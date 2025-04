Magyar Nemzet: nem először rúg bele a magyarokba Magyar Péter brüsszeli embere

Azok után, hogy csütörtökön egy kemény hangvételű posztban reagált Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének brüsszeli szavaira, a kormányfő újra megszólalt az ügyben. Orbán Viktor az 1,3 millió követővel rendelkező Facebook-oldalára ezúttal azt írta ki, hogy „Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde óta nem volt ilyen a magyar közéletben".

Mint emlékezetes, Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén angol nyelvű felszólalásában „nagyon hatékonynak” nevezte a jogállamisági eljárást és a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartását, mivel ezáltal nem valósulhatnak meg Magyarországon fontos beruházások. A képviselő hangsúlyozta, hogy az eljárás „nagyon súlyos hatással” volt a magyar államra, amely „nem tud befektetni a közszolgáltatásokba, nem tudja támogatni a gazdaságot, és nem képes extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek”. Kollár szerint „nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét. Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.”

Ezzel egy időben a Magyar Nemzet arról számolt be, hogy Kollár Kinga lemondta a közelgő eseményein való részvételt, a sajtó kérdéseire nem válaszol. A lap emlékeztet: Kollár Kingának nem ez az első magyarellenes megnyilvánulása, mivel már EP-képviselősége előtt is agymosott népnek nevezte a magyarokat, amikor egy három évvel ezelőtti Facebook-bejegyzésében azt írta: „Sajnos amíg az oktatás nem változik, addig mi is ugyanolyan agymosott nép maradunk, mint az oroszok. Azért én nagyon hálás maradok az ukránoknak és velük együtt az amerikaiaknak is, hogy megállították az oroszokat, és így nem tudtak hozzánk könnyűszerrel bemasírozni. Mert a magyar haderő nem tartotta volna fel őket.”

Kollár Kinga az Európai Parlament honlapjára feltöltött önéletrajza szerint már régóta Brüsszelben dolgozik, 2003 és 2012 között az Európai Bizottság (EB) versenypolitikai főigazgatóságán, magyarországi képviseletén, valamint kereskedelmi főigazgatóságán, 2021 és 2024 között pedig Luxemburgban az EB Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságán dolgozott.