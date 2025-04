Április 1-től már nem kerül be a forgalmi engedélybe az autók motorszáma. A változás egyszerűbb ügyintézést hoz, de nem jelenti azt, hogy a motorszám végleg eltűnt volna a rendszerből, sőt egy rossz motorszám most is gondot okozhat.

2025. április 1-jétől eltűnt a motorszám a magyar forgalmi engedélyekből – írja a Totalcar. Az új rendszer célja az adminisztráció egyszerűsítése, de a változás egyben újabb kérdéseket is felvet a motorcserék, eredetvizsgálatok és hatósági ügyintézés terén.

A motorszám ugyan már nem szerepel a friss forgalmikban, de a járműnyilvántartásban és a műszaki adatlapokon továbbra is megmarad, így az eredetiségvizsgálatokon ezután is ellenőrzik. Vagyis ha a motor nem egyezik a nyilvántartottal, az autó megbukhat a vizsgán, függetlenül attól, mit mutat a forgalmi.

A változás a típusazonos motorcserék körüli eddigi szürkezónát is érinti. Korábban sokan egyszerűen elengedték a bejelentési kötelezettséget, ha a motorkód egyezett, mivel ennek elmulasztását nem szankcionálták. Most már nem kell új forgalmit kérni a cseréhez, viszont a motorszámot továbbra is be kell jelenteni, csak éppen nem kerül rá az új okmányra.

Bár elvileg egyszerűbb lett az ügyintézés, a gyakorlatban még sok a bizonytalanság. Az okmányirodák és vizsgaállomások eltérően értelmezhetik a változást, így az autósoknak érdemes alaposan tájékozódniuk, különösen használt autó vásárlása vagy motorcsere előtt.

