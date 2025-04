Külpolitikai szakértők: Nem békével ér majd véget az orosz-ukrán háború

A KözTér pénteki adásában Banderzsevszkij Anton külpolitikai- és biztonságpolitikai szakértő beszélgetett Stier Gábor külpolitikai újságíróval, a moszkvater.com főszerkesztőjével a KözBeszéd című műsorban az orosz-ukrán háborúról.

Stier Gábor szerint az orosz áldozatok száma már 2023 közepére meghaladta az elmúlt 50 év összes orosz konfliktusában elesettekét. Becslése alapján orosz részről 160-200 ezer fős katonai veszteségről lehet szó, és hasonló mértékű lehet az ukrán oldalon is.

A szakértők egyetértettek abban, hogy a több mint három éve zajló háborúról napvilágot látó információk között nehéz eligazodni. Egyfajta „puzzle-játékot” kell játszani, amelyben a szemben álló felek narratíváit és a különböző forrásokból származó tudósításokat kell kritikusan értékelni.

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója a zaporizzsjai atomerőműről szóló hamis hírekre hívta fel a figyelmet, amelyek szerinte rendre megjelennek a magyar sajtóban, annak ellenére, hogy

az erőmű az oroszok kezében van és teljességgel kizárható, hogy önmagukat lőnék.

A hiteles tájékozódás nehézségeit mindkét szakértő kiemelte, bár míg Bendarzsevszkij elsősorban az oroszországi cenzúrát, addig Stier az ukrán média erős kontrollját is problémának tartja. Mindketten úgy vélik, hogy Magyarországon is polarizálódott a közvélemény, és ahogy Stier fogalmazott: a háború „hitkérdéssé vált” nemcsak az újságírók, de a hírfogyasztók körében is.

Stier szerint óriási szurkolás megy, de szurkolni a Vasasnak, nem Oroszországnak vagy Ukrajnának kell. Bendarzsevszkij Anton szerint „a magyar nyilvánosságban kialakultak olyan buborékok, és olyan polarizáció ment végbe, ami nem jó a magyar társadalom számára”. Sőt: olyan világpolitikai ügyek is belpolitikai témává válnak, amiknek semmiféle ilyen szála nincs.

Nem mindenben értettek egyet

A háború kirobbanásának okait illetően eltér a két szakértő véleménye. Bendarzsevszkij szerint Putyin birodalmi, hódító törekvései állnak a háttérben, az orosz elnök történelmi példaképei ugyanis nem azok az orosz uralkodók, akik valamiféle stabilitást és békét teremtettek, hanem azok, akik bővítették az országnak a méretét. Ráadásul az orosz elnök a Szovjetunió összeomlását a XX. század legnagyobb geopolitikai katasztrófájának tartja. Stier azonban úgy véli, az orosz elnököt Oroszország geopolitikai biztonságának és befolyásának megerősítése motiválta.

Abban viszont egyetértenek, hogy az Európai Unió súlyos hibát követ el, amikor azzal hitegeti Ukrajnát, hogy 2030-ra tagállammá válhat. Egy ilyen irreális ígérvénnyel „nem lehet hülyíteni, hitegetni Ukrajnát” – jegyezte meg Stier Gábor. Bendarzsevszkij szerint ugyan Ukrajnának az EU-ban van a helye, de a csatlakozás reálisan 15-20 évet vehet igénybe.

A háború lezárását illetően mindkét szakértő úgy látja, hogy nem békével, hanem tűzszünettel érhet véget a konfliktus, várhatóan 2025-ben vagy 2026-ban. Bendarzsevszkij úgy véli, hogy a háborús felek 2026 közepéig-végéig bírják majd emberi erőforrásokkal és eszközökkel, így a konfliktusnak valamiképpen be kell fejeződnie addigra.

