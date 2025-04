A kormány eleget tett annak a törvényi kötelezettségének is, hogy meghallgassa az Országos Bírósági Hivatal elnökét, aki beszámolt az igazságszolgáltatási tevékenységről, nyilatkozott arról, hogy az OBH a négyoldalú megállapodást továbbra is érvényesnek tekinti. Erre figyelemmel a további béremelésekre is számítanak. A kormány is érvényesnek tekinti a megállapodást.

Gulyás Gergely elárulta, arról is volt szó, hogy egyes ügyekben aggodalmat keltő döntések születnek, de mivel külön hatalmi ágról van szó, nem a kormány dolga. Törvényekkel tudnak reagálni. A meghallgatáson felmerült, hogy a drogelőállítók szabadon járkálhatnak-e közöttünk. A miniszter leszögezte, az OBH elnöke azt az érthető választ adta, hogy ő egyedi ügyeket semmilyen formában nem tud és nem is akar kommentálni.