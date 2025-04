Benkovich Ferenc atya a győri egyházi vagyonvitáról: Édesapámért is hamvazószerdán jöttek az ávósok

Benkovich Ferenc atyát engedetlenség miatt tiltotta el Veres András püspök a misézéstől, először csak a Szentlélek-templomban és a Szent Anna Idősotthonban, később az egész egyházmegyében, végül országosan is. Az atya az Apostoli Szentszékhez fordult, de püspöke tovább szigorította a korlátozásokat: „Hívek és ministránsok nélkül misézhetek. Csak egymagam” – számolt be az idős plébános a fejleményekről, hozzátéve, hogy külföldön továbbra is szolgálhat, Ausztriában még bérmált is a közelmúltban.

Veres András püspök írásban közölte, hogy akkor oldja fel a tiltást, ha az 1200 diákot befogadó Apor Vilmos Katolikus Iskola és a 460 főt befogadó idősotthon tulajdonjoga az egyházmegyéhez kerül. Az atya és Markovszky Szabolcs kuratóriumi elnök szerint azonban „a vagyont nem lehet jogilag átruházni sem az egyházmegyére, sem senki másra”.

Visszautasította a karrierlehetőségeket

Az épületek adományokból és közösségi összefogással épültek.

Temérdek segítő fogott össze. A templomépítésnél szombatonként 120-135 ezer téglát hoztunk el, minden szombaton 1,3 millió forintot spóroltunk meg így

– mesélte az atya.

Markovszky szerint a konfliktus mélyebb gyökere a centralizáció és a független közösség ellentéte: „A konfliktus abból adódik, hogy van egy centralizációs törekvés: az egészet, különösképpen az alapítványokat, bevonni egyetlen kéz alá.”

Pappá szentelésemkor megfogadtam, hogy egy lépést sem teszek azért, hogy előbbre jussak a ranglétrán. Mindig a szolgálat volt fontos számomra

– mondta Benkovich, aki többször visszautasította a karrierlehetőségeket a közösségi szolgálat javára.

Soha nem indokolták meg az engedetlenségét

Az interjúból kiderült, hogy az atya édesapját a kommunista rezsim tartóztatta le, édesanyja pedig erős tartást adott neki: „Fel tudom dolgozni lelkiekben. Hamvazószerdán jött az értesítés a szigorú tiltásról, és 1957-ben édesapámért is hamvazószerdán jöttek az ávósok.”

Ez a közösség egy gesztusra vár. Ez a megoldás: egy komoly, békülő gesztus a püspök úrtól

– fogalmazott Markovszky hozzátéve, hogy a konfliktus árt a közösségnek, már templomba is kevesebben járnak, ráadásul hét-nyolc éve nem volt öregdiák-találkozó sem, ezért „ez így öngól az egyház részéről”.

Benkovich atya továbbra is tervezi a jövőt: „Kétezer idős ember van várólistán, szeretnénk bővíteni az idősotthont.” Don Bosco tanítását követve úgy fogalmazott, hogy „nem kételkedni kell, belevágni, és a többi majd elrendeződik az isteni gondviselés által”.

Miközben az 1980-as években húszezer ember ünnepelte a győri Szentlélek-templom felszentelését, ma a templom építője hívek nélkül, magányosan misézhet. A konfliktus megoldását nehezíti, hogy a püspök engedetlenséggel vádolja az atyát, de Benkovich szerint: „Soha nem indokolta meg, miben voltam engedetlen.”