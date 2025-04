Rétvári Bence: Az előző kampányok stratégiájával nem tudunk nyerni

Lakossági fórumot tartott szerdán Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Albertirsán. Az eseményen az államtitkár többek között beszélt a Tisza Párt felemelkedéséről, ami szerinte az ellenzék állapotának volt köszönhető – írja a 444.hu.

Végleg kiderült róluk, hogy nem a legélesebb kések a fiókban. Így a baloldali politikusok helyett a baloldali média képviselői lettek a fő ellenségeink. Ők aztán pár hónap alatt lecserélték a korábbi ellenzéki sztárokat Magyar Péterre

– mondta. Majd hozzátette, ennek a végeredménye, hogy a Tisza nem egy párt, hanem „egy Facebookra rendezett, folytatásos teleregény-sorozat”. Azt azonban kijelentette, hogy „Magyar Péter nem lesz miniszterelnök”.

Rétvári kifejtette a közönségének, hogy ha meg akarják nyerni a következő választást, akkor sokkal aktívabbnak kell lenniük a Facebookon, ezzel kapcsolatban olyan módszereket sorolt fel, mint a fideszes politikusok bejegyzéseinek megosztása. „Nem tudjuk az előző kampányok győztes stratégiájával megnyerni ezt a választást” – hangoztatta, azonban úgy gondolja, hogy ha a felsoroltak alapján cselekednek, akkor újra nyerhetnek.

A Tisza Párt eseményeivel kapcsolatban elmondta, hogy „nincsenek kevesen”, de a tömeg nem akkora, mint ahogy az a fotókon látszik, mert mindig a lehető legjobb irányból fotóznak.

A Tisza Párt mellett Ukrajna EU-csatlakozásáról is beszélt, szerinte ha sikeres lenne a csatlakozás, akkor dömpingszerűen érkeznének az ukrán termékek, génmódosított élelmiszerek jelennének meg, HIV-fertőzöttek jönnének be, és alvilági segítséggel fegyvereket csempésznének be.

Az esemény zárásaként kérdezz-feleleket tartottak, ahol az egyik résztvevő a kérdésében azt sejteti, hogy az Európai Unió direkt juttathatta a ragadós száj- és körömfájás vírust pont Magyarországra és Szlovákiába. Az államtitkár szerint a kormányban is felmerült, hogy miért pont két békepárti országban jelent meg a fertőzés. Hozzátette, hogy a feltételezésnek mindenképpen utánamennek.