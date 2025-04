Rekord mennyiségű szemetet gyűjtöttek össze a Tisza-tónál

Április 4-6. között került megrendezésre SOS Tisza-tó néven egy nagyszabású szemétszedő akció, amin minden korábbi évet megdöntve 10 és fél tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntes résztvevők. Mintegy 400 vállalati és civil ember vett részt a másfél kilométer hosszú, keskeny szakasz kitakarítására, amit Ljasuk Dimitry filmes szervezett.

A sajtóközleményből kiderül, hogy 2025-ben ez már a negyedik szemétszedő alkalom a Tisza-tónál. „A háromnapos szemétszedő akció alatt szinte minden évszakot megtapasztalhattak a résztvevők, hiszen a bolondos áprilisi időjárásnak köszönhetően a szikrázó, meleg napsütéstől, a szeles, záporos tavaszon át, még hóesést is kaptak a lelkes szemétszedők” – áll a beszámolóban.

Kiderült, miből áll a 10 és fél tonna szemét:

Mérlegelés után: 5 780 kg kommunális szemét, 960 kg üveg, 1 500 kg PET-palack, 500 liternyi mérgező, veszélyes folyadék, 800 kg veszélyes szilárd hulladék, 300 kg fémhulladék (spraydoboz, konzervdoboz, alumínium italos doboz) és 600 kg ócskavas, hűtőszekrény és gumiabroncs. Összesen: 10 440 kg hulladék

– sorolja a közlemény.

A leírás szerint tizenhat csónak és két nagy mentőszállítóhajó vitte be az embereket a helyszínre a Kárász Kikötőből. Több helyen is először a part mentén kellett megtisztítani a terepet a feltorlódott hordalékfáktól. Utána tudtak hozzáférni a rengeteg hulladkéhoz.

Somabton és vasránap lakossági gyűjtést tartottak, amelyen bárki részt vehetett, s „a Tisza-tavi lakosok, helyi túravezetők és horgászok mellett nagyon sokan érkeztek az ország más pontjairól is, többek közt Budapest és környékéről, sőt még Siófokról is. De még Ausztriából, Lengyelországból és Svájcból is érkeztek résztvevők”.

A közlemény elmondása szerint a legtöbb szemét PET-palack volt, de „a műanyag flakonokon, olajos hordókon, fémhulladékokon át tengernyi üveg is kiszedésre került. Emellett az építkezési hulladék, Nikecell, horgászfelszerelés, gyógyszeres flakonok, üvegek, fecskendők, kozmetikumok sem ritkák a folyami szemétben, valamint rengeteg játék, köztük labdák, babák, több száz papucs és cipő is partra került, több zsáknyi villanykörte, kerti székek, gumiabroncs és hűtő társaságában. Sőt, még egy diszkógömböt és két monitort is kihalásztak a vízből a résztvevők, és olyan spay dobozt is találtak, amit 30 éve gyártottak”.

Egyik szemem sír, a másik nevet. Kiábrándító, hogy létezik ennyire tragikusan szennyezett folyószakasz, Magyaroszágon, ráadásul pont a szeretett tavon, ahol felnőttem, ami az UNESCO világörökség része és a Hortobágyi Nemzeti Park területe. Másfelől boldog vagyok, hogy ilyen hatalmas mennyiséget gyűjtöttünk össze és hogy ennyire komolyan vették a résztvevők a Tisza megtisztítását. Szívvel lélekkel csinálták, példát mutatva és egyben újra felhívva a figyelmet a problémára

– nyilatkozta Ljasuk Dimitry, főszervező.