Orbán Viktor: A Tisza Párt Brüsszellel szövetkezve akarja tönkretenni Magyarországot

„Saját fülünkkel hallhattuk, saját szemünkkel láthattuk: a Tisza Párt és Brüsszel összeesküdött a magyarok ellen” – írta a kormányfő, majd hozzátette, hogy megállapodtak a magyar gazdaság és egészségügy tönkretételéről, valamint „a magyarok életszínvonalának lerontásáról” azzal a céllal, hogy a Tisza Pártot hatalomra segítsék.

Ez a magyar demokrácia sötét napja! A képviselőket azért küldték az emberek az Európai Parlamentbe, hogy a magyarok érdekeiért dolgozzanak. Ma lelepleződött, hogy a Tisza Párt képviselői a magyarok ellen dolgoznak

– írta.

Orbán Viktor bejegyzése végén hozzátette: „Akik a magyarok ellen dolgoznak Brüsszelben, tűnjenek a magyar közéletből!”

Az Index is beszámolt róla, hogy Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője „nagyon hatékonynak” nevezte a jogállamisági eljárást és a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartását. A Tisza Párt képviselője szerint mivel ezáltal nem valósulhatnak meg fontos beruházások, a romló életminőség az ellenzék malmára hajtja a vizet, így nagyon bizakodó a jövő évi választások kimenetelével kapcsolatban.

„A magyar politika mélypontja”

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is reagált Kollár Kinga szavaira a csütörtöki Kormányinfón: szerinte az, hogy egy önmagát magyarnak tekintő párt azért küzdjön, hogy Magyarországnak minél rosszabb legyen a saját hatalmi céljai érdekeiben, olyan mélypontja a magyar politikának, amelyről azt gondolták, hogy soha nem érkezik el. A miniszter úgy látja, egy tisztességes pártból azonnal kizárnák a Tisza képviselőjét.

Gulyás Gergely megjegyezte, Kollár Kingának tárgyi tévedései is vannak, mert az uniós források nagyobb része most is Magyarország rendelkezésére áll, a többiről egyeztetések zajlanak.

Mráz Ágoston Sámuel az Indexnek adott interjújában világbotránynak nevezte Kollár Kinga kijelentéseit. A Nézőpont Intézet alapítója, kutatási vezetője és igazgatója szerint a Tisza Pártnak és Kollár Kingának is távoznia kell a közéletből, míg Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: árulásban megszégyenülve csendben fogadja el a magyarok teljes mértékben jogos felháborodását.

Reagált Magyar Péter

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nem hagyta szó nélkül a kormányfő bejegyzését. Szekszárdon, országjárása legutóbbi állomásán a posztra reagálva azt mondta, „a miniszterelnök ezzel folytatta, amit március 15-én elkezdett”, utalva Orbán Viktor akkori, „poloskázós” beszédére.

Az ellenzéki politikus véleménye szerint akkor „a miniszterelnök kinyitotta az erőszak, a gyűlölet szelencéjét”, majd emlékeztetett a közelmúltban történt incidensekre, amikor a Tisza Párt aktivistáit atrocitások érték, köztük a legutóbbi baranyai esetre, ahol rovarirtószerrel fújtak le egy pártaktivistát.

Orbán Viktor azzal vádolja a Tiszát – ami egy éve még nem is volt –, hogy mi tesszük tönkre az egészségügyet, az országot, hogy miattunk nem jönnek az EU-s pénzek

– mondta, hozzátéve, hogy maga a miniszterelnök követelte 2006-2007-ben, hogy ne utaljanak uniós pénzeket Magyarországnak a korrupció miatt.

Magyar Péter azt állította, hogy a kormányfő „retteg”, mivel egy friss felmérés szerint egy évvel a Tisza Párt megalakulása után „fél millióval több szavazójuk van Magyarországon, mint a Fidesznek”. Végezetül a következő üzenetet küldte: „Jegyezzen meg 2 számot Elnök úr! 52 százalék Tisza, 37 százalék Fidesz”.