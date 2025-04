Török Gábor: 2026-ra az alapvető kérdés, hogy a dominó eldől-e

A beszélgetés első témája a mai magyar politikai valóság volt. Ruff Bálint szerint a kegyelmi ügy kirobbanása és Magyar Péter politikai nyilvánosságban történt megjelenése óta a politikai időszámítás szempontjából más világ van Magyarországon. A 2022-es választás után, amely a Fidesz–KDNP eddigi legnagyobb győzelmét hozta, egy „megszilárdult, tömbként működő, monolitként viselkedő párt és állam lett”. Az elemző rámutatott, ebben a helyzetben úgy érezhette Orbán Viktor, hogy „most már elég a belpolitikából, ki kell eveznie az interkontinentális galaxisba, hogy meghatározza, a világ különböző országaiban kik lesznek a vezetők. Félig-meddig igaza is volt, hogy kicsi neki ez az ország, itt hagyta Magyarországot azokra a harmadik, negyedik generációs fideszesekre, akik nem a hőskorszakból ismerték egymást, hanem valamilyenfajta érdekek miatt kerültek be a Fidesz rendszerébe”.

Az elemző úgy gondolja, ha minden rendben lett volna Magyarországon – konjunktúra, „előremegyünk, nem hátra hangulat” –, akkor kisebb hullámokat vert volna a kegyelmi ügy, de a gazdaság már rossz állapotban volt, két számjegyű inflációval. Az is látszott, hogy „van nem kisszámú ellenzéki választó, akinek elege van az addigi ellenzéki pártok tevékenységéből”.

Ruff Bálint arról is beszélt, hogy az elmúlt tizenöt évben körülbelül két olyan hét volt – az előválasztás idején –, amikor az ellenzék uralta a napirendet, viszont „lassan egy éve és két hónapja, megszakításokkal ugyan, de lényegében az ellenzék uralja a magyar közbeszédet”. Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a Fidesz mellé felnőtt egy olyan politikai tömb, amilyennel nem kellett harcolnia 2006 óta, eddig megosztott táborral álltak szemben, ráadásul a gazdasági problémákat sem sikerült leküzdeni.

És van egy politikai vezetési válság, ami abból adódik, hogy nincsenek már olyan emberek a Fidesz körül, akik úgy igazán tudnának kormányozni. Van egy-kettő, de rengeteg olyan ember esett ki a játékból, akire lehetett volna pakolni feladatot, politikai kormányzási súlyt

– jelentette ki Ruff Bálint, hozzátéve, hogy van egy unalom- és öregedési faktor is.

Ruff Bálint azt is érdekes dolognak nevezte, hogy az elmúlt tizenöt évben a magyar ellenzéki politika központja Budapest volt, viszont az előző egy évben a fő színpad Budapestről vidékre került. Először csak a megyei jogú városokba, most már a kisebb településekre is, ahol a választás eldől, „ez veszélyes folyamat a Fideszre nézve”.

Török Gábor úgy vélekedett, hogy az egyes események helyett a tanulságokkal érdemes foglalkozni. A politikai elemzés legfontosabb tanulsága, hogy előre nem látnak semmit, viszont utólag minden logikus. Az elemző felsorolta:

Visszatekintve senki nem gondolja komolyan, hogy 2014-ben nyerhetett volna az ellenzék, pedig 2012-ben az MSZP 2 százalékponton belül volt a Fideszhez képest.

Visszatekintve már evidens, hogy 2018-ban csak a Fidesz nyerhetett, pedig 2014–2015 környékén volt az Orbán–Simicska-konfliktus, a netadós tüntetések és a Jobbik időközi választási győzelmei.

2022 előtt azt gondolták, hogy az ellenék végre megértette a választási rendszert, képes az együttműködésre, esély kínálkozik, viszont ma már senki nem gondolja azt, hogy annak a konstrukciónak valós győzelmi esélye volt.

Török Gábor azzal folytatta, ha kinyitunk egy könyvet, ami a magyarhoz hasonló domináns pártrendszerekkel foglalkozik, akkor olvashatunk a Magyar Péteréhez hasonló jelenségekről. Az elemző kifejtette, domináns pártrendszerben nem az ellenzék váltja le a kormányon lévőket, épp arra épül a rendszer, hogy dominálja a politikai hatalmat, egy védett ideológiai területet létrehozva a többség támogatásával, viszont jön valaki belül, aki be tud menni erre a törzsterületre, és hallgatnak rá azok, akik részben a többséget alkotják, valamint a politikai ellenzék felismerheti benne azt a kalapácsot, amivel össze lehet törni a rendszert.

Az ellenzék csapdahelyzetben volt 2010 óta, amiben, ha nem működik együtt Gyurcsány Ferenccel, esélye sincs nyerni, de ha együttműködik Gyurcsány Ferenccel, sincs esélye nyerni. A pálya le volt terítve, de hogy minden szereplő végigfut ezen 2022-ig, az nem volt egyértelmű

– mondta Török Gábor, hozzátéve: Magyar Péter is több helyen letérhetett volna az útról, akár tárgyalásokat is kezdeményezhetett volna az ellenzéki pártokkal, vagy be is léphetett volna valamelyikbe, „és már a politikai sírját mennénk látogatni”. Az elemző úgy látja, az, hogy így alakult a történet, „utólag világos, de annyi minden elágazása volt, amiből nem arra kell gondolnunk, hogy törvényszerű most ennek a hatalomnak a megreccsenése”, ez bizonyos körülmények együttállása miatt következett be, valamint egyes szereplők döntései miatt.

Ruff Bálint megjegyezte, egy kezén meg tudja számolni, hogy kik akartak nyerni valójában az ellenzéki oldalon 2014-ben, 2018-ban vagy 2022-ben, idesorolta Márki-Zay Pétert és Vona Gábort. Az elemző szerint azt még nem próbálták ki ebben a tizenöt évben, hogy mi történik, ha mindenki 120 százalékot hoz, ha minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek, és mindenki, aki részt vesz benne, egy irányba húz. Ruff Bálint úgy vélekedett, volt, aki meg volt vásárolva, volt, aki tehetségtelen volt, és olyan is, aki szerette ezt a status quót.

Török Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberi tényező nélkül nem lehet a politikáról beszélni. „2022 előtt nem volt ellenzék, ellenzékek voltak folyamatosan. Most van először az a szituáció, hogy van egy ellenzék – nyilván van mellette más is –, de van egy, amelynek van vezetője, és tud racionális döntéseket hozni” – mutatott rá az elemző.

Ruff Bálint ezután arról beszélt, hogy a második kétharmadot követően, ha valaki a politikát választotta foglalkozásának, és hitt benne, hogy az ellenzéki választókat képviselje, akkor rá kellett jönnie, hogy amit csinálnak, az nem jó. Az országgyűlési választási kampányokat körülbelül ugyanaz a tíz ember vitte, „Magyar Péter azért is tud jó lenni, mert olvasta fideszesként, hogy a többi hülye mit csinált korábban”.

Török Gábor 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is mindkét oldalon azt látta, hogy nem volt az a bizonyosság, amit utólag mutatnak. Kormánypárti politikusoknál is tapasztalt aggódást a választási napokon, miközben ellenzéki szereplők – például Vona Gábor – komolyan hittek abban, hogy győznek.

„Nem lesz korrekt, amit mondok, de teljesen érdektelen”

A régi ellenzéki pártok helyzetére vonatkozó kérdésre Török Gábor kijelentette:

Nem lesz korrekt, amit mondok, de teljesen érdektelen. Ennél többet nem lehet most róluk mondani, de ez nem azt jelenti, hogy a 2026-os választás szempontjából lényegtelen lenne, hány párt jut a parlamentbe. Ez nagyon fontos kérdés.

Az elemző nem hiszi, hogy ezek a pártok sokkal jobbak tudnának lenni a jelenlegi formájuknál, legfeljebb a Demokratikus Koalíciónál és a Mi Hazánknál lát parlamentbe jutási esélyt, esetleg a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál. Ha viszont kiélezett a választás, kevesebb figyelem jut a kispártokra, ilyen értelemben még romolhat is a helyzetük a következő egy évben.

Ruff Bálint egyetért azzal, hogy a régi ellenzéki pártok nagyrészt érdektelenek, ugyanakkor a Fidesznek minden szavazat számíthat, az is, amit meg tud szerezni, és az is, amit el tud téríteni. Utóbbinak sok módja van, a pártok létrehozása mellett a baloldaliak feltámasztása. Ruff Bálint megjegyezte: „És ott van Gyurcsány Ferenc is, aki lakóautós országjáráson van túl, ahol lényegében választóval nem találkozott, de ezt már megszokta. Nem volt ez mindig így, ne becsüljük le őt, 2006-ban az a kampány, amit csinált, bizonyos szempontból etalon.”

Ruff Bálint kiemelte a Mi Hazánk kérdését, rengeteg olyan körzet van, főleg Kelet-Magyarországon, ahol 10 százalék feletti a támogatottságuk. Nagyrészt ellenzéki szavazókról van szó, akik annyira nem szeretik, de annyira nem is utálják az Orbán-rendszert, sok kérdésben anti-establisment álláspontot képviselnek. Az elemző nehéz kérdésnek tartja, hogy mit kezd a Fidesz ezzel a szavazóbázissal, érzi-e magát olyan szinten megszorongatva, hogy hozzá kell nyúlni, az elmúlt két-három hónapban az látszik, hogy „erős jobbkéz-kinyújtás van feléjük”, ugyanakkor az is kérdés, hogy mit kezd ezzel a réteggel Magyar Péter. Ha most kellene fogadni, akkor Ruff Bálint hárompárti parlamentre tenne.

Ha annyira fontos lenne az ellenzéki pártoknak a Pride-törvény, akkor miért nem vonultak ki a parlamentből a következő egy évre? Mi az, amiért ott kell maradniuk? Nyilván a fizetésük, de ha ez a legsúlyosabb probléma a magyar alkotmányosság történetében az elmúlt 15 évben, akkor miért nem vonult ki a Momentum, a DK, a Párbeszéd-frakció? Helyette 18, 19, 20 éves gyerekeket használnak arra, hogy a politikai túlélésüket megpróbálják valamilyen módon újraindítani, és ugyanazokat a köröket futják le, amiket az elmúlt tizenöt évben Budapesten láthattunk. Az összesnek a vége kétharmad lett

– közölte a gyülekezési törvény módosításáról – magát az ügyet egyébként Ruff Bálint is fontosnak nevezte –, valamint az arra adott parlamenti ellenzéki reakciókról az elemző.

„2026-ra az alapvető kérdés, hogy a dominó eldől-e”

Ruff Bálint a 2026-os választásokkal kapcsolatban kijelentette: „Ha valakivel összeáll a Tisza, akkor vége van. Pont az adja az erejét, az újdonságát, hogy szakít az örökhétfővel, hogy Gyurcsány Ferenccel, Gyurcsány Ferenc nélkül, összefogás, nem összefogás.”

Az elemző hangsúlyozta:

A gyász nehéz dolog. Van egy-két jó ellenzéki képviselő, és rájönnek arra, hogy hiába dolgoztam szuperül, hiába jártam le százszor a körzetem, a következő időszakban rám nem lesz szükség. Jön a dilemma a Tisza részéről, hogy oké, Szabó Szabolcs jó képviselő, ismeri az összes kapualjat, ő akkor jöhet? Ha ő jöhet, akkor miért ne jöhetne Jámbor András? Ha ő jöhet, ott a Hiller István, aki tényleg mindenkit ismer a körzetében. Ez kinyitna milliónyi ajtót. A politika kegyetlen, ezt az ajtót szerintem nem szabad kinyitni, a kinyitás első centijére olyan erők fognak áthatolni rajta, amik aztán a bukáshoz vezetnek.

Az elemző azt gondolja, hogy a választás Orbán Viktorról és Magyar Péterről szól majd. Feladat, hogy legyen 106 értelmezhető jelölt, de hogy ők mit mondanak, „abból a szempontból érdekes, hogy nagyon hülyeségeket ne mondjanak”, miközben alapvetően amerikai elnökválasztási hangulat van a két nagy szereplő között.

Török Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy „úgy beszélünk most a Tisza és a Fidesz küzdelméről, mintha két azonos minőség lenne. Nem az. Olyan aszimmetrikus politikai helyzet, amiben az egyik oldalon minden erőforrás rendelkezésre áll, tapasztalt politikusok, tudás, képesség, erőforrások szinte korlátlan mértékben. A másik oldalon meg van egy ember, aki az elmúlt egy évben hozott döntéseket”. Török Gábor azt vette észre, hogy Magyar Péter stratégiai hibát nem követett el, „pont, mint egy fideszes, érti a politikát, érti, miről van szó. Ez az, ami lehetővé teszi, hogy virtuális kétpártiság látszódjon, ezek a virtuális dolgok önálló teremtőerővel bírnak”.

Az elemző ugyanakkor rögzítette, hogy a következő egy évben is kell döntéseket hozni, az egyik nehéz döntés pedig az, hogyan viszonyuljon a régi ellenzékhez a Tisza, és hogyan álljon ellen ennek a nyomásnak. Török Gábor úgy látja, sok ilyen kérdésfeltevés lesz a jövőben, ilyen a Pride-tiltáshoz való viszonyulás is, amire az elemző szerint Magyar Péter szempontjából nincs jó válasz, „van rossz meg sokkal rosszabb”, de a Tisza a rossz választ jelöli meg, nem a sokkal rosszabbat.

Ha az inga elmozdul, ha a dominó eldől, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy ki a képviselőjelölt. 2026-ra az alapvető kérdés, hogy a dominó eldől-e, hogy az inga, amit 2010 után kikapcsolt a Fidesz, azzal a lendülettel lendül-e vissza

– fogalmazott Török Gábor az egyéni képviselőjelöltek fontosságára vonatkozó kérdésre.

„A Fidesz, ugyanúgy, mint minden párt, tagolt”

Török Gábor a Fidesz belső viszonyaival kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a Fidesz, mint minden párt, tagolt, számtalan érdekviszony van, és a domináns pártrendszerekhez hasonlóan a fő konfliktusok valójában a párton belül vannak.

A Fidesz egy folyamatos, állandó belső harcban van, ugyanakkor ebből nem következik semmi, ami azt a választ indukálná, hogy ez a nyilvánosság előtt is látható lesz 2026-ban

– közölte az elemző, aki többek között a különböző források feletti diszponálással kapcsolatos harcról beszélt. Török Gábor elárulta, egy fontos fideszes politikus azt mondta neki a belső viszonyokról, hogy képzeljen el egy házat, amelynek lángol a teteje, de valaki a házban a fejedhez tart egy pisztolyt. Milyen döntést hoznál, kiszaladnál a házból, kockáztatva, hogy fejbe lőnek, vagy megvárnád, hogy az első gerenda talán annak a fejére essen, akinek a kezében a pisztoly van? Török Gábor hangsúlyozta, az ilyen típusú hatalmi szerkezetek ebben a kölcsönös függőségben értelmezhetők, ezért sem tudja elképzelni azt, hogy bárki a kormánypártban 2026-ig azt fontolgatná, hogy átigazol a Tiszához, vagy látványosan jelzi a Fidesztől való távolságtartását.

Ruff Bálint azt látja a Fideszen, hogy van egy kapkodás az elmúlt időszakban:

Először volt egy olyan kapkodás, hogy ők sem fogták fel, mi történik, mekkora lehet a Tisza. El voltak szokva az ilyenfajta versenyhelyzettől. Abba a helyzetbe kerültek, hogy van egy ideológiai csapat a Fideszben, amit talán Orbán Balázs fémjelez a legjobban, és amit legyártott ideológiát, szép lassan ő és Orbán Viktor is elhitte. Sokáig nem figyeltek arra, hogy mi történik a belpolitikában. Nagyon hittek, hisznek abban is, hogy a Trump-barátság megmenti őket, aminek kézzelfogható, anyagi része is lesz. Kérdés, hogyan lehet a gazdaságba rövid időn belül akkora mennyiségű pénzt behozni, hogy újrainduljon a motor.

Ruff Bálint arra is kitért, hogy amikor Orbán Viktor elmondta az évértékelő, valamint a március 15-i beszédét, „az egy kommunikációs szőnyegbombázás volt. Az volt az értelme, hogy megállítsa a Tisza napirenduralását. Ez pár hétig sikerült is, aztán újra visszafordult, ami példátlan”. Ruff Bálint a poloskák megemlítését az ünnepi beszédben politikai hibának tartja, az Orbán Viktorral szembeni tábor ettől összezárt.

Az elemző – újra megemlítve a hídfoglalós tüntetéseket – rámutatott: „Keresik azt, hogy mi az, ami működhet. Ha az volt a tervezőasztalra írva, hogy ne beszéljünk a megélhetési kérdésekről, mert az árt nekünk, és tereljük a témát, akkor az, hogy napi 24 órában élőzik a Szabadság és az Erzsébet híd lezárását, pont az, amit ők szeretnének”, miközben Magyar Péter országjárásáról kevesebb a beszámoló.

Török Gábor szerint a Fidesz a „hagyományosmosópor”-történetben volt, ami nem lő vissza, mindent el lehet róla mondani, viszont épp az az újdonság a Tisza megjelenésével, hogy „visszalő a hagyományos mosópor, elmondja a magáét, és nem hajlandó belemenni a Fidesz-játékba”. Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a Fidesznek megvan a korábbi rutinja, „görgető jelleggel monitoroznak, próbálkoznak, mindent megtesznek, csak a régi kották nem működnek Magyar Péterrel szemben, de nyilván lesznek majd újak”.

A beszélgetés utolsó témája egy esetleges Tisza-győzelem utáni időszak volt. Ruff Bálint kiemelte, kérdés, hogy a Fidesznél hol van az a hatalmi korlát, ami azt mondja, hogy valami már nem fér bele a demokratikus elgondolásba. Ha pedig nyer a Tisza, alapvető kérdés, hogy mit kezd a legyőzött ellenfelével. Az is kérdés, hogy új köztársaság jön, vagy jó lesz a Tiszának a Fidesz váza, amit próbál majd belakni.

Török Gábor kifejtette, nem azzal kell foglalkozni, hogy mi lenne a Tisza győzelme után, hanem azzal, hogy nyerhet-e a Tisza. Az elemző arra emlékeztetett, hogy bár más körülmények között, de 2002-ben egyszer már átadta a hatalmat Orbán Viktor, a Fidesz pedig megítélheti úgy a helyzetet, ha a választási vereség elkerülhetetlen, hogy a vereség nem a világvége abban a politikai rendszerben, amelyben mindenhol, jól körülhatárolt módon, a politikai hatalom azonnal korlátozható.

Az a rendszer, ami most a fékek és ellensúlyok teljes hiányáról szól, egy új hatalmi elit megjelenésével mindenhol feléledő fékeket és ellensúlyokat teremtene. Időnként gondolja is a fideszes elit, hogy nem világvége egy hatalmi váltás, oly mértékben korlátozva lennének az új hatalom képviselői, hogy gyorsan bukáshoz vezetne, »kicsit pihennénk, és jönnénk vissza«

– vázolta a kormánypárton belüli lehetséges gondolkodást Török Gábor, aki ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a kétharmadot a sima többségtől támogatottsági arányban ebben a választási rendszerben kevés választja el, ami azt jelenti, hogy ellenzéki győzelemnél is könnyen a parlamenti kétharmad fölé lehet csúszni.

(Borítókép: Török Gábor 2018. március 25-én. Fotó: Ajpek Orsi / Index)