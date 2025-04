Döntött a kormány, kártalanítják a száj- és körömfájásjárványban érintett gazdákat

Orbán Viktor szignójával került a Magyar Közlöny csütörtöki számába a gazdák állami kártalanításáról szóló kormányrendelet, melyet a ragadós száj- és körömfájásjárvány miatt hozott a kormány.

Kiemelt célként fogalmazták meg a betegség megállítását, az érintett gazdálkodók kártalanítását, az állatállomány pótlásának ösztönzését és az állattartó tevékenység fertőzést megelőző színvonalon való folytatására. E célok elérése érdekében a kormány rendelkezik a járvány sújtotta gazdálkodók állatállományának újratelepítéséhez és az állattartó telepek járványügyi fejlesztésével kapcsolatos költségeinek viseléséhez nyújtott támogatásáról.

A rendelet rögzíti, milyen feltételek mellett kártalanítja az állam a járványban érintett gazdákat. Ezek között az szerepel kötelezettségvállalásként, hogy az állattartó telepet rendeltetésszerűen használják és üzemeltetik a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával. Továbbá a létesítmény állategységben kifejezett átlagos állatlétszáma három éven belül eléri az intézkedés elrendelésekor fennállót.

Amennyiben az előbb felsorolt vállalásokat nem teljesítik, az állami kártalanítás összegének 40 százalékát a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel kötelesek visszafizetni.

Tombol a járvány

A március elején kezdődött járvány miatt több környező ország is lépéseket tett a terjedés megakadályozása érdekében, hétvégén Ausztria jelentett be korlátozásokat, emiatt több határátkelőnél alakult ki komolyabb torlódás.

Emellett folytatódott a járművek fertőtlenítése, valamint Nagy István agrárminiszter közölte, hogy további intézkedéseket hoztak, melyek szerint

Az érintett telepeket zárlat alá vették, valamint védőzónákat hoztak létre. A gépjárművek csak fertőtlenítés után tudnak be-, illetve kimenni.

A határátkelőhelyeken Hegyeshalomtól Esztergomig fertőtlenítés zajlik, ahogy az autópálya-felhajtóknál is.

Az érintett telepek településeire is csak fertőtlenítés után lehet bejutni vagy onnan kihajtani.

A telepek köré a vadállomány távoltartására villanypásztort telepítettek.

A kistermelőknek a védekezéshez szükséges fertőtlenítőszereket ingyen biztosítják. Az adott önkormányzatnál lehet jelezni az igényt, a szereket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szállítja.

Ausztria mellett pedig Szlovákiában is terjed a ragadós száj- és körömfájásjárvány, amely már hat marhatelep állatait fertőzte meg bizonyítottan. Richard Kovacs mezőgazdasági miniszter szerint ez ugyan nem okoz ellátásproblémát, sem áremelkedést, viszont állatok ezreit érinti. Emellett többen be sem jelentik a fertőzést, és éjszaka, titokban szállítják az állatokat. Matus Sutaj Estok belügyminiszter pedig határlezárásokat lengetett be Magyarország felé, amelyet a szlovák kormány hétfőn el is fogadott.

Az Indexen nemrég egy riport is megjelent arról, miképp élték meg Nyugat-Magyarországon a szarvasmarhák leölése miatti helyzetet. Cikkünk ide kattintva érhető el.

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy nem zárható ki, hogy mesterségesen előállított vírus miatt robbant ki a ragadó száj- és körömfájás. Ezzel kapcsolatban Nagy István agrárminiszter közölte, hogy szakemberek és laboratóriumok folytatnak vizsgálatot a vírus eredetének feltárására.

Kemenesi Gábor virológus ugyanakkor nem tartja valószínűnek, hogy valaki összerakott egy vírust, a genetikai adat mindössze indikációként szolgálhat, de a járvány eredetét egyéb nyomozásoknak kell feltárnia. Mint korábban megírtuk, pécsi virológusok is igyekeztek tudományos hátteret adni a lehetséges mesterséges eredethez.