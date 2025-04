Fenyő-gyilkosság: Gyárfás Tamásnak börtönbe kell vonulnia

Többévnyi bírósági eljárás után, csütörtök reggel hivatalosan is jogerős döntést hozott a Fővárosi Ítélőtábla a Fenyő-ügyben. Az egykori producert, Gyárfás Tamást korábban hét évre, míg az ügy másodrendű vádlottját, Portik Tamást életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a törvényszék. Most a jogerős döntés a korábbi ítéletet helybenhagyta, jogerősen is hét évre börtönbe kell vonulnia Gyárfás Tamásnak.

Huszonhét évvel Fenyő János meggyilkolása után jogerős ítéletet született csütörtök reggel a Fővárosi Ítélőtáblán. A tárgyalóterem teljesen megtelt a sajtó és a rendőrség képviselőivel, de szép számmal akadtak az ügy iránt érdeklődők is. Az egyik vádlottat azonban hiába várták a padsoroknál, Portik Tamás még a börtönből sem jelentkezett be videóhívás segítségével, csak Gyárfás Tamás jelent meg személyesen. A megjelenés nem is volt kötelező számukra, a legutóbbi alkalommal a bíróság ugyanis közölte velük, hogy a jelenlétük hiányában is ki lesz hirdetve az ítélőtábla döntése.

Az Index kérdésére, miszerint vádlottként nem volt kötelező számára a részvétel, Gyárfás Tamás mindössze azt felelte, hogy nincs takargatnivalója.

A jogerős döntést dr. Rédei Géza, a tanács elnöke hirdette ki, eszerint

Gyárfás Tamásnak bűnsegéd helyett felbujtóként kell börtönbe vonulnia Fenyő János halála miatt, Portik Tamás esetében marad a fegyházbüntetés.

Gyárfás Tamás nyugodtan fogadta az ítéletet, a kihirdetés után percekig a telefonját nyomkodta, csak néha pillantott fel belőle az ítéletet felolvasó bíróra.

Ügyvédcsere az utolsó pillanatban

A tárgyalás eredetileg múlthét kedden vette volna kezdetét a Fővárosi Ítélőtáblán, azonban Portik Tamás ismét hatalmas meglepetést okozott, amikor tárgyalás előtt megvált az ügyvédjétől. Az ítélőtábla, hogy megoldja a helyzetet kirendelte mellé az ügyvédet, de dr. Szikinger István több pontra is hivatkozva jogellenesnek nevezte a döntést. Egy héttel később ismét ügyvédcsere okozott kisebb perpatvart az ítélőtáblán: Portik Tamás ugyanis megbízta dr. Helmeczy Lászlót a védelmével, ő azonban azt visszamondta, így a bíróság ismét dr. Szikinger Istvánt rendelt ki Portik mellé. A régi-új védő azonban nem kívánt perbeszédet tartani Portik Tamás mellett, helyette csak egy hosszú nyilatkozatott tett. Portik Tamás nem akart beszélni az utolsó szó jogán, de Gyárfás Tamás több oldalnyi indokot szedett össze az ártatlansága mellett az emberölési ügyben. Kiemelte, hogy nincsenek gyilkos hajlamai, majd hat ponton támadta az ellene felhozott vádakat.

Az ügyészség a vádbeszédében mind a két vádlottra súlyosabb szabadságvesztést kért.

Gyárfás Tamás ügyvédje, dr. Zamecsnik Péter a védői beszédében m eglátása szerint az elsőfokú ítélet nem szolgáltatott igazságot, az eljárás alatt a vádlottakhoz igazították a bizonyítékokat.

A Fővárosi Ítélőtábla eredetileg még tavaly ősszel szerette volna lefolytatni az eljárást, azonban akkor Portik váratlanul visszavonta a védőjének a meghatalmazását. Új védő kirendeléséről azonnali hatállyal intézkedett az ítélőtábla, azonban a tájékoztatásuk szerint három védő is leterheltségre hivatkozva nem vállalta az ügyet, ezért kellett áprilisra halasztani a tárgyalásokat.

Hasonló helyzet alakult ki még a Fővárosi Törvényszéken, amikor 2023-ban nem tudott ítéletet hirdetni az akkor eljáró bíró, mert sorra rúgta ki az ügyvédeit a védőbeszéd előtt Portik Tamás. Az elsőfokú ítélet hónapokat csúszott emiatt, Portik régi-új kirendelt védője akkor úgy határozott, hogy nem tart perbeszédet az alvilág egykori meghatározó tagja mellett.

Mint ismert, az ügyészség szerint Gyárfás Tamás és Fenyő János között az 1990-es évek közepétől üzleti vita, hatalmi harc és erős személyes ellentét alakult ki. A vádiratban az áll, Gyárfás 1997-ben elhatározta, hogy megöleti Fenyőt. Emiatt 1997 szeptemberében megbízta Tasnádi Pétert, hogy ölesse meg vetélytársát. Tasnádi a megbízást 12 millió forintért vállalta, azonban miután átvett 6 millió forint előleget, nem teljesítette a feladatot. Emiatt Gyárfás megbízta Portik Tamást, akit 1994 óta ismert, hogy ölesse meg Fenyőt. Portik Jozef Rohácnak adta ki a feladatot, aki végre is hajtotta a gyilkosságot.

A vádakkal kapcsolatban mind a két vádlott ártatlannak vallotta magát.

Egy átverés és a kazetták

Fenyő János 1998-as meggyilkolása után Gyárfás Tamás neve először egy 2014-es tárgyaláson merült fel, amikor is Tasnádi Péter megmosolyogtatta a tárgyalóteremben ülőket. A magyar éjszakai élet veterán szereplője a vallomásában elmondta, hogy Gyárfás Tamás őt bízta meg Fenyő likvidálásával, ám ő nem hajtotta végre a kérést. A pénzt ugyanakkor elkérte Gyárfástól, amit utólag sajnál, hiszen régi barátját verte ezzel át. Nem tudott olyanról, hogy lettek volna versenytársai a vállalkozásra, ahogy azt is állította, hogy Gyárfásnak biztosan nincs köze a gyilkossághoz, elvégre akkor nem fizette volna ki Tasnádit. A börtönből elővezetett férfi vallomását végül az ügyben akkor eljáró bíró nem vette figyelembe, mert Tasnádi nem tudta bizonyítékokkal alátámasztani az állításait. Gyárfás Tamást akkor ki sem hallgatta az illetékes tanácselnök.

2018. április 17-én aztán bombaként robbant a hír, hogy kihallgatták a nyomozók Gyárfás Tamást a Fenyő-gyilkosság miatt. Ekkor már sejteni lehetett, hogy a Magyar Úszó Szövetség volt elnökét Portik által titokban rögzített hangfelvételek miatt vették elő a hatóságok, majd elrendelték a letartóztatását. A rendőrségnek mindent tagadott, majd kiderült, hogy a hangfelvételekkel zsarolni próbálták ismeretlenek Gyárfást, amiért ő feljelentést tett a rendőrségen. Házi őrizetbe került, majd egy 200 milliós óvadék kifizetésével szabadulhatott a bűnügyi felügyelet alól.

A tárgyalások későbbi szakaszában kiderült, hogy a zsarolók Portik élettársától kapták a felvételeket, amiket meghallgatva felismerték a hangok tulajdonosait, egy rövid kivonatot készítettek a több mint 500 órányi felvételből, majd a papírokon szereplő szöveggel próbálták zsarolni Gyárfást.

Tasnádi vallomásával és a hangfelvételekre hagyatkozva az ügyészség 2019-ben vádat emelt Gyárfás Tamás ellen emberölésre való felbujtás miatt.

Portik Tamásnál is az 1978-as törvény alapján kérték, hogy mondja ki bűnösnek felbujtóként, előre kitervelten, nyereségvágyból, több ember ellen elkövetett emberölés miatt. Portik esetében perújítás van érvényben, és bár kiemelten a Fenyő-gyilkosságról volt szó, de ehhez hozzávették az Aranykéz utcai robbantást is, ahol Portik szintén felbujtó lehetett. Őt életfogytig tartó börtönre ítélné az ügyész, ahonnan legkorábban harminc év múlva szabadulhatna.

(Borítókép: Gyárfás Tamás 2025. április 10-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)