Megállapodást kötött a kormány, jönnek a bejelentések

Gulyás Gergely azzal kezdte, ami a háborús helyzetet illeti, a kormány elkötelezett a béke ügyében, úgy látják, hogy azok az amerikai törekvések, amelyek a politika középpontjába a békét állították, továbbra is támogatandó célkitűzések.

A miniszter elárulta, szóba került az a nem szűnő brüsszeli törekvés is, hogy Ukrajnát a lehető leghamarabb felvegyék az Európai Unióba. A kormány ezt továbbra is Európa, valamint Magyarország érdekeivel ellentétesnek tartja. Azt látják, hogy brüsszeli pénzekből megszülettek azok a kutatások, amelyek szerint az emberek többsége támogatja az ukrán tagságot, de a kormánynak köszönhetően itt a valós véleménynyilvánítás lehetősége is, jövő héten kezdik postázni a véleménynyilvánító szavazáshoz a szavazólapokat. Az összeszámlálásra közjegyző jelenlétében kerül sor. A borítékban egy miniszterelnöki levél is van a szavazólap mellett.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, a gyorsított eljárás Magyarországra gyakorolt hatása komoly pénzügyi kockázatokat jelent, a kohéziós pénzek jelentős része Ukrajnába menne, súlyosak a mezőgazdasági kockázatok is. A miniszter rámutatott, hogy a mezőgazdasági termékekre vonatkozó, a magyarhoz és az unióshoz hasonló szigorú szabályok sem érvényesülnek Ukrajnában. A jelenlegi feltételek mellett a magyar kormány nemet mond az uniós csatlakozásra.