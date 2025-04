Egy, az RTL Híradó keddi beszámolójában névtelenül megszólaló beteg 2030-ra kapott időpontot csípőprotézis műtétre az Uzsoki Utcai Kórházban, de állítása szerint az orvos jelezte neki, hogy van rövidebb út is a kórház térítéses ellátási osztályán. Az ügyre a kórház és a Belügyminisztérium is reagált, hangsúlyozva, hogy a gyakorlat nem törvénytelen, ugyanis a térítési díj nem a kórházhoz folyik be.

Az 1997-es kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint az állami finanszírozású kórházak a TB-jogviszonnyal rendelkező betegektől nem kérhetnek pénzt azért, ami az állami ellátásban ingyen igénybe vehető. Jelen esetben azonban a pénzt nem a kórháznak, hanem egy magáncégnek kell kifizetni, ugyanis a kórház 12 céggel szerződött, a betegek is velük szerződhetnek.

Hogyha fizetek 2,5 milliót – vagy 2 millió 800 ezret mondott, tavaly február vége felé volt ez –, akkor nem kell várnom a műtétre, de jó lenne hamar eldönteném, mert márciusban valószínűleg emelkedni fognak majd az árak

– fogalmazott a névtelenséget kérő megszólaló.

Az Uzsoki Utcai Kórház közölte, hogy a térítéses ellátási osztály bár szervezetileg a kórházhoz tartozik, de nem részesül állami finanszírozásból, ezért működése nem befolyásolja az államilag ellátott betegek várólistán elfoglalt helyét. Kiemelték, hogy az osztály betegei betegút-szervező cégekkel szerződnek, így az összeg nem direkt a kórházhoz folyik be.

Jogszerűtlennek tartják a gyakorlatot

Kunetz Zsombor egészségügyi elemző szerint az egész folyamat törvénytelen, a kórház érvelése több ponton hibás, ugyanis elképzelhetetlen, hogy az érintett osztály ne kapjon az állami finanszírozásból, tekintettel arra, hogy a rezsit is abból fizetik „Teljesen mindegy ebben az esetben, hogy közvetve vagy közvetlenül kapják a betegtől a térítési díjat” – jelentette ki.

Szerintem ez csak csűrése-csavarása a tényeknek. Az a pénz is a betegtől származik, amit a közvetítőn keresztül fizetnek be, tehát szerintem ez így is teljesen jogszerűtlen

– fogalmazott az egészségügyi szakértő. A Belügyminisztérium azonban úgy reagált, hogy a történtek semmilyen tilalomba nem ütköznek, mert a kórház tényszerűen a biztosítottól soha nem kér és nem is kap térítési díjat.