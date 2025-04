47 másodpercenként egy új hiba – kritikus állapotban a magyar egészségügyi intézmények

Gárdos Csaba, a Magyar Államkincstár (MÁK) költségvetési felügyelet igazgatója előadásában bemutatta, hogy a kórházi költségvetési felügyelőknek milyen tapasztalatai vannak a centrumkórházak és az országos intézmények a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági minisztérium elvárása szerinti vizsgálataik alapján. „Fájdalmasabb, amikor két miniszter várt tőlünk eredményeket”– fogalmazott az igazgató, majd hozzátette, alapos munkát végeztek kollégái, összesen 130 felsőoktatási, kulturális és egészségügyi intézménynél jártak. „Kiskórháztól nagykórházig gyakorlatilag mindenhol megjelent a felügyelet” – jegyezte meg, hozzátéve, munkájuknak köszönhetően 2021-ben 28 milliárd forintot, 2024-ben 20 milliárd forintot sikerült megtakarítaniuk az állami intézményeknek.

Havonta nő a kórházi adósság

Mint rámutatott, a 4 egyetemi klinikai központ a konszolidáció 30 százalékát elviszi, az állami kórházakkal együtt 96 milliárd forintos tartozást egyenlített ki az állam februárban. Az intézmények sorában addig 8,5 milliárd forintot tett ki a legnagyobb adósság, múlt évben ugyanekkor 6,1 milliárdos, míg 2023-ban 2,6 milliárdos tartozás jelentette a kórházi rekordot. Az adósságállomány minden hónapban 12-20 százalékkal növekszik, áprilisban az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) által fenntartott intézményeknél 39 milliárd, a klinikumokkal és egyéb intézményekkel együtt 50 milliárd feletti összegről van szó. Arra számítanak, hogy az idei évtől kedvezőbb lesz a helyzet azzal, hogy havonta 12,5 milliárd forintos többletforrásból gazdálkodhatnak a kórházak.

Furcsa beosztások

„A kimenő pénzek nagy része bértámogatásra megy, a dologira kevesebb marad, ami az inflációs környezetben nem egy jó tendencia” – fogalmazott Gárdos Csaba. A bértömegnél a szakdolgozó juttatásából 80 százalék körül van alapilletmény, a mozgóbér 20 százalék. Felerősödtek a nem OKFŐ-engedélyhez kötött munkáltatói döntésen alapuló pluszkifizetések, korábban egyes intézményeknél volt olyan, hogy „köszi pénz”, ez a gyakorlat a MÁK költségvetési főigazgatójának tájékoztatása szerint mára megszűnt.

Gárdos Csaba arról számolt be, hogy az ellenőrzések során még mindig jelentős problémákat találnak a jelenléti ívekkel kapcsolatban. Sok helyen még mindig papíralapon vezetik ezeket, ami számos visszaélésre ad lehetőséget. Például egy dolgozó aláírása szerint ugyanaznap 8–12 óra között két különböző intézményben is jelen volt – említette az igazgató, meglátása szerint hiába lenne megoldás a digitális blokkolóóra, nincs ehhez megfelelő informatikai háttér.

A MÁK éves 85 OKFŐ fenntartott intézményben végzett vizsgálataiból kiderült, hogy a 99 281 dolgozó közül 5.245 főnek volt egyszerre két jogviszonya, sőt, négy dolgozónál hét jogviszonyt igazoló dokumentumot fedeztek fel, egy személyt pedig hat különböző kórház foglalkoztatott.

Jóval gyakoribb volt az öt munkáltatóval rendelkező kórházi alkalmazott, szám szerint 13-an, 28-an négy, sőt, 304 embert egyszerre 3 különböző intézményben foglalkoztatnak. Találtak 20 „rendkívüli teherbírású” dolgozót, akik egyszerre két főállásban is helytállnak. A kórházak vezetési struktúrájában is jelentős eltérések mutatkoznak. Volt olyan intézmény, ahol a főigazgató mellett hét igazgató és négy orvosigazgató-helyettes is dolgozott, míg máshol csak 4–5 felső vezető van. A munkaerő elosztásában is találtak kérdéses elemeket, például mikor egy intenzív osztályon egyetlen beteghez 5 nappalos 4 éjszakás ápolót rendeltek ki.

Az intézmények jelezték, hogy a személyi állomány megtartásában nagy nehézséget jelent a klinikák és a magánellátás elszívó hatása. Komoly gond a humánerőforrás hiány, ami szerinte némileg adhat magyarázatot a túlmunkára, de ebben pozitív iránynak nevezte, hogy a szakdolgozói utánpótlást duális képzésben tudják majd biztosítani a kórházak.

A költségvetési felügyelet elnöke jelentős és fontos váltásnak nevezte, hogy a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság (KEF) vette át a kórházak üzemeltetését, „bár ezt követően is megmutatkoztak forráshiányok, ami rámutat arra, hogy további kiigazításra van szükség”– értékelte.

Napi tűzoltást végez a KEF

Bodó Attila Pál, a KEF főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy rossz állapotban voltak a kórházak, mikor átvették az infrastrukturális feladatokat. A 2020-és 2022 között Covid-ellátás okán elmaradt fejlesztések miatt 2023-ban 1660 liftből 400 volt működésképtelen, de 2025. április 10-én reggel már csak 89 – jelentette be. Elmondta, hogy például a beszállítói kitettség miatt néha nem tudják gyorsan felszámolni a problémát. „Egyes intézményekben hetente fordulnak elő meghibásodások, és akár 10–12 hétbe is telhet mire megérkezik egy alkatrész, így addig nem tudunk tovább lépni”– részletezte. Emellett a víz-, gáz-, csatorna- és fűtési rendszerek, nyílászárók, műszaki berendezések karbantartását cseréjét is végzik. Kritikus azonnali intézkedésként majd 30 milliárd forintot fordítottak minderre. Elmondta, hogy ebből is kitűnik, a fő feladatuk a napi tűzoltás és a napi havária kezelés.

Csaknem 340 ezer hibabejelentés kaptunk 2023. júliustól – 2025. március 31-ig. A 2024-es évben napokra lebontva 665, óránként 83, azaz 47 másodpercenként fogadtunk egy hibabejelentést munkaidőben

– sorolta a számokat Bodó Attila Pál, hozzátéve: ennek adminisztrációs kezelése is nagy kihívást jelent, nemcsak az, hogy az esetek ellátása megtörténjen.

2024-ben havária esetek 42 százaléka Budapesten 28 százalék a keleti, 29 százalék a nyugati régióban volt, ebben az évben is hasonlóan oszlik el az értesítések aránya, csakúgy mint a hibabejelentések száma, ami idén és tavaly is egyharmados arányban érkezett a három régióból. „Ebből arra lehet következtetni, hogy az infrastrukturális háttér az országban hasonló állapotokat mutat a kórházaknál” – mondta a KEF főigazgató-helyettese. Hangsúlyozta, hogy költséghatékony üzemeltetés érdekében optimalizálni kell az intézmények működését.