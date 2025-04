Kormányinfó: vizsgálják, kémcsőben jött-e a száj- és körömfájás vírus az országba

Két hete még a poloskázás és a kocsmaprogram volt a főtéma a Pride és a járványok mellett a Kormányinfón, az elmúlt napokban kirobbant vámháború azonban most felülírta a tematikát. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő oldalán ezúttal Koncz Zsófia államtitkár volt a meglepetésvendég. Az ukrán uniós tagságról szóló véleménynyilvánító szavazás borítékjait jövő héten már postázzák is, az árcsökkentés kiterjesztésén gondolkodnak, és az Index kérdésére megerősítették, vizsgálják, mesterségesen előállított vírus okozhatta-e a száj- és körömfájásjárványt.

Gulyás Gergely ismertetése szerint a háborús helyzet és a vámháborús helyzet is szóba került a kormányülésen, a miniszter megismételte, hogy a kormány és az Európai Unió is a gyors békében érdekelt. Az ukrán uniós tagságban viszont nincs egyetértés, emiatt jövő héten postázzák a véleménynyilvánító szavazás borítékjait, amelyet be is mutatott az újságíróknak. A kormány változatlanul nemet mond az ukrán uniós csatlakozásra, Gulyás Gergely hangsúlyozta, a gyorsított eljárás Magyarországra gyakorolt hatása komoly pénzügyi kockázatokat jelent, a kohéziós pénzek jelentős része Ukrajnába menne. A miniszter rámutatott, hogy a mezőgazdasági termékekre vonatkozó, a magyarhoz és az unióshoz hasonló szigorú szabályok sem érvényesülnek Ukrajnában.

A kormány tárgyalt a Magyar Falu Programról is. Gulyás Gergely kifejtette, számtalan településen van olyan ingatlan, amely állami tulajdonban van, de senki nem használja, valamint ahol a takarékszövetkezetek bezártak, sokszor elhagyatottan állnak az épületek. Nagy Márton arra kapott felhatalmazást, hogy a korábbi takarékszövetkezeti épületeket vásárolják meg, vagy legalábbis a kormány vállalja, hogy azokat az önkormányzat tulajdonába adja, ez lehetővé tenné újabb közösségi terek kialakítását.

Bővítik a falugondnoki szolgálatba bevonható települések számát. Eddig az ezer fő alattiakon volt ilyen, de 2026. január 1-jétől az 1500 főnél nem nagyobb településekre is kiterjesztik. Emelik a falugondnoki normatívát, és a falusi önkormányzati hivatali dolgozók bérét is két ütemben, 2025. július elsejével 15 százalékkal, és 2026. január elsejével szintén 15 százalékkal. Minden kistelepülésre telepíttetni kívánnak palackvisszaváltó automatákat.

A ragadós száj- és körömfájásjárványról is tárgyalt a kormány, a jó hír, hogy egyelőre a négy fertőzésen kívül nem találtak további járványkitörést. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a száj- és körömfájás miatt érintett gazdáknak teljes kártérítést fizet az állam a leölt állatok után, és szeretné segíteni őket a telepek újraindításában. Ehhez a jelenlegi kártalanítási szabályokon módosítani kell, ezzel kapcsolatban Nagy István agrárminiszter tesz majd bejelentést.

A kormány hatósági vizsgálatot kért, mert nem zárják ki, hogy mesterségesen előállított vírusról van szó, ezt még vizsgálják a laborok.

A kormány emellett tárgyalt az Országos Bírói Hivatal elnökével az igazságszolgáltatásról, és meghallgatták a belügyminisztert a hídlezárós tüntetésekről. Továbbra is az a véleményük, hogy a gyülekezési törvény 1989 óta azon az egyértelmű szabályozáson alapul, hogy a tüntetések nem járhatnak a közlekedés aránytalan sérelmével. Gulyás Gergely szerint egy híd lezárása Budapesten több százezer ember életét nehezíti meg hétről hétre, ami aránytalan sérelem. Úgy gondolják, hogy a Pride-tüntetőknek sincs joguk ahhoz, hogy több százezer ember életét lehetetlenítsék el.

Később újságírói kérdésre válaszolva még a hídlezárós tüntetésekről elmondta, azt szeretnék, ha a Kúria az eddigi ellentmondó döntések után egyértelmű jogi helyzetet teremtene, de nem terveznek törvényjavaslatot az ügyben. A jövő hétre tervezett momentumos parlamenti blokádról pedig kijelentette, egy népképviseleti szerv működésének ellehetetlenítése bűncselekmény, ahogy ennek kísérlete is az.

Koncz Zsófia: Ilyen a világon nincs!

Következett Koncz Zsófia, aki hosszan részletezte a 2010 óta tartó családbarát fordulat eredményeit. A kormány minden korábbinál ambiciózusabb tervvel állt elő, 2026-ban az új bejelentések alapján körülbelül 550 milliárd forinttal emelkedik a családtámogatásokra szánt összeg, ezzel Európa legnagyobb adócsökkentését valósítják meg. Koncz Zsófia kifejtette, 2026-ban körülbelül félmillió édesanya lesz szja-mentes, 2029-ben pedig egymillió édesanya,

ilyen a világon sehol nincs, ez egy egyedülálló, átfogó program.

A csed, a gyed és az örökbefogadói díj is szja-mentes lesz. Az államtitkár hangsúlyozta, ezekkel a lépésekkel az édesanyák átlagosan 78 ezer forinttal több csedet és 43 ezer forinttal több gyedet kapnak havonta. A 30 év alatti anyák szja-mentességével kapcsolatban elmondta, hogy esetükben feloldják az átlagbérhez kötött korlátot, a teljes jövedelemre igénybe vehető lesz a mentesség. A 2023 előtt született gyermekek esetében is biztosítani fogják az szja-mentességet. Ez a 30 alatti, egygyermekes édesanyáknak segít, átlagosan havi 109 ezer forinttal.

Az államtitkár friss döntésként arról számolt be, hogy a kormány tegnap tárgyalta a bölcsődei térítési díj támogatásának kérdését. Az eredetileg tervezett EU-s források arra lennének elegendők, hogy a benyújtott kérelmeket ki tudják fizetni a családoknak. A kormány egy évvel meghosszabbítja ezt a programot, egészen 2026. június 30-ig, tisztán hazai költségvetési forrásból további 6,6 milliárd forintot biztosítanak.

Brüsszel, Tisza, majdnem hazaárulás

Vitályos Eszter a családbarát vonalat vitte tovább, egyebek mellett beszámolt arról, hogy megújult a Csipcsirip Bölcsőde, majd tájékoztatott arról, hogy eddig 16 600 munkáshitelt utaltak ki, az átlagos hitelösszeg 3,9 millió forint. Ezután következtek az újságírói kérdések, azonban erre most nem kapott lehetőséget a 24.hu újságírója, aki két hete közelharcot vívott a mikrofon megtartásáért. Vitályos Eszter az eset után jelezte, hogy legközelebb más újságírót várnak a laptól a Kormányinfóra, a 24.hu azonban erre nem volt hajlandó, ugyanazt a kollégájukat regisztrálták, akinek viszont visszadobták a jelentkezését.

A Kormányinfón is téma volt az ügy, az RTL kérdésére Gulyás Gergely azt mondta, erre nincs jogszabály, a józan ész alapján jártak el, és az újságíró viselkedése a többi kollégával szemben is udvariatlan volt, akik még nem tehették fel a kérdéseiket, miközben ő már a tizenkettediknél tartott. Azt azonban tagadta, hogy nem tartanák tiszteletben egy szerkesztőség belső működését.

A Brüsszelben a tiszás képviselőnőről kiszivárgott felvétel kapcsán elhangzott, akár hazaárulásként is tekinthetők Kollár Kinga mondatai. Mint ismert, a tiszás EP-képviselő azt mondta, a jogállamisági eljárás nagyon hatékonynak bizonyult, mert közel 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. Gulyás Gergely szerint a Tiszának a hatalom fontosabb, mint az ország érdeke, és ez csak azért nem hazaárulás, mert semmi nem utal arra, hogy neki Magyarország lenne a hazája.

Mint mondta, az, hogy egy önmagát magyarnak tekintő párt azért küzdjön, hogy Magyarországnak minél rosszabb legyen a saját hatalmi céljai érdekeiben, egy olyan mélypontja a magyar politikának, amelyről azt gondolták, hogy soha nem érkezik el, bár a Momentum és Dobrev Klára is mondott erőseket.

A miniszter úgy látja, egy tisztességes pártból azonnal kizárnák a Tisza képviselőjét.

Gulyás Gergely megjegyezte, Kollár Kingának tárgyi tévedései is vannak, mert az uniós források nagyobb része most is Magyarország rendelkezésére áll, a többiről egyeztetések zajlanak. Szóba került az a hír is, hogy Bige László, a műtrágyakirály állítólag 100 milliót utalt a Tisza Pártnak. Gulyás Gergely annyit reagált, hogy a baloldali oligarchák megjelentek Magyar Péter mögött, ez azt mutatja, hogy ők is kormányváltást akarnak, de hogy a támogatásért cserébe mit kértek, azt nem tudni.

A minisztert megkérdezték a 21 Kutatóközpont csütörtökön nyilvánosságra került felméréséről, amely 500 ezres előnyt mért a Tiszának. A miniszter abban egyetértett, hogy a 2022-es stratégiával nem lehet megnyerni a választást, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy több másik kutatás jelentős fideszes előnyt mért. Annyit tett még hozzá, hogy a közvélemény-kutatók mást jósoltak 2022-ben, mégis eltérő lett a végeredmény.

Indexes kérdések: vírus, vámok, árrésstop

Az Index kérdésére elhangzott: laboratóriumi vizsgálódások nyomán merült fel, hogy mesterségesen állították elő a száj- és körömfájás mostani vírusát, azaz kémcsőben juthatott be az országba. Hivatalos dokumentumban ezt azonban még nem írták le, szóbeli közlésről van szó – hangsúlyozta Gulyás Gergely, aki később hozzátette, egy külföldi laborból érkezett a közlés. A határzárakkal kapcsolatban azt is hozzátette, hogy minden olyan intézkedéssel szemben megértők, amelyek a járvány továbbterjedését akadályoznák akár osztrák, akár szlovák oldalon.

Ugyanakkor az a szlovák nyilatkozat megalapozatlan, amely szerint a magyar intézkedések ne lennének elegendők.

Az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban azt kérdeztük, összefüggésben volt-e ezekkel az, hogy Magyarország egyedüliként nemmel szavazott az uniós viszontvámokra. Gulyás Gergely szerint az Európai Bizottság több hibát is elkövetett, rögtön már akkor, amikor a választási kampányban egyértelműen a demokraták oldalára állt. Trump győzelme után pedig ahelyett, hogy a kereskedelmi kapcsolatok újratervezéséről tárgyaltak volna, kivártak, majd viszontvámokat akart bevetni, amelyekre csak Magyarország mondott nemet. A különtárgyalásokon a vámok nem kerültek szóba, mert az uniós hatáskör, de vannak gazdasági vonatkozású javaslatai a kormánynak az amerikai fél felé. Az uniót érintő vámok alól ugyanakkor nem mentesülhetünk.

Gulyás Gergelynél arról is érdeklődtünk, hogy az árrésstopnak milyen hatása lehet az inflációra. Azt látják, hogy az élelmiszeripari infláció márciusban megállt, és miután az intézkedéseket március közepén vezették be, jó esély van arra, hogy az árak csökkenjenek. Az élelmiszereknél dezinfláció jöhet a kormány várakozásai szerint.

A Kormányinfón szó volt még az alábbiakról:

Az izraeli magyar nagykövetség Tel-Avivból Jeruzsálembe való költözését időben bejelenti a kormányzat, ha lesz ilyen döntés.

Benjamin Netanjahu budapesti látogatásán űripari és hadiipari megállapodások születtek, amint végleges formába öntik őket, be fogják jelenteni.

Orbán Viktor hamarosan találkozik Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.

A Pride-tüntetésen inzultálták a Hír TV munkatársát, Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt megjelenésével durvult el a közbeszéd.

Gulyás szerint bűncselekmény, hogy a z Uzsoki Utcai Kórházban 2,5-2,8 millióért rögtön elvégeznének egy protézisműtétet, amire amúgy 2030-ban lenne időpont.

z Uzsoki Utcai Kórházban 2,5-2,8 millióért elvégeznének egy protézisműtétet, amire amúgy 2030-ban lenne időpont. A korrupció területén Ukrajna rosszul áll, de ennek ellenőrzése jelen állapotban szinte lehetetlen, nem tudni uniós vizsgálatról.

(Borítókép: Koncz Zsófia, Vitályos Eszter és Gulyás Gergely. Fotó: Németh Kata / Index)