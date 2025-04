Itt a tankerület válasza a váci gimnázium ólomszennyezett ivóvizéről

Még 2019-ben derült ki, hogy ólomszennyezés miatt emberi fogyasztásra alkalmatlan a Váci Madách Imre Gimnázium ivóvize. A tankerület több mint öt éven keresztül ballonos vízzel oldotta meg a problémát, viszont amikor 2025 februárjában egy diák levele kikerült az internetre, mely szerint ezt is el akarják venni, és egyetlen ivókúttal oldanák meg a helyzetet, a tankerületnek lépnie kellett. Hat év után oldódott meg a probléma.

A Váci Tankerületi Központ közölte szerkesztőségünkkel, hogy több mint öt év után újra iható a vezetékes víz a Váci Madách Imre Gimnáziumban. „Az intézményben keletkezett ivóvízproblémát a fenntartó Váci Tankerületi Központnak jelentős erőfeszítéseknek köszönhetően sikerült megoldania” – fogalmaztak. A tankerület korszerű technológiával ellátott víztisztító eszközöket épített ki, az érintett vízcsöveket kicseréltette, és új csapokat szerelt fel az intézményben.

A beruházás részeként a földszinti fiúmosdóban található vízbekötést szétszereltük, a korrodált elemeket feltártuk és kicseréltük. Új szakaszolásokat alakítottunk ki, amelynek köszönhetően lehetőség nyílt a II. emeleti mosdó korszerűsítésére. Ennek köszönhetően új ivókútból ihatnak a tanulók, akár a kulacsukat is megtölthetik

– írták. Ezenfelül szintén ezen az emeleten egy új technológiás, vízutókezelő berendezést szereltek fel, így teljességgel ki lehet zárni az ólomszennyeződést.

Elmondták továbbá, hogy a beépíthető ólomszűrő ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkezik (amelyet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ – NNGYK – adott ki), és a megfelelő műszaki dokumentáció és a vizsgálati eredmények is rendelkezésre állnak. A fenntartó jelezte a váci járási kormányhivatalnak az új technológia beszerelését, amelyet határozatával tudomásul is vett. A szűrőket rendszeresen cserélni kell, ezért ennek érdekében külön almérőt is beszereltettek, amelyet a gimnáziummal közösen ellenőriznek a jövőben, megadott időközönként.

Minden rendben

A munkálatok befejezését követően az illetékes hatóság többször is mintát vett a vezetékes vízből.

Az eredmények minden mintavételi pont vonatkozásában megfelelnek az egészségügyi határértéknek, valamennyi mintavétel „megfelelő minőségű ivóvíz” minősítést kapott.

Éppen ezért a járási kormányhivatal megszüntette az ivóvíz fogyasztási tilalmat és az átmeneti vízellátási rendelkezéseket, valamint kötelezte a fenntartót (vagyis a tankerületet) az intézmény belső ivóvízhasználatának rendszeres, félévente történő vizsgálatára. Ezzel a régóta fennálló probléma megoldódott, a gimnáziumban a vezetékes ivóvíz újra rendelkezésre áll.

A Váci Tankerületi Központ kitért arra is, hogy a gimnáziummal együttműködve a határozatban foglaltakat betartja és ellenőrzi, mindezeken felül további vízpalacktöltő és ivóvízállomást telepít a következő időszakban, amelyek ólommentes tanúsítvánnyal is rendelkeznek majd, és megfelelnek a vonatkozó követelményeknek.

„A Váci Tankerületi Központ a gimnáziummal karöltve megoldotta az intézmény ivóvízellátását, ezzel az iskolában 699 fő tanulónak és 83 fő alkalmazottnak ivóvízellátását rendezett körülmények között biztosítja a továbbiakban” – fogalmaztak.

Előzmények

Ahogy arról beszámoltunk az Indexen, a Váci Madách Imre Gimnázium vezetékes ivóvize olyan mértékben lett ólomszennyezett, hogy 2019 végén megtiltották a diákoknak és a munkatársaknak, hogy fogyasszanak belőle. Azóta a tankerület ballonos vízzel oldotta meg az iskola vízellátását, de több mint öt évig semmi nem történt a szennyeződés megszüntetése érdekében. Miután napvilágra került, hogy a tankerület megszüntetné a ballonos vizet is, és egyetlen ivókúttal oldaná meg több száz ember vízigényét, azonnal működésbe léptek a fogaskerekek.

2025 februárjában a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egy madáchos diák levelét tette közzé közösségi oldalán, amiben a tanuló arról írt, hogy a tankerület már túl drágának tartja az automaták és a ballonok fenntartását, ezért egyetlen ivókúttal oldanák meg a diákok és a tanárok vízellátását.

Ez pedig – amellett, hogy nagyon kevés – azért sem lenne jó megoldás, mert mire a diákok kiállnák a sorukat, már le is telne a szünetük. Főleg, ha például a harmadik emeletről kell lezarándokolniuk a földszintre, majd onnan vissza a termükbe. A büfében természetesen kapható ásványvíz 450 forintos palackáron, de ezt sok diák nem engedheti meg magának.

Ilyenkor mit tudunk tenni? Kinek szólhatunk, ha a tankerület egy alapvető életszükséglettől fosztja meg a diákokat?

– tette fel a kérdést az intézmény tanulója.

Egy nap sem telt el a botrány kirobbanása óta, a Váci Tankerületi Központ egy hosszabb közleményben már cáfolta is a híreszteléseket. Ebben azt írták, hogy „teljesen valótlan, félrevezető tájékoztatás, hogy a fenntartó nem fizeti a ballonos ivóvízellátást a továbbiakban az intézményben, és egyetlen csapot szerelt fel ennek pótlására. Ezzel kapcsolatosan tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a fenntartó egy új technológiával ellátott víztisztító eszközt, valamint új csapot szerelt fel az intézményben, amely része annak a felújító munkának, melyben – a korábbi munkálatokat is folytatva – további csőcseréket is elvégeztet, azért, hogy az ivóvízellátást javítsa az intézményen belül.”

Hozzátették, hogy a ballonos vízellátást továbbra is biztosítják, és fel sem vetődött ennek a finanszírozási problémája.

Sőt a közlemény szerint komoly erőfeszítéseket tesznek az ivóvízellátás javítására, „amennyiben a munkálatok eredményesen befejeződnek, időben tájékoztatunk minden érintettet” – közölték.

Külön az Indexnek annyival egészítették ki, hogy azért csak most szerelték fel a víztisztító eszközt, mert „a probléma forrását sikerült lokalizálni, a munkálatok az utolsó fázisba léptek. Cél, hogy a gimnáziumban iható víz legyen a vizes blokkokban is”.

(Borítókép: Google Street View)