Hivatalos szponzorként beszáll az MBH Bank a Campus Fesztiválba

„Az MBH Bank számára kiemelten fontos, hogy olyan kezdeményezések mellé álljon, amelyek révén közvetlen kapcsolatot alakíthat ki a fiatal generációval. A Campus Fesztivál támogatása jól illeszkedik markáns debreceni jelenlétünkbe és társadalmi felelősségvállalási stratégiánkba, amelynek része a fiatalok pénzügyi edukációja, és összhangban van üzleti célkitűzéseinkkel is, hiszen a felsőoktatási intézményekre és alapítványokra fontos partnerekként tekintünk. Ez a debreceni együttműködés ezen túlmenően tovább erősíti jelenlétünket a térség gazdasági és társadalmi életében” – mondta Puskás András, az MBH Bank államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, kommunikációért, ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese.

Mint írják, feladatuknak tekintik hogy aktív szerepet vállaljanak a jövő generációinak pénzügyi edukációjában és karrierútjuk támogatásában. A bank az elmúlt években több fővárosi és vidéki felsőoktatási intézményben hozott létre önkiszolgáló okos bankkapszulákat, ahol a hallgatók gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhetnek egy sor pénzügyet.

Az MBH Bank emellett otthont ad az Egyetemi Klub Konferenciasorozatnak is, amelynek célja, hogy a felsőoktatási intézmények vezetőivel közösen gondolkodva tárják fel a szektor előtt álló kihívásokat, és meghatározzák a jövőbeni fejlődés lehetséges irányait. Emellett aktívan jelen van az egyetemi hallgatói életben is, számos gólyatábort támogat, és több országos fesztiválon is saját kitelepüléssel segíti a fiatalok pénzügyi ismereteinek bővítését.

Örömünkre szolgál, hogy az MBH Bankot fesztiválunk pénzügyi partnereként, így a fesztivál bankjaként köszönthetjük. 2025-ben immár 17. alkalommal rendezzük meg a Campus Fesztivált, amely a nemzetközi piacon lévő Sziget Fesztivál után az ország legnagyobb hazai zenei rendezvénye. Az elmúlt években a jegyvásárlók száma folyamatosan nőtt, melynek elengedhetetlen feltétele az állandó megújulás. Ebben a kreativitást és innovációt igénylő folyamatban lett most partnerünk az MBH. Biztos vagyok benne, hogy ennek az együttműködésnek köszönhetően a fesztivál és az MBH Bank is tovább erősíti pozícióját a fiatal felnőttek körében, akiket az idei Campuson is felejthetetlen élmények várnak”

– tette hozzá Miklósvölgyi Péter, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, a Campus Fesztivál igazgatója.