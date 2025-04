Kiléptek Orbán Viktor autója elé a tüntetők az MTVA-székháznál

Ismét tüntetést hirdetett a Momentum az MTVA Kunigunda útján található székháza elé, hogy megakadályozzák Orbán Viktort abban, hogy bejusson az épületbe és megtartsa szokásos péntek reggeli rádióinterjúját.

Péntek reggel Orbán Viktor megint megpróbálja az MTVA-ban telehazudni az országot. Uszít és hergel a propagandainterjúban, amit meg kell akadályoznunk

– írták a szervezők.

A szervezők ismét reggel 6:30-ra várták azokat a Kunigunda útján, akik csatlakozni szeretnének a megmozduláshoz. A helyszínről tudósít az Index stábja.

6:20: A helyszínen egyelőre egyértelműen több a rendőr, mint a tüntető, azonban a Momentum politikusai is még csak most érkeznek, a bejáratokat pedig legutóbb is csak reggel 7 óra körül zárták el a demonstrálók. A Momentumtól Stummer János érkezett először, aki egyeztetett a BRFK embereivel.

6:25: Gyülekeznek a tüntetők, megérkezett a Momentum szóvivője, Varsányi Áron is.

6:27: Befutott a párt elnöke, Tompos Márton, valamint Bedő Dávid is. A Momentum politikusai és szimpatizánsai ismét készültek transzparensekkel és megafonokkal. Viszont a rendőrök is készültek, kamerákkal felszerelt kisbuszokkal érkeztek, és valószínűleg most is négy egyenruhás fog jutni egy tüntetőre, ahogy legutóbb is.

16 Galéria: A Momentum demonstrációja az MTVA-székház előtt Fotó: Szollár Zsófi / Index

6:38: Egyre többen vannak a tüntetők, de továbbra sem jelentős a tömeg. Az egyik szervező elővett egy csomag gyorskötözőt, amelyet szétosztottak a tüntetők között. Az egyik szervezőtől arról érdeklődtünk, hogy mire kell a gyorskötöző: egymáshoz akarják kötni magukat, vagy egy transzparenst akarnak kifeszíteni?

Majd meglátod

– felelte.

Ebből arra következtethetünk, hogy egymáshoz kötik magukat, hogy megnehezítsék a rendőrök dolgát.

6:50: Stummer János beszédet tartott az összegyűlteknek. Arra kérte a tüntetőket, hogy végig passzívan álljanak csak ellen a rendőri intézkedésnek, semmilyen agresszió jelét ne mutassák. Tompos Márton is felszólalt, aki elmondta, hogy Kazahsztánban volt egy egyfős tüntetés az oroszok háborúja ellen. A média úgy mutatta be, mint egy kazah hőst, miközben a magyar média idehaza a hídon tüntető ezreket kinevette. Kifejtette, hogy az elmúlt hetekben érkezett három közvélemény-kutatása, amelyekből kettőn növekedett a Momentum, de ezzel ne foglalkozzon senki.

Sz*runk a számokra, nekünk elveink vannak

– fogalmazott.

Lőcsei Lajos képviselő pedig arról beszélt, hogy nem lehetnek addig szabadok a magyarok, amíg a miniszterelnök minden héten elmondhatja a hazugságait.

6:55: A tüntetők egy része átment másik kapukhoz, amíg a fő kapunál egy sétára invitálta a demonstrálókat Stummer János.

7:05: A demonstrálók eltávolodtak a kapuktól, közben folyamatosan telefonon tartják a kapcsolatot. A szervezők valószínűleg azt találták ki, hogy ezúttal nem a kapuknál fognak leülni, ahol nagy a rendőri készültség, hanem a Kunigunda útjára ülnek le.

7:10: A rendőrök megelégelték a tüntetők szabadon sétálását és körbezárták őket.

7:13: A rendőrök által körülvett területen megjelent Bede Zsolt is, aki folyamatosan magyaráz a momentumosoknak. A rendőrök egyre szűkebb területre szorítják a tüntetőket.

7:15: A rendőrök megkezdték a tüntetők igazoltatását. A demonstrálók szerint felesleges a fellépés, mivel ők nem csináltak semmit, csak sétáltak a járdán.

7:18: Időközben a miniszterelnök bejutott a MTVA-székházba. Erre a hírre a rendőrök abbahagyták az igazoltatást és elengedték a tüntetőket.

7:35: Az egyes kapu oldalán ugyan nem történt különösebb akció, azonban az MTVA-székház másik oldalán annál inkább. A rendőri igazoltatás még zajlik, azonban a demonstrálók arról számoltak be, hogy ők le tudtak lépni Orbán Viktor autója elé az útra. A beszámolók szerint az autó a tüntetők megjelenésére gyorsított, majd megkülönböztető jelzés nélkül áthajtott a szembesávba. Erről Tompos Márton szerint felvétel is készült, amit hamarosan bemutatnak majd.

7:55: A szervezők bejelentették, hogy elköszönnek a miniszterelnöktől. Ez azt jelenti, hogy a tüntetők kifeszítettek molinókat az MTVA-székházból kivezető út mellé. Eközben Bede Zsolt is összetűzésbe került a tüntetőkkel, akik azt énekelték neki: „segítség, elütött az Orbán Viktor!”

8:05: Orbán Viktor kilépett az épületből, a rendőrök beálltak a molinók elé, hogy azok ne látszódjanak a miniszterelnök autójából.

8:10: Orbán Viktor a teherkapun keresztül hagyta el az MTVA-székházat, így nem láthatta a tüntetők akcióját.

8:12: Lezárásaként a demonstrálók megtapsolták a tüntetést végig zavaró Bede Zsoltot, majd rákezdtek nevének skandálására. Még egy szendvicset is kapott ajándékba a jobboldali aktivista.

Az első három akció nem érte el a célját, de repkedtek a büntetések

A Momentum az elmúlt hetekben már többször is tiltakozott a rádióinterjúk előtt, először március 14-én vonultak a Kunigunda útjára, az akció miatt Stummer Jánost, a párt elnökségi tagját 84,5 ezer forintra büntették. A március 28-i tiltakozások miatt pedig Orbán Viktornak a teherportán keresztül kellett bejutnia a tévészékházba. A demonstráció miatt később 21 momentumos ellen indult rendőrségi eljárás.

Az eljárások ellenére Tompos Márton, a párt elnöke már akkor kijelentette, hogy folytatják a tüntetést a jövőben, ezzel együtt arra kérte a követőiket, hogy csatlakozzanak hozzájuk, mivel „nincs annyi rendőr, hogy mindenkit kiemeljenek”.

Április negyedikére, a harmadik demonstrációra már jobban felkészültek a rendőrök, így a megmozdulást nagyjából 5 perc alatt teljesen felszámolták, így a miniszterelnök nyugodtan besétálhatott az MTVA főbejáratán.

Az akció sikertelensége ellenére a rendőrség ugyanúgy bírságolt, és három nap alatt kiküldte a Momentum tagjainak a 84,5 ezer forintos csekkeket.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)