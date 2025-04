Kósa Lajos: Tobzódás, luxus, meg nem tudom, fel kellene szólalni ellene?

Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, aki 2016-ban még azt mondta, hogy „az alapítványi pénz nem közpénz”, most több kérdést is kapott az MNB-alapítványok ügyével kapcsolatban. A politikus, aki egykor törvénymódosítással tette volna átláthatatlanná a jegybanki vagyont, most az Európai Központi Bankra mutogat, miközben a luxuséletet élő érintettekről csak annyit jegyzett meg: „ha valaki hat Ferrarit tart, az nem normális”, de a vizsgálat lezárultáig nem foglalna állást a politikai felelősségről sem.