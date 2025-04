Évekig bántalmazhatta férje a rendőrség egykori reklámarcát

Több büntetőeljárást is indított a sokáig rendőrségi toborzó anyagokon is szereplő rendőrnő, Szilvia ellen férje. A nő elmondta, az eljárások bosszúból indultak, az egyikben pedig éppen ellene akarnak vádat emelni, állítása szerint azonban ártatlan. Hozzátette, hogy a szintén rendőr férjéről a parancsnokai tudták, hogyan bánik vele, mégsem kapott segítséget.

Szilvia a Blikknek elmondta, hogy házasságuk rosszul végződött, és egy eldurvult vitát követően, az egyik parancsnoka biztatására tett feljelentést testi sértésért a férje ellen. „Hogy ezt meg mertem lépni, olaj lett a tűzre” – mondta, majd hozzátette, hogy a férfi ekkor több büntetőeljárást is kezdeményezett ellene, például csoportos garázdaság miatt is.

Egy alkalommal, amikor a kislányomért mentem az oviba az új párommal, a bejárat előtt a két férfi között lökdösődés alakult ki, és mivel én is ott voltam, engem is belevettek a garázdaságba. Ugyanakkor a kamerafelvételeken jól látszik, hogy én semmit sem tettem. De egy évvel ezelőtt meggyanúsítottak – és persze rabosítottak is, ami megalázó és sértő volt számomra –, most meg az ügyészségtől érkező jelek alapján hamarosan vádlott is lehetek