baj van. Külön ízlések, egyéniségek, nevek, sőt, színek! Állandóan összezavarnak mindent és mindenkit” – írják a Békemenet felhívásában.

Orbán Viktor hibátlan helyzetértékeléssel felismerte, hogy ma Magyarországon nem a rossz közszolgáltatásokkal, az inflációval, a lakhatással vagy az orosz befolyással van baj

– folytatják a közleményben.

Már korábban is lehetett tudni arról, hogy mi is a céljuk a menettel, ugyanakkor most bejelentették az útvonalát is, ami egy egész érdekes formát ad ki:

A tüntetés főszervezője, Sándor Balázs a 24.hu-nak elmondta, sokat gondolkodtak azon, hogy Budapest térképére hova lehet igazán esztétikus péniszt rajzolni. Az eredeti elképzelés szerint a mostanihoz képest fejjel lefelé állt volna, de állításuk szerint az orosz nagykövetség úgy útban lett volna, így inkább megfordították.