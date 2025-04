Koncz Zsófia arról beszélt, hogy a nemzet alapja és jövője a családokban rejlik, 2010 óta valódi családbarát fordulat kezdődött meg az országban, folyamatosan bővítik az intézkedéseket, ma már több mint harminc ilyen van. A kormány minden korábbinál ambiciózusabb tervvel állt elő, 2026-ban az új bejelentések alapján körülbelül 550 milliárd forinttal emelkedik a családtámogatásokra szánt összeg, Európa legnagyobb adócsökkentését valósítják meg. Az Országgyűlés kedden tárgyalta a javaslatokat. Az államtitkár ezután ismertette a már korábban bejelentett kedvezményeket.

Koncz Zsófia kifejtette, 2026-ban körülbelül félmillió édesanya lesz szja-mentes, 2029-ben pedig egymillió édesanya, ilyen a világon sehol nincs, ez egy egyedülálló, átfogó program.

A csed, a gyed és az örökbefogadói díj is szja-mentes lesz. Az államtitkár hangsúlyozta, ezekkel a lépésekkel az édesanyák átlagosan 78 ezer forinttal több csedet és 43 ezer forinttal több gyedet kapnak havonta. Ez körülbelül 40 ezer családot is érinthet. A 30 év alatti anyák szja-mentességével kapcsolatban elmondta, a kormány már 2020-ban megkezdte a munkát, ami alapvetően most terjed ki. A 30 év alatti édesanyák esetében az átlagbérhez kötött korlátot feloldják, a teljes jövedelemre igénybe vehető lesz a mentesség. A 2023 előtt született gyermekek esetében is biztosítani fogják az szja-mentességeket. Ez a 30 alatti, egygyermekes édesanyáknak segít, átlagosan havi 109 ezer forinttal.