Megnyílt Magyarország első okosboltja, a jövő elkezdődött

Megnyílt Magyarország első, mesterséges intelligenciával működő új, innovatív kereskedelmi egysége, az Auchan GO. Bár Amerikában és Nyugat-Európában ez már egészen elterjedt formátum, itthon ez az első alkalom, hogy egy kereskedelmi lánc ilyen boltot ad át a vásárlóknak. A Bikás park csücskén elhelyezkedő, 18 négyzetméteres, 0–24-es, személyzet nélküli egység megnyitóján Vincze Géza, a lánc ügyvezetője és Kende Gábor, a szoftver fejlesztője is válaszolt az Index kérdéseire.

Április 10-én, csütörtökön hivatalosan is megnyílt az Auchan Magyarország új innovatív kereskedelmi egysége, az első Auchan GO. A „kisbolt” különlegessége, hogy okos értékesítési pontként teljesen személyzet nélkül, csupán egy mobilalkalmazással és a hozzá társított bankkártyával működik, bent pedig egy mesterségesintelligencia-alapú rendszer segítségével azonosítja a vásárlót és vonja le a pénzt a számlánkról.

A megnyitót Vincze Géza, az üzletlánc ügyvezetője kezdte, aki előzetesen annyit mondott: „Ez az új formátum érdekes kísérlet, amivel tesztelni kívánjuk a 0–24 órában gyors és egyszerű kisbevásárlásra alkalmas értékesítési pontot.” Hozzátette, ezzel ők az egyetlen magyarországi kereskedelmi lánc, amelynek egyszerre lesz a legkisebb (18 négyzetméteres, maga az Auchan GO), és a legnagyobb (több mint 15 ezer négyzetméteres) értékesítési pontja az országban.

Ez különleges alkalom, mert olyan dolgot nyitunk meg, ami ma Magyarországon, kereskedelmi lánc keretein belül, ebben a formában még nem működik

– hangsúlyozta Vincze Géza. Elmondta, hogy a mesterséges intelligencia – amelyet a Kende Retail Operation Kft. biztosít az üzletláncnak – kétféleképpen segíti a bevásárlást: egyrészt húsz kamera figyeli a vásárlók minden lépését, „virtuális kosárként azonosítva őket”, emellett pedig egy olyan okospolcrendszer áll rendelkezésre, amely nagyon érzékeny mérleg segítségével egyértelműen beazonosítja a levett termékeket.

A 420-as termékpaletta

A technikai paraméterekről elmondta, hogy applikációval jutunk be – kettős azonosítás után – a vásárlótérbe, amely a maga 18 négyzetméterével pontosan 833-szor férne el a legnagyobb üzletükben. A bolt ezáltal azoknak szól, akik „hajlandóak digitális megoldásokkal dolgozni, de annyira egyszerű”, hogy bárki könnyen megtanulhatja – mi is megtanultuk, később le is írjuk a tapasztalatainkat.

A termékekről elmondta, hogy helyspecifikusan válogatták össze a készletet, ugyanis a Bikás park csücskén az „itt lakók, akik elfelejtettek bevásárolni, illetve a parkban sportolók vagy a gyermekes családok” a fő célközönség, így az üdítők, a snackek, a sportitalok, az alapélelmiszerek és a gyorsfagyasztott áruk kapták a fő hangsúlyt.

A bolt körülbelül 420-as termékpalettával dolgozik, amelyet minden nap újratöltenek.

A helyszínválasztásról elmondta, hogy – mivel ez „értéknövelő szolgáltatás” – a Bikás park csücskén nyitották meg az első, kísérleti egységet, mert az Újbudai Önkormányzat „megértette ennek az üzenetét”, és partner volt az értékesítési pont kihelyezésében.

A személyzet hiányáról elmondta, hogy ezt úgy kell érteni, hogy nincsen bent senki a boltban a nap 23 és fél órájában, a maradék fél órában pedig egy alkalmazott „rendbe teszi a boltot és feltölti a készleteket”. Viszont az egész hátterében természetesen vannak dolgozók, hiszen a folyamatosan nyomon követik a készleteket, és egy „országos biztonsági központban a kamerák segítségével nézzük, hogy mi történik bent”.

Ez nem csak azért van, mert a rendbontástól félünk, hanem egy esetleges rosszullét esetén azonnal tudunk reagálni

– fogalmazott Vincze. „Nyilván az fogja szeretni, aki gyorsan, röviden, éjjel-nappal és készpénzmentesen, akár csak a mobiltelefonjával akar gyors megoldást” – tette hozzá. Kifejtette, a vevői visszajelzésekből derül ki, hogy van-e létjogosultsága egy ilyen üzletnek Magyarországon, de a „tengerentúlon és Nyugat-Európában ez már egészen elterjedt megoldás.”

Technikai háttér

Székács Tibor, a Kende Retail társtulajdonos-vezérigazgatója elmondta, az ő részük a pénztármentes és átadószemélyzet nélküli vásárlótér megoldása volt olyan megoldásokkal, hogy a vásárlók a lehető legrövidebb idő alatt el tudják intézni a bevásárlásaikat. Elmondása alapján a nyugati országokban és Ázsiában az

ilyen üzletekben harminc másodperc és másfél perc közötti a bevásárlással töltött idő egy fogyasztónál.

Ez a mesterséges intelligenciával ellátott automatizált bolt egyelőre eléggé egyedinek számít, de elmondása szerint azon dolgoznak, hogy ezeket bővítsék az elkövetkezendő időszakban az országban, megjelenjenek forgalmas csomópontokban vagy éppen az ehhez hasonló lakókörnyezetekben.

Kende Gábor, a cég alapító tulajdonosa elmondta az Indexnek, hogy a fejlesztés még 2017-ben indult Kínában, a Cloudpick nevű cég által, de az Amazon már 2016-ban elkezdte fejleszteni magát a technikát, az első ilyen üzlet pedig 2018-ban nyílt meg San Franciscóban. Kitért rá, hogy a Cloudpick jelenleg ennek a technológiának a legnagyobb beszállítója a világon, Magyarországon (és néhány területen Európában) pedig ők kapták a technológia disztribúciós jogát.

Hozzáadott értékünk nagyon sok van, mert mi csak azt kapjuk meg Kínából, hogy mi van a vásárló kosarában, az összes többi technológiai elemet mi fejlesztettük hozzá, mind a back office-t, mind az applikációt, mind a kimutatások-elemzések készítését

– fogalmazott. Hozzátette, a kínai céghez semmilyen adat nem megy ki, annak pedig, hogy csak applikációval lehet belépni, törvényi oka van, pedig ők készen állnának arra, hogy bankkártyával vagy bármilyen digitális kártyával működjön a megoldás.

Az üzletben az első kamera „egy digitális jellé” változtatja a vásárlót – „nincsen semmilyen arcfelismerés”, ezt kiemelte –, majd a kamerák végigkövetik a fogyasztót, hogy merre megy, mit vesz le a polcról – amelyben érzékelők vannak –, de ha valamelyik terméket közben visszateszi, akkor azt nem számlázza.

A rendszer csak azt számlázza le, amit a vásárló nem tesz vissza, tehát ha valaki megeszik egy csokoládét, megiszik egy üdítőt a boltban, akkor sem történik semmi, mi leszámlázzuk

– tette hozzá.

Kifejtette, talán a feldolgozási sebesség az, ahol még tud fejlődni az AI (vagyis a mesterséges intelligencia), ugyanis jelenleg 5-10 másodperc és fél óra között van az az intervallum, amíg megérkezik a vásárlás eredménye, de Kende szerint itt még lehet gyorsabbá válni.

Kitért arra is, hogy nem ez az első ilyen üzlet, amit Magyarországon nyitottak, hiszen a Yettel székházban a Coca-Cola részére, a Fény utcai piacon pedig a Máltai Szeretetszolgálat részére is csináltak már hasonlót, de kereskedelmi lánccal ez az első típusú együttműködésük. Elmondta, hogy Tésenyben, egy 350 fős elmaradott faluban nyitnak hamarosan hasonló boltot, de ott nem csak mobilalkalmazással lehet majd használni – hiszen az ott élőknek nem biztos, hogy van ilyen eszköze –, hanem feltöltőkártyás rendszerrel oldják majd meg a bejutást.

Mennyire érett a magyar?

Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezetője kérdésünkre elmondta, hogy az ötletelés már évekkel ezelőtt elindult, a fejlesztőmunka pedig körülbelül három éve kezdődött. A fejlesztés is hosszú idő volt, ráadásul a helyszín megtalálása is kihívást jelentett, hiszen „nem minden önkormányzat fogadta tárt karokkal”, de véleménye szerint innentől már könnyebb lesz.

Ez még teszt, várjuk a visszajelzéseket, hogy ez a környezet mennyire nyitott rá, vagy menjünk el olyan helyre, ahol még inkább van erre igény, például autópálya-parkolók vagy egyetemi campusok

– fogalmazott. Hozzátette, hogy az ötlettár szinte végtelen, de „látnunk kell, hogy a magyar vásárló mennyire érett erre.”

A kereskedelmi egység méretére kitérve elmondta, viszonylag könnyen telepíthető – ha pedig úgy alakulna, akkor könnyen is mozgatható máshova –, de „maga a koncepció akár több száz méteren is tud működni”. A választékkal pedig a környéken lévő igényeket kell lefedni, már most is hozzányúltak a termékpalettához – hiszen a tesztüzem már megkezdődött korábban –, és továbbra is hozzá fognak.

Mivel a bolt kicsi, ezért a kifogyóban lévő termékek feltöltése nem vesz igénybe túl hosszú időt – ez a már fentebb is említett fél óra lesz naponta –, „de ha beindulna annyira a bolt, hogy nem elég napi egy feltöltés, akkor újra kell gondoljuk a folyamatokat” – tette hozzá.

A csendes megnyitásnál napi negyven vásárló használta a boltot, ez a hivatalos nyitás után felmehet, reményeink szerint bőven száz fölé, akkor már azt tudjuk mondani, hogy sikeres

– mondta.

Na, de milyen a vásárlás maga?

A megnyitó után volt lehetőségünk letesztelni a bejutást, a vásárlást és a kijutás folyamatát, ami a hivatalos segítség szerint így nézne ki – és mivel valóban, pontról pontra így nézett ki, ezért a használati utasítást egybe is foglalnánk a tapasztalatokkal:

A telefon store-jából letöltöttük az OkAuchan applikációt (iOS-en és Androidon is elérhető).

Regisztráltunk a digitális Bizalomkártyára (ha már van valakinek, akkor csak be kell lépni).

A nyitólapon kiválasztottuk az Auchan GO belépést.

Regisztráltuk bankkártyánkat az Auchan Go menüponton belül.

Leolvasd a QR-kódot a bejáratnál, és beléptünk az üzletbe.

Automatikusan 5000 forintos terhelés történt a kártyán, de a végén csak a vásárlás valós összege került levonásra.

Beolvastuk az újonnan generált ideiglenes QR-kódot a biztonsági kapunál (ez a második faktor, itt válik valaki „virtuális bevásárlókosárrá”).

Ha a biztonsági kapu pirosan kezd világítani, akkor egy kicsit hátrébb kell lépni, és működni fog a beengedés.

Vásároltunk, és a polcról leemelt termékek automatikusan a virtuális kosárba (vagyis a zsebünkbe) kerültek.

Amint kész voltunk, elhagytuk az üzletet.

Vásárlásunk végösszegét vonták csak le a kártyánkról, majd pár perccel később meg is jött e-mailben a számlánk.

A pontok egyébként sokkal bonyolultabbnak tűnnek és elsőre talán egy kicsivel több időt vehetnek igénybe, mint a fentebb említett 30-90 másodperc. Viszont amint megvan az automatika, onnantól tényleg lehetőség van arra, hogy „beszaladjunk” egy kóláért, mert valóban elég gyorsan működik a rendszer.

Odabent bőséges volt a választék üdítőkből, csokoládékból, snackekből, fagyasztott pizzából, fagyiból, de a kisgyermekesekre is gondoltak, ugyanis a bébiételtől a törlőkendőt át minden volt, amire hirtelen szüksége lehet valakinek a parkban. Emellett még müzlikből és egészséges ételekből is találtunk a kedvünkre valót, tehát nem feltétlenül kell „műanyagot” vásárolnunk – de azért egy Maxi King csak beleesett a kosarunkba.

Az árakról pedig azt érdemes tudni, hogy a saját márkás termékek garantáltan ugyanannyiba fognak kerülni, mint a szuper- vagy hipermarketekben, a „külsős” termékeknél esetleg lehet eltérés, de körbenézve az üzletben nem nagyon találtunk olyasmit, ami lényegesen drágább lett volna, sőt simán bolti árakkal találkoztunk.

