Magyar Péter bolti tolvajnak állította be Orbán Viktort, de hirtelen eltűnt a posztja

„Az öngól is gól, Miniszterelnök elvtárs” – írja legfrissebb posztjában Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, amiben arról ír – amit már többször is hangoztatott az elmúlt napokban –, hogy Orbán Viktor azzal vádolja a Tiszát, amit ők követtek el 2006–2007-ben. Azonban nem ez az eredeti poszt, ugyanis a pártelnök pár perccel korábban még teljesen máshogy fogalmazta meg gondolatait, csak azt el is tüntették gyorsan.

Viszont az Index lementette az eredeti gondolatot, amelyben Magyar Péter egy lebukott bolti tolvajhoz hasonlította a kormányfőt, „aki a becsületes vásárlót kezdi el vádolni, hátha megússza a lopást”.

Orbán volt, aki 2006-ban követelte a hazánknak járó uniós források kifizetését

– fogalmazott a Tisza Párt vezetője.

Pár perccel később ugyanakkor eltűnt a bejegyzés, az új posztban pedig már javítva jelenik meg, hogy miről is szólt a közélet 2006–2007-ben Magyarországon, ráadásul a bolti lopásos hasonlat is eltűnt belőle.

Csúsztat az ellenzéki pártelnök

Magyar Péter itt Orbán Viktor Strasbourgban, az Európai Néppárt frakcióülésén elmondott beszédére utal. Érdemes szó szerint felidézni, hogy fogalmazott akkor a Fidesz elnöke.

A kommunizmus a saját országaiban évtizedekre intézményesítette a korrupciót, az erkölcsi relativizmust, a szegénységet, a kiszolgáltatottságot, a hamis adatokat szolgáltató kormányokat, a felelősséget nem ismerő politikusokat és a politikai hazugságokat. Az unió bővítésével ezek közös örökséggé váltak. Ezekkel most már az egész Európai Uniónak szembe kell néznie úgy, mint a saját területén belüli saját problémáival. Azt hiszem, hogy a németek ezt talán hamarabb megtapasztalták, mint Európa más népei, rögtön az újraegyesítés után. Nem tudom, mitől nehezebb megszabadulni. Magától a rossz rendszertől vagy annak terhes örökségétől. Egy azonban biztos, mindkét feladat nehéz és embert próbáló kihívás. De a történelem arra tanít bennünket, hogy ha szolidárisak vagyunk egymással, egyik sem lehetetlen. Ezért kell az Európai Uniónak világossá tennie, hogy nem nyújt segédkezet semmilyen megfontolásból sem a hazug és csaló, a kommunizmus erkölcsi örökségét máig fel nem adó kormányzatoknak.

Előzmények

Az ügy előzménye, hogy Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője arról beszélt a bizottsági ülésen, hogy a jogállamisági eljárás nagyon sikeresnek bizonyult, hiszen 21 milliárd eurót felfüggesztettek a Magyarországnak járó keretből, amelyből egymilliárd már végleg elveszett. A képviselő hangsúlyozta, hogy az eljárás „nagyon súlyos hatással” volt a magyar államra, amely „nem tud befektetni a közszolgáltatásokba, nem tudja támogatni a gazdaságot, és nem képes extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek”. Ennek a pozitív oldala pedig a hazai ellenzék erősödése.





Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „egy tisztességes pártból azonnal kizárnák” a Tisza képviselőjét. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője úgy véli, a Tisza Pártnak és Kollár Kingának vissza kell vonulnia a közélettől, míg Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: árulásban megszégyenülve, csendben fogadja el a magyarok teljes mértékben jogos felháborodását.

Orbán Viktor miniszterelnök posztban és a péntek reggeli interjújában is reagált a tiszás képviselő kijelentéseire. Véleménye szerint a Tisza Párt Brüsszellel összefogva a magyar érdekek ellen cselekszik. A kormányfő bejegyzését Magyar Péter nem hagyta szó nélkül, úgy fogalmazott, a Fidesz azzal vádolja a Tiszát, amit pont a Fidesz csinált 2006–2007-ben.